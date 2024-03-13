Австрія висилає двох російських дипломатів з країни
Двох російських дипломатів оголосили персонами нон-грата в Австрії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Австрія оголосила двох представників посольства Росії персонами нон ґрата за дії, "несумісні з їхнім дипломатичним статусом".
Вони мають покинути країну протягом тижня.
Зазначається, що таким чином, кількість російських дипломатів, яких Австрія вислала з 2020 року в чотири етапи, зросла до 11.
Австрійські чиновники розвповіли виданню, що деякі попередні висилки були пов'язані зі шпигунством, але, як і раніше, міністерство не надало жодної конкретики.
Топ коментарі
+8 Serhii Kostenko #549742
показати весь коментар13.03.2024 21:24 Посилання
+7 vsbu vsbu
показати весь коментар13.03.2024 21:15 Посилання
+6 Luk Viktor
показати весь коментар13.03.2024 21:18 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Австрии, как и в Украине
Российские шпионы на самом верху
А иначе бы Фирташ не сидел в Вене
А свалил бы давно в Бразилию
Як на рубльовці…
Почему только 2 а не всех?