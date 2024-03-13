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Новини
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Австрія висилає двох російських дипломатів з країни

австрія

Двох російських дипломатів оголосили персонами нон-грата в Австрії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Австрія оголосила двох представників посольства Росії персонами нон ґрата за дії, "несумісні з їхнім дипломатичним статусом".

Вони мають покинути країну протягом тижня.

Зазначається, що таким чином, кількість російських дипломатів, яких Австрія вислала з 2020 року в чотири етапи, зросла до 11. 

Австрійські чиновники розвповіли виданню, що деякі попередні висилки були пов'язані зі шпигунством, але, як і раніше, міністерство не надало жодної конкретики.

Читайте також: ЄС планує заборонити російським дипломатам вільно пересуватися Шенгенською зоною, - Politico

Автор: 

Австрія (974) нон грата (141) росія (65925) дипломати (569)


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Топ коментарі
+8
Австрія перетнула всі червоні лінії
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13.03.2024 21:24
+7
Тобто - нафуй
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13.03.2024 21:15
+6
"Боширов і Петров"? Теж на шпилі приїхали подивитися як на шпилі Солсберійского собору?
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13.03.2024 21:18
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Тобто - нафуй
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13.03.2024 21:15 Відповісти
"Боширов і Петров"? Теж на шпилі приїхали подивитися як на шпилі Солсберійского собору?
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13.03.2024 21:18 Відповісти
ничосе, даже главные еврокуколды начали беспокоиться о российской шпионской сети
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13.03.2024 21:21 Відповісти
Австрія перетнула всі червоні лінії
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13.03.2024 21:24 Відповісти
Австрія висилає двох російських дипломатів
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13.03.2024 21:25 Відповісти
У кацапів немає дипломатів всі феесбешні тушонки. Приходе час починають смердіти.
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13.03.2024 21:26 Відповісти
Зараз алкаш дімон доп"є пляшку оковитої і накатає гнєвний пост
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13.03.2024 21:27 Відповісти
Це, більше ніж, стурбованість ?
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13.03.2024 21:27 Відповісти
ета апять агалтєлая русафобія...всєм агалтєлим русафобам-респект...
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13.03.2024 21:30 Відповісти
Кожен рашистський дипломант - фсбешний агент, КОЖЕН! В торгпредствах теж ВСІ рашисти - шпигуни. Їх по всій Європі, як гівна.
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13.03.2024 21:32 Відповісти
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13.03.2024 21:43 Відповісти
Ой ,ну это смешно
В Австрии, как и в Украине
Российские шпионы на самом верху
А иначе бы Фирташ не сидел в Вене
А свалил бы давно в Бразилию
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13.03.2024 22:01 Відповісти
Все лайно, що перетинає кордон московії від імені держави - співробітники ФСБ. Дипломати московії отримують свій статус тільки після співбесіди в ФСБ. Дипломатія - це теж саме, що й РПЦ: окремий департамент ФСБ/КДБ, не більше...
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13.03.2024 22:02 Відповісти
ой, австрія, а шо сталося? більш не танцюєтьсяс путіністами?
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13.03.2024 22:43 Відповісти
Там велика кротівня ФСБ прутіна+патрушева, впродовж довгого часу!!
Як на рубльовці…
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13.03.2024 23:20 Відповісти
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14.03.2024 01:55 Відповісти
Хорошо, но мало!
Почему только 2 а не всех?
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14.03.2024 05:19 Відповісти
Вообще всех окромя посла выслать, ну сектритутку и водилу по совместительству ему оставить. Дармоеды это в большинстве своем. Первый секретарь посольства, второй....десятый и т.д. у нас из-за бедности одного на две страны назначают. На Африку всю тоже одного посла хватит.
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14.03.2024 08:01 Відповісти
 
 