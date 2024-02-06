ЄС планує заборонити російським дипломатам вільно пересуватися Шенгенською зоною, - Politico

Європейський Союз має намір обмежити поїздки російських дипломатів країною, в якій вони акредитовані, а не усією Шенгенською зоною. Така пропозиція включена до 13 пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними джерел серед дипломатів, ця пропозиція є давнім проханням Чехії, яка минулого року наполягала на припиненні свободи пересування російських дипломатів.

Зокрема, уряд країни наполягав, щоб російським дипломатам видавали спеціальні візи та посвідки на проживання.

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За даними Politico, поки що неясно, як план буде реалізовано, оскільки поїздки всередині Шенгенської зони часто не контролюється.

Джерела видання зазначили, що Єврокомісія також розширить списки російських компаній, яким європейські фірми не можуть продавати товари подвійного призначення та військову продукцію.

Питання про заборону російського алюмінію, ймовірно, не увійде до 13 пакета санкцій. Російський метал, як і раніше, потрібен європейській промисловості, і за три тижні, що залишилися для узгодження нових заходів, чиновники ЄС навряд чи встигнуть домовитися, додає Politico.

Після схвалення 13-го пакета буде запропоновано 14-й, що включає нові заборони на імпорт.

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