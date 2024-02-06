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Новини Санкції проти Росії
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ЄС планує заборонити російським дипломатам вільно пересуватися Шенгенською зоною, - Politico

дипломат

Європейський Союз має намір обмежити поїздки російських дипломатів країною, в якій вони акредитовані, а не усією Шенгенською зоною. Така пропозиція включена до 13 пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними джерел серед дипломатів, ця пропозиція є давнім проханням Чехії, яка минулого року наполягала на припиненні свободи пересування російських дипломатів.

Зокрема, уряд країни наполягав, щоб російським дипломатам видавали спеціальні візи та посвідки на проживання.

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За даними Politico, поки що неясно, як план буде реалізовано, оскільки поїздки всередині Шенгенської зони часто не контролюється.

Джерела видання зазначили, що Єврокомісія також розширить списки російських компаній, яким європейські фірми не можуть продавати товари подвійного призначення та військову продукцію.

Питання про заборону російського алюмінію, ймовірно, не увійде до 13 пакета санкцій. Російський метал, як і раніше, потрібен європейській промисловості, і за три тижні, що залишилися для узгодження нових заходів, чиновники ЄС навряд чи встигнуть домовитися, додає Politico.

Після схвалення 13-го пакета буде запропоновано 14-й, що включає нові заборони на імпорт.

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Автор: 

санкції (11806) Шенген (116) дипломати (566) Євросоюз (13381)


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Топ коментарі
+5
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06.02.2024 08:38
+5
Щоб не контролювати, їх треба туди не допускати. Бо там немає дипломатів. Там тільки шпигуни і пропагандони.
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06.02.2024 08:42
+4
Забагато граматичних помилок в слові "шпигун".
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06.02.2024 08:35
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Вислати всіх штірліців к ****** до перемоги Європою мордора.
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06.02.2024 08:33 Відповісти
Забагато граматичних помилок в слові "шпигун".
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06.02.2024 08:35 Відповісти
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06.02.2024 08:38 Відповісти
Щоб не контролювати, їх треба туди не допускати. Бо там немає дипломатів. Там тільки шпигуни і пропагандони.
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06.02.2024 08:42 Відповісти
Завіса довжиною у 100 кілометрів може врятувати антарктичні льодовики - таке припущення висловили науковці із США. Вони вважають, що споруда вбереже їх від розмивання теплою морською водою.

Вчені занепокоєні, адже зараз лід тане рекордно швидко, тому потрібно негайно діяти, аби уповільнити процес.

Давайте Україні зброю, бо кацапи розпочали процес "танення льодовиків" цією війною
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06.02.2024 08:44 Відповісти
Щось "пекельні" санкції лише гріють кацапів, буцімто сидять з віскарем біля каміну ...
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06.02.2024 08:47 Відповісти
Чому ж вони так намагаються них позбутись? Навіть ставили умовами відновлення роботи "зернового коридору" зняття санкцій з їх банків та відновлення експорту аміаку через ОПЗ.
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06.02.2024 08:53 Відповісти
Щей намордники надіти щоб не кусали людей.
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06.02.2024 08:58 Відповісти
а як вони проконтролюють, куди їдуть руzzкіє "дипломати"? всередині Шенегену немає контролю за перетином кордонів, що з Сум до Києву поїхати, що з Праги до Мюнхену.
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06.02.2024 09:06 Відповісти
Бо кожний болотний "дипломат"=шпигун,
агент фсб
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06.02.2024 09:13 Відповісти
русских собак на цеп!
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06.02.2024 09:13 Відповісти
А вони що, ще там є? Ніби ж заборонили їм в'їзд.
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06.02.2024 09:29 Відповісти
На кожну рашистську істоту треба прикріплювати табличку з написом "Обережно, андрофаг", а пересування орків тільки в позначених для цих цілей місцях.
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06.02.2024 09:35 Відповісти
орк має бути зачинений у себе на болотах !

носій фашистської людоненависницької ідеології загадто вільно себе почуває в глобальному світі , ще і користується надбанням світу ( інтернетом, моб звчзком, автомобілями , одягом і т д )
пвдар повинен споживати виключно своє
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06.02.2024 10:17 Відповісти
Кацап повинен ходити тільки на ланцюгу
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06.02.2024 10:28 Відповісти
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06.02.2024 10:55 Відповісти
 
 