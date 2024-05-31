Польща готує 45-й пакет допомоги для України, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Варшава наразі готує 45-й пакет допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Польща відправила 44 пакети допомоги Україні, зараз ми організовуємо 45-й... Ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 мільярдів євро", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Сікорський повідомив, що Україна отримала право бити по території РФ польською зброєю ще з 2022 року.

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