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Польща готує 45-й пакет допомоги для України, - Сікорський

Польща готує пакет допомоги для України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Варшава наразі готує 45-й пакет допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Польща відправила 44 пакети допомоги Україні, зараз ми організовуємо 45-й... Ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 мільярдів євро", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Сікорський повідомив, що Україна отримала право бити по території РФ польською зброєю ще з 2022 року.

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Автор: 

Польща (8496) допомога (8341) Сікорський Радослав (249)


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Перший пакет цього уряду?
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31.05.2024 13:15 Відповісти
Судячи з суми грошей, яку заплатили укр гастербайтери і біженці у польський бюджет за минулий рік, то це мав би бути не 45-й, а 90-й пакет допомоги.
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31.05.2024 13:58 Відповісти
 
 