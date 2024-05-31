Україна та Польща можуть підписати безпекову угоду до вашингтонського саміту НАТО, - Сікорський

Україна та Польща можуть підписати двосторонню безпекову угоду до саміту НАТО у Вашингтоні, який запланований на 9-11 липня.

Про це під час спілкування з пресою у Празі заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Очільник польського зовнішньополітичного відомства заявив, що під час переговорів з союзниками по НАТО він проінформував їх про триваючі перемовини з Києвом щодо укладення безпекової угоди між Україною та Польщею.

За словами Сікорського, перемовини "просуваються добре". Крім цього, він окреслив терміни підписання угоди. Глава МЗС Польщі зазначив, що є сподівання підписати документ до саміту НАТО у Вашингтоні, який запланований на 9-11 липня.

До слова, раніше повідомлялося, що Україна та США можуть підписати двосторонню безпекову угоду в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13-15 червня в Італії, тобто напередодні Глобального саміту миру. Він, нагадаємо, пройде 15-16 червня у Швейцарії.

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