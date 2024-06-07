Кабмін доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії: Відмовитися від кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель

Уряд ухвалив розпорядження, яким доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, ми одночасно працюємо з двох сторін. Відновлюємо та розширюємо генерацію й одночасно зменшуємо споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження Уряду", - йдеться в повідомленні.

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Так, зазначив Шмигаль, міністерства, центральні органи виконавчої влади, ОВА мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

"Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі - обмежити вуличне освітлення.



Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток - не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", - підсумував прем'єр.

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