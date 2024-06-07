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економія (132) електроенергія (6010) Денис Шмигаль (4393) відключення світла (1021)

Кабмін доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії: Відмовитися від кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель

Чиновникам доручили економити електроенергію

Уряд ухвалив розпорядження, яким доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, ми одночасно працюємо з двох сторін. Відновлюємо та розширюємо генерацію й одночасно зменшуємо споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження Уряду", - йдеться в повідомленні.

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Так, зазначив Шмигаль, міністерства, центральні органи виконавчої влади, ОВА мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

"Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі - обмежити вуличне освітлення.

Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток - не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", - підсумував прем'єр.

Читайте: Питання підвищення податків наразі не обговорюється, - Шмигаль

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Топ коментарі
+8
Якби реально хотіли обмежити - вже б давно відключили та запломбували, а на рекомендації вище перераховані посадовці чхати хотіли. Вони звикли жити в комфорті за рахунок платників податків і не планують щось змінювати. Тому, ця маячня - чергова побрехенька для наївних і в уряді це чудово розуміють.
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07.06.2024 16:42
+7
А у самих чиновников своего ума нет?
Так за что тогда они получают миллионные зарплаты?
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07.06.2024 16:40
+6
Тому і мільйонні зарплати, що свого розуму немає, зате великий талант вилизувати.
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07.06.2024 16:42
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Які кондиціонери? - папками нехаи обдувають один одного
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07.06.2024 16:39 Відповісти
А у самих чиновников своего ума нет?
Так за что тогда они получают миллионные зарплаты?
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07.06.2024 16:40 Відповісти
Тому і мільйонні зарплати, що свого розуму немає, зате великий талант вилизувати.
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07.06.2024 16:42 Відповісти
Ніяк не можна це робити! Срака до крісла прилипне і ризик геморою, а якщо контора не буде освітлена, то випадково можна доїхати під двері ТЦК. Доручити можна, але Кабмін повинен почати першим з економії, та скорочення персоналу раз так в 40-50, чи може слабо?
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07.06.2024 16:40 Відповісти
Якби реально хотіли обмежити - вже б давно відключили та запломбували, а на рекомендації вище перераховані посадовці чхати хотіли. Вони звикли жити в комфорті за рахунок платників податків і не планують щось змінювати. Тому, ця маячня - чергова побрехенька для наївних і в уряді це чудово розуміють.
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07.06.2024 16:42 Відповісти
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07.06.2024 16:49 Відповісти
партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!
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07.06.2024 16:49 Відповісти
Це ж яку свідомість повинні мати чиновники, щоб була необхідність приймати таку херню?
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07.06.2024 17:02 Відповісти
Чиновник не повинен жити краще ніж власний народ.
Пишу і сам сміюся... 🤣
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07.06.2024 17:03 Відповісти
рина Сисоєнко добре знана в юридичних та парламентських колах. https://ukrainky.com.ua/iryna-*********-zhinoche-oblychchya-reabilitacziyi-v-********/ Ексдепутатка Сисоєнко вийшла під заставу у 904 тисячі гривень https://hromadske.ua/suspilstvo/225547-skhema-z-dovidkamy-eksdeputatka-*********-vyyshla-pid-zastavu-u-904-tysiachi-hryven
Як уточнили у прокуратурі, запобіжний захід підозрюваній обрали ще 3 червня.
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07.06.2024 17:14 Відповісти
Чиновники то зрозуміло, але в нас суспільство бидлоголове на жаль. Коли в одній частині міста люди сидять без світла, то в іншій світяться вивіски, у під'їздах цілодобово лампочки ілліча горять. Немає консолідації суспільства, кожен думає тільки про свою сраку.
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07.06.2024 17:42 Відповісти
Варто нашим чиновникам спробувати гаракірі.
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07.06.2024 17:57 Відповісти
 
 