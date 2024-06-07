Кабмін доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії: Відмовитися від кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель
Уряд ухвалив розпорядження, яким доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, ми одночасно працюємо з двох сторін. Відновлюємо та розширюємо генерацію й одночасно зменшуємо споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження Уряду", - йдеться в повідомленні.
Так, зазначив Шмигаль, міністерства, центральні органи виконавчої влади, ОВА мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.
"Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі - обмежити вуличне освітлення.
Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток - не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", - підсумував прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Так за что тогда они получают миллионные зарплаты?
Пишу і сам сміюся... 🤣
Як уточнили у прокуратурі, запобіжний захід підозрюваній обрали ще 3 червня.