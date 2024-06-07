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Кабмін (13940) податки (3729) Денис Шмигаль (4393)

Питання підвищення податків наразі не обговорюється, - Шмигаль

Підвищення податків не обговорюють

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі Кабмін не обговорює питання підвищення податків.

Про це він заявив на годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не починали і не обговорюємо в уряді питання підвищення податків", - зазначив глава уряду.

Водночас, сказав Шмигаль, Кабмін звертатиметься до ВР по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони.

Прем'єр нагадав, що Міністерство оборони має на цей рік 1,7 трлн грн, які спрямовують тільки на потреби сектору безпеки та оборони.

"Цього року відбувалося наближення певних ресурсів для закупівель зброї та відповідної військової техніки. Тому цього року ми звертатимемося до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки і оборони... Але це буде в другому півріччі. Відповідні розрахунки, відповідні потреби будуть представлені додатково", - додав він.

Читайте: Шмигаль анонсував повернення податкових пільг на імпорт генераторів та обладнання для енергетики

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Топ коментарі
+6
Що у перекладі зі шмигальського: «із ОПи ще не дзвонили»
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07.06.2024 15:58
+4
І не збрехав, зверніть увагу. Не обговорюють. Просто затвердять підвищення, і все.
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07.06.2024 16:11
+3
значить, до кінця року податки підвищать у двічі....
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07.06.2024 16:18
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Без коксу ніяк. Кацапи на танку переїхали авто з братушками. 4 груз 200 одразу. Відео 18+ https://t.me/pecherymordora356
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07.06.2024 15:48 Відповісти
Фсьовиврьотьтьтііі! Ета бил натавскій танк!
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07.06.2024 16:15 Відповісти
Мабуть, не збрехав. Існуючі залишать, нових - досиплять.
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07.06.2024 15:53 Відповісти
Що у перекладі зі шмигальського: «із ОПи ще не дзвонили»
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07.06.2024 15:58 Відповісти
Навпаки, це значить що аідповідне розпорядження (про підвищення податків) від ОПи вже отримане.
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07.06.2024 16:16 Відповісти
да, помним как Зе обещало снизить коммуналку.

я за него не голосовал, но за слова ему надо отвечать.
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07.06.2024 16:09 Відповісти
І не збрехав, зверніть увагу. Не обговорюють. Просто затвердять підвищення, і все.
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07.06.2024 16:11 Відповісти
значить, до кінця року податки підвищать у двічі....
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07.06.2024 16:18 Відповісти
моловато буде - втричі треба щоб не розслаблялись
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07.06.2024 16:23 Відповісти
Так а коли вони щось обговорювали, наприклад за світло тарифи?Нас хтось коли за що питав?
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07.06.2024 16:40 Відповісти
А кабмін і до тепер нічого не обговорював. Хіба вони щось вирішують. Прийде наказ з Риго-ОПИ, і підпишуть. Потрібне їхнє "обговорення" як дупі дверці.
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07.06.2024 16:55 Відповісти
Там "дєвчата" Дерьмака в Кабміні і без Щмигуна все враз порішають. Сказав же Мінфін - обраховуємо.
Так і стоїть перед очима сцена у Верховній Раді коли Мінфін Мітюков доповідав про встановлення нових податків. Серед них оподаткування собак, яких вигул ють в міських скверах. Відомий гуморист Іван Степанович Плющ, тоді перший зам голови, звернувся до Ради відкласти розгляд цього питання. Бо в рік Собаки вводити податок на них якось поганувато звучить. Так до цього часу і не ввели. А тут війна, мільони громадян страждають а зеленогн идники їм-нате вам..... Не хочете нас любити -платіть.
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07.06.2024 17:12 Відповісти
А підвищення тарифу на е/е ви обговорювали? Постановою кабміну підняли тихенько тариф в кінці робочого тижня і на вихідні.А ze і єрмак були в Сингапурі.Ну так же було???
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07.06.2024 18:29 Відповісти
У вас там взагалі не розумієш що обговорюється. Президент обіцяє не піднімати тарифи на період військовог стану, а вам це по барабану.
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07.06.2024 21:58 Відповісти
Шмигаль заявив, що підстав для підвищення податків не має, тому вони будуть підняті безпідставно
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08.06.2024 19:25 Відповісти
 
 