Питання підвищення податків наразі не обговорюється, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі Кабмін не обговорює питання підвищення податків.

Про це він заявив на годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не починали і не обговорюємо в уряді питання підвищення податків", - зазначив глава уряду.

Водночас, сказав Шмигаль, Кабмін звертатиметься до ВР по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони.

Прем'єр нагадав, що Міністерство оборони має на цей рік 1,7 трлн грн, які спрямовують тільки на потреби сектору безпеки та оборони.

"Цього року відбувалося наближення певних ресурсів для закупівель зброї та відповідної військової техніки. Тому цього року ми звертатимемося до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки і оборони... Але це буде в другому півріччі. Відповідні розрахунки, відповідні потреби будуть представлені додатково", - додав він.

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