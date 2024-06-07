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Кабмин (13505) налоги (3204) Шмыгаль Денис (2588)

Вопрос повышения налогов пока не обсуждается, - Шмыгаль

Підвищення податків не обговорюють

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент Кабмин не обсуждает вопрос повышения налогов.

Об этом он заявил на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопрос повышения налогов", - отметил глава правительства.

В то же время, сказал Шмыгаль, Кабмин будет обращаться к ВР за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны.

Премьер напомнил, что Министерство обороны имеет на этот год 1,7 трлн грн, которые направляют только на нужды сектора безопасности и обороны.

"В этом году происходило приближение определенных ресурсов для закупок оружия и соответствующей военной техники. Поэтому в этом году мы будем обращаться в парламент за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны... Но это будет во втором полугодии. Соответствующие расчеты, соответствующие потребности будут представлены дополнительно", - добавил он.

Также читайте: Украина договорилась с МВФ о новом транше в размере $2,2 млрд, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+6
Що у перекладі зі шмигальського: «із ОПи ще не дзвонили»
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07.06.2024 15:58
+4
І не збрехав, зверніть увагу. Не обговорюють. Просто затвердять підвищення, і все.
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07.06.2024 16:11
+3
значить, до кінця року податки підвищать у двічі....
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07.06.2024 16:18
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Без коксу ніяк. Кацапи на танку переїхали авто з братушками. 4 груз 200 одразу. Відео 18+ https://t.me/pecherymordora356
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07.06.2024 15:48 Ответить
Фсьовиврьотьтьтііі! Ета бил натавскій танк!
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07.06.2024 16:15 Ответить
Мабуть, не збрехав. Існуючі залишать, нових - досиплять.
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07.06.2024 15:53 Ответить
Що у перекладі зі шмигальського: «із ОПи ще не дзвонили»
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07.06.2024 15:58 Ответить
Навпаки, це значить що аідповідне розпорядження (про підвищення податків) від ОПи вже отримане.
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07.06.2024 16:16 Ответить
да, помним как Зе обещало снизить коммуналку.

я за него не голосовал, но за слова ему надо отвечать.
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07.06.2024 16:09 Ответить
І не збрехав, зверніть увагу. Не обговорюють. Просто затвердять підвищення, і все.
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07.06.2024 16:11 Ответить
значить, до кінця року податки підвищать у двічі....
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07.06.2024 16:18 Ответить
моловато буде - втричі треба щоб не розслаблялись
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07.06.2024 16:23 Ответить
Так а коли вони щось обговорювали, наприклад за світло тарифи?Нас хтось коли за що питав?
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07.06.2024 16:40 Ответить
А кабмін і до тепер нічого не обговорював. Хіба вони щось вирішують. Прийде наказ з Риго-ОПИ, і підпишуть. Потрібне їхнє "обговорення" як дупі дверці.
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07.06.2024 16:55 Ответить
Там "дєвчата" Дерьмака в Кабміні і без Щмигуна все враз порішають. Сказав же Мінфін - обраховуємо.
Так і стоїть перед очима сцена у Верховній Раді коли Мінфін Мітюков доповідав про встановлення нових податків. Серед них оподаткування собак, яких вигул ють в міських скверах. Відомий гуморист Іван Степанович Плющ, тоді перший зам голови, звернувся до Ради відкласти розгляд цього питання. Бо в рік Собаки вводити податок на них якось поганувато звучить. Так до цього часу і не ввели. А тут війна, мільони громадян страждають а зеленогн идники їм-нате вам..... Не хочете нас любити -платіть.
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07.06.2024 17:12 Ответить
А підвищення тарифу на е/е ви обговорювали? Постановою кабміну підняли тихенько тариф в кінці робочого тижня і на вихідні.А ze і єрмак були в Сингапурі.Ну так же було???
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07.06.2024 18:29 Ответить
У вас там взагалі не розумієш що обговорюється. Президент обіцяє не піднімати тарифи на період військовог стану, а вам це по барабану.
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07.06.2024 21:58 Ответить
Шмигаль заявив, що підстав для підвищення податків не має, тому вони будуть підняті безпідставно
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08.06.2024 19:25 Ответить
 
 