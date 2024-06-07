Вопрос повышения налогов пока не обсуждается, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент Кабмин не обсуждает вопрос повышения налогов.
Об этом он заявил на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.
"Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопрос повышения налогов", - отметил глава правительства.
В то же время, сказал Шмыгаль, Кабмин будет обращаться к ВР за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны.
Премьер напомнил, что Министерство обороны имеет на этот год 1,7 трлн грн, которые направляют только на нужды сектора безопасности и обороны.
"В этом году происходило приближение определенных ресурсов для закупок оружия и соответствующей военной техники. Поэтому в этом году мы будем обращаться в парламент за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны... Но это будет во втором полугодии. Соответствующие расчеты, соответствующие потребности будут представлены дополнительно", - добавил он.
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я за него не голосовал, но за слова ему надо отвечать.
Так і стоїть перед очима сцена у Верховній Раді коли Мінфін Мітюков доповідав про встановлення нових податків. Серед них оподаткування собак, яких вигул ють в міських скверах. Відомий гуморист Іван Степанович Плющ, тоді перший зам голови, звернувся до Ради відкласти розгляд цього питання. Бо в рік Собаки вводити податок на них якось поганувато звучить. Так до цього часу і не ввели. А тут війна, мільони громадян страждають а зеленогн идники їм-нате вам..... Не хочете нас любити -платіть.