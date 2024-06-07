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экономия (120) Тарифы на электроэнергию (2138) Шмыгаль Денис (2588) отключение света (397)

Кабмин поручил чиновникам снизить потребление электроэнергии: Отказаться от кондиционеров и внешнего освещения зданий

Чиновникам доручили економити електроенергію

Правительство приняло распоряжение, которым поручило чиновникам уменьшить потребление электроэнергии.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, мы одновременно работаем с двух сторон. Восстанавливаем и расширяем генерацию и одновременно уменьшаем потребление. Начинаем с себя. Перед всеми органами государственной власти поставлена задача уменьшить потребление электроэнергии. Принимаем сегодня соответствующее распоряжение правительства", - говорится в сообщении.

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Так, отметил Шмыгаль, министерства, центральные органы исполнительной власти, ОВА должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

"Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать аналогичные шаги. Местным властям - ограничить уличное освещение.

Бизнес призываем также ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не критично для производственной деятельности. Исключение: не будет ограничиваться использование кондиционеров в больницах и на предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса", - подытожил премьер.

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Топ комментарии
+8
Якби реально хотіли обмежити - вже б давно відключили та запломбували, а на рекомендації вище перераховані посадовці чхати хотіли. Вони звикли жити в комфорті за рахунок платників податків і не планують щось змінювати. Тому, ця маячня - чергова побрехенька для наївних і в уряді це чудово розуміють.
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07.06.2024 16:42
+7
А у самих чиновников своего ума нет?
Так за что тогда они получают миллионные зарплаты?
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07.06.2024 16:40
+6
Тому і мільйонні зарплати, що свого розуму немає, зате великий талант вилизувати.
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07.06.2024 16:42
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Які кондиціонери? - папками нехаи обдувають один одного
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07.06.2024 16:39 Ответить
А у самих чиновников своего ума нет?
Так за что тогда они получают миллионные зарплаты?
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07.06.2024 16:40 Ответить
Тому і мільйонні зарплати, що свого розуму немає, зате великий талант вилизувати.
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07.06.2024 16:42 Ответить
Ніяк не можна це робити! Срака до крісла прилипне і ризик геморою, а якщо контора не буде освітлена, то випадково можна доїхати під двері ТЦК. Доручити можна, але Кабмін повинен почати першим з економії, та скорочення персоналу раз так в 40-50, чи може слабо?
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07.06.2024 16:40 Ответить
Якби реально хотіли обмежити - вже б давно відключили та запломбували, а на рекомендації вище перераховані посадовці чхати хотіли. Вони звикли жити в комфорті за рахунок платників податків і не планують щось змінювати. Тому, ця маячня - чергова побрехенька для наївних і в уряді це чудово розуміють.
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07.06.2024 16:42 Ответить
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07.06.2024 16:49 Ответить
партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!
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07.06.2024 16:49 Ответить
Це ж яку свідомість повинні мати чиновники, щоб була необхідність приймати таку херню?
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07.06.2024 17:02 Ответить
Чиновник не повинен жити краще ніж власний народ.
Пишу і сам сміюся... 🤣
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07.06.2024 17:03 Ответить
рина Сисоєнко добре знана в юридичних та парламентських колах. https://ukrainky.com.ua/iryna-*********-zhinoche-oblychchya-reabilitacziyi-v-********/ Ексдепутатка Сисоєнко вийшла під заставу у 904 тисячі гривень https://hromadske.ua/suspilstvo/225547-skhema-z-dovidkamy-eksdeputatka-*********-vyyshla-pid-zastavu-u-904-tysiachi-hryven
Як уточнили у прокуратурі, запобіжний захід підозрюваній обрали ще 3 червня.
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07.06.2024 17:14 Ответить
Чиновники то зрозуміло, але в нас суспільство бидлоголове на жаль. Коли в одній частині міста люди сидять без світла, то в іншій світяться вивіски, у під'їздах цілодобово лампочки ілліча горять. Немає консолідації суспільства, кожен думає тільки про свою сраку.
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07.06.2024 17:42 Ответить
Варто нашим чиновникам спробувати гаракірі.
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07.06.2024 17:57 Ответить
 
 