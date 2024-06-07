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енергетика (2483) Денис Шмигаль (4393)

Шмигаль про ситуацію в енергетиці: Україна через обстріли втратила 50% генерації, зруйновані 42 енергоблоки. Домовляємось з ЄС про максимальний імпорт

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль

Україна втратила 50% генерації електроенергії через російські обстріли.

Про це заявив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація в енергетиці дуже складна, Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії - це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють", - зазначив Шмигаль.

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Крім того, за його словами, через руйнування або пошкодження не працюють 20 гідроенергетичних блоків загальною потужністю 1,3 ГВт.

"Ми працюємо над відновленням, над тим, щоб запустити до опалювального сезону якнайбільше генерації. Працюємо над захистом того, що відновлено, і того, що збережено", - підкреслив Шмигаль.

Він зазначив, що ведеться робота й над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС. "У нас фізична спроможність 2,2 ГВт, поки що нам політично дозволяють 1,7 ГВт імпортувати. Ми домовляємося на усіх рівнях і з Єврокомісією для того, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально", - сказав Прем'єр.

Він зазначив, що також триває розбудова децентралізованої генерації електроенергії, зокрема, завозиться обладнання, яке може генерувати електроенергію та тепло: когенераційні установки, газові турбіни, генератори, дизель-генератори.

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"Ми домовилися з Японією - 150 генераторів гігаватних Японія нам передає. Працюємо з іншими партнерами", - сказав Шмигаль.

Він також нагадав, що міжнародні партнери створили Фонд підтримки енергетики України, в якому вже акумульовані €500 мільйонів.

"Ми готові ці кошти і для громад використовувати і залучати також громади, щоб вони встановлювали якомога більше такого децентралізованого невеликого, складного для ураження росіянами обладнання, яке дозволить нам виживати", - заявив Шмигаль.

Раніше Кабмін доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії: відмовитися від кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель.

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Топ коментарі
+15
Втратили 9.2 ГВт генерації. Японія надає 150 генераторів гігаватних. Гігаватний генератор це електрогенератор енергоблоку АЕС з реактором ВВЕР-1000. Електрична потужність такого енергоблоку 1000 МВт, тобто 1 ГВт. Шановні, ви спочатку розберіться що Японія передає, а тоді оприлюднюйте інформацію.
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07.06.2024 22:41
+13
Він правду говорить. Але спитайте з нього та з його дебільного криорогульного шефа Вови Зеленського - а що вони чекали?! Що путлєр мир в дупі зеленського шукати буде?! Що не буде по електроенергетиці нашої лупити?! А вищо суки з 95 кварталу зробили щоб путлєру це не вдалося?!
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07.06.2024 22:27
+11
І це при тому, що винос енергетики - прямо прописаний у військовій доктрині кацапів. В нас при владі стратєги просто рівня бог! Але після зими 22-23 року ще був шанс почати швидко діяти, хоча б зробити децентралізацію, та газові турбіни закупити в міста,так просиділи рівно на сраці, поки смажений півень не клюнув.
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07.06.2024 22:31
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Знову ІПСО?
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07.06.2024 22:25 Відповісти
Він правду говорить. Але спитайте з нього та з його дебільного криорогульного шефа Вови Зеленського - а що вони чекали?! Що путлєр мир в дупі зеленського шукати буде?! Що не буде по електроенергетиці нашої лупити?! А вищо суки з 95 кварталу зробили щоб путлєру це не вдалося?!
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07.06.2024 22:27 Відповісти
І це при тому, що винос енергетики - прямо прописаний у військовій доктрині кацапів. В нас при владі стратєги просто рівня бог! Але після зими 22-23 року ще був шанс почати швидко діяти, хоча б зробити децентралізацію, та газові турбіни закупити в міста,так просиділи рівно на сраці, поки смажений півень не клюнув.
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07.06.2024 22:31 Відповісти
А чого ви тільки з дебільного Вови Зеленського питаєте?! А повинні відповідати також дебіли що за нього голосували у 2019! А тепер ці дятли питають чому тарифи зросли у 2 рази?! А ви що думали - вам путлєр все що він порушив відбудує?! Ідіоти!
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07.06.2024 22:52 Відповісти
К сожелению пар ушел в болтовню
( Да это постоянный признак зэ-режима)
Теперь скоро ждет вариант все на генераторах и компактных дизельных станциях. И их же перемещать прийдется периодически, что б не прилетело благодаря любопытным ждунам ...
Ну и себестоимость такого света в 3 в 4 в 5 раз повысится. Все равно до конца войны электростанции не восстановят, тупо рисковано и не возможно скрыть локацию от спутника
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07.06.2024 22:53 Відповісти
В нас на заводі порахували , що по ціні вийшли на один рівень генератор / мережа. Сказали - різниця є , але для заводу вона несуттєв
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08.06.2024 07:51 Відповісти
ні. він писддить!!! бо продає енергію в єс.
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07.06.2024 23:15 Відповісти
Лікуйтеся ... галоперідол прийміть.... невиліковнохворий..
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07.06.2024 23:30 Відповісти
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=08.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=08.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)



здесь указаны весь экспорт нашей э/энергии по дням и часам суток,так что угомонись ,дебил здесь исключительно ты!!!
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08.06.2024 04:56 Відповісти
Та ні дебіл все ж не він. Ти сам своє посилання дивився? Чи з математикою проблема? Якщо експорт у Румунію 184МВт, а у той самий час імпорт з Угорщини 601МВт, з Молдови 312МВт і 432МВт із Словакії то де ти тут продаж електроенергії у Європу побачив? По факту ми КУПИЛИ 1161МВт.
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08.06.2024 09:53 Відповісти
странная строчка в отчете о выводе э/энергии в венгрию,и да, инфузория туфелька,помийся від тебе тхне підпарканним бидлом з мийки
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08.06.2024 10:16 Відповісти
Чому вона для тебе дивна? Може тому, що дебілам не слід дивитись перетоки між країнами об'єднаної енергосистеми?
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08.06.2024 10:26 Відповісти
Це ж брехня. Ти весь день закуповуєш електрику в ЄС в обсязі 2000 МВт, а потім 184 МВт годин повртаєш з 2-00 до 4-00 ... Ти називаєш це експотом.. Ти просто берхун... рашитський тролль.
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08.06.2024 10:27 Відповісти
Так а чому ви це мені пишете? Чувак кидає посилання на перетоки об'єднаної енергосистеми, я йому намагаюсь розжувати про його "експорт", а ви мене ще й звинувачуєте.
Скажу вам більше, ніякого "віддавання" там немає. Просто електроенергія з Угорщини чи Молдови через нашу територію постачається у Румунію. Що ти можеш повертати, якщо ти сам у той час закуповуєш 1,1 ГВт?
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08.06.2024 10:38 Відповісти
Коли ви розмовляєте на тему в якій взагалі не шарите - таке враження що ви з дурдому пишете.... Тут коментувати нічого, окрім складу лікувальних речовин що вам 2чі на день медекині колять...
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08.06.2024 18:46 Відповісти
Це ви точно мені? Ви його посилання взагалі дивилися? Ок, спробую пояснити ще й вам. Але з 2-00 до 4-00 - це забагато. Візьмемо з 2-00 до 3-00 за 8 липня (на яке наводилося посилання). А далі спробуйте розібратись самі.
Перетоки:
Угорщина - Україна 624МВт
Молдова - Україна 170МВт
Словакія - Україна 426МВт
Україна - Румунія 208МВт
Це все відбувається одночасно, якщо ви не зрозуміли. І де ви тут побачили віддачу енергії коли ти в той самий час взяв 1,2ГВт а віддав тільки 0.2 ГВт.
Мізки вмикайте, або приймайте те що мені радили У нас у той час був дефіцит електроенергії 24 години на добу! Так само як і зараз.
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14.06.2024 22:21 Відповісти
В нас дефіцит генерації електроенергії вимірюється гігіватами. В нас зищена практично вся теплогенерація, більше половини гідрогенерації. Немає чим покривати пікові навантаження. Треба виводити атомні енегргоблоки в поточний ремонт. Розповсюдження брехні вами не поверне нам Запорізьку ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Трипільську ТЕС, Зміївську ТЕС, Харківську ТЕЦ 5, Бурштинську ТЕС, Добротвірську ТЕС, ДніпроГЕС..
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08.06.2024 10:15 Відповісти
В твою бошку навіть не завітає думка, що можно в пікові години споживати електрику, а в ночі надлишок електрики повертати-експортувати, бо сонце сідає в різних часових поясах по різному.
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08.06.2024 19:01 Відповісти
піду включу свою майнинг ферму
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07.06.2024 22:32 Відповісти
Зачем?
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07.06.2024 22:55 Відповісти
А хочется. Пусть пиз.Dун шмыгаль и вся гоп копания Слуг Yрода идет вслед за русским кораблем...
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07.06.2024 23:23 Відповісти
Втратили 9.2 ГВт генерації. Японія надає 150 генераторів гігаватних. Гігаватний генератор це електрогенератор енергоблоку АЕС з реактором ВВЕР-1000. Електрична потужність такого енергоблоку 1000 МВт, тобто 1 ГВт. Шановні, ви спочатку розберіться що Японія передає, а тоді оприлюднюйте інформацію.
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07.06.2024 22:41 Відповісти
Буде додатково 150 гігават. Ще й експортувати будемо на половину Земної кулі. Що не так?
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07.06.2024 22:51 Відповісти
Ага а моцква перетвориться у нью-васюкі... Дурень думкой багатіє..
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07.06.2024 22:58 Відповісти
Це стьоб?
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08.06.2024 00:24 Відповісти
Ну звісно!
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08.06.2024 12:37 Відповісти
Файна байка - 1 Гігаватні генератори на складах не валяться , вам нулики зайві привиділись - або йшлося про загальну потужність всіх реакторів .
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07.06.2024 22:57 Відповісти
Ну так свою хату віддай для встановлення модульного ядерного реактора, та й ще ріку води підведить до нього...для охолодження. Щось не зрозумів -спитатай у японців з Фукусіми.. Два вводи електрики для нього незалежні побудуй. Ядерний реактор це не мініхлібопікарня... зовсім ні.
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07.06.2024 22:57 Відповісти
Упс не реакторів а генераторів - і 1Гігават потужність всіх 150 генераторів.
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07.06.2024 23:02 Відповісти
Взимку майнінг-буржуйку будеш вмикати...
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07.06.2024 23:31 Відповісти
Позаминулу зиму за весь час котел працював десь тиждень - такшо якось переживу і цю зиму якшо доживу , а за те шо турбуєтесь про невідому вам людину вам вподобайка - світ не без добрих людей ( надіюсь поясняти шо добрих про вас це типу сарказм або тролінг ги ).
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07.06.2024 23:39 Відповісти
Ви дебіл?! Ви крім АЕС генератори гігаватні десь бачили?! На АЕС Фукусіма потужність енергоблоків була в рази меньша..
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08.06.2024 10:17 Відповісти
Та не він дебіл! Це пряма мова Шмигаля (або журналістів).
"Ми домовилися з Японією - 150 генераторів гігаватних Японія нам передає. Працюємо з іншими партнерами", - сказав Шмигаль. Джерело:
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08.06.2024 10:29 Відповісти
Ну значить Шмигаль дебіл... В нас президент дебіл... що тут унікального?!
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08.06.2024 18:48 Відповісти
Подключите каждое приграничное село к их линиям! Уже разгрузится часть мощностей и у хоть когото будет свет.
А не тырьте милиарды на боевого пуштуна
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07.06.2024 22:48 Відповісти
"27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии" - Намёк путину?
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07.06.2024 23:05 Відповісти
Цікаво. А розмістити додаткові потужності у прикордонні з тїєї сторони, наприклад у вигляді спільних підприємств можливо? Щодо викидів - так в України зараз вільних квот мабуть досить (за рахунок знищених ТЕС та меткомбінатів) - при необхідності лімітами на викиди можна і поділитися.
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07.06.2024 23:09 Відповісти
При таких цінах на електрику,може її простіше вже в Європі купувати? А то вона там вже дешевше коштує.
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07.06.2024 23:27 Відповісти
**** "геній" з шепетівки... Ти б щось почитав ..! Імпорт електрики з ЄС вже декілька місяців працює... Він забитий повністю.. Промислові підприємства його повністю викупили і хочуть більше... Але технічної можливості не маємо. А у випадку "вдалого" прильоту рашитської ракети і він закінчиться..
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07.06.2024 23:38 Відповісти
Чудік, до чого тут Шепетівка? Ти прийшов покакати під кожним постом? Біжи в кущі,якщо орки в тебе унітаз скомуніздили
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07.06.2024 23:58 Відповісти
Не дешевше. У маканів - 25 євроцентів наприклад.
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08.06.2024 00:27 Відповісти
Цікаво, а як і хто подає світло на тимчасово окуповані території?
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07.06.2024 23:32 Відповісти
У путлєра зпитай!
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07.06.2024 23:39 Відповісти
Краще у Шурми
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08.06.2024 14:00 Відповісти
Хочь один з тих що запевняв що щось там захищено й гроші на те брав під слідством?! Хочь один?
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07.06.2024 23:40 Відповісти
Ну, перший захищун - яйценюк. Каци взагалі не повинні були пройти.
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08.06.2024 00:29 Відповісти
Зима 2024-2025 додадуть вам нового досвіду. Це я вам гарантую.
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07.06.2024 23:41 Відповісти
у нас кожен день новий досвід
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08.06.2024 00:38 Відповісти
"додадуть вам"
А ви втічете?
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08.06.2024 14:01 Відповісти
а звіти почитати - ми все збили, і то лише уламки падають...нащо так брехати??
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08.06.2024 00:36 Відповісти
А що за 2 роки, хіба об'єкти енергетики не були прикриті засобами ППО?
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08.06.2024 01:49 Відповісти
Не були. Нічим. І не збираються.
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08.06.2024 18:52 Відповісти
Потреби країни закриває "Енергоатом".
Платіжки треба слати туди.
А Ахметов нехай ремонтує свій приватний ДТЕК.
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08.06.2024 04:30 Відповісти
Леонідовичу нема за що, бо він витрачається на розкіш, бо є "дзеркалом українського великого капіталу , бо він "гудок" і давно поклав на народ Донбасу і всея Україна.
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08.06.2024 06:31 Відповісти
Ви брєд пишете. НАЕК Енергоатом це державна компанія. Тариф Енергоатому завжди покривав тільки собівартість його електроенергії та кредити. А пікові навантаження покривали ТЕС, ГЕС, ГАЕС,ТЕЦ,. Зелений тариф для СЕС та ВЕС був в рази більший ніж тариф для НАЕК Енергоатому. Це просто факт.
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08.06.2024 18:57 Відповісти
"Міністерство енергетики України заявило, що британська газета Financial Times у своїй статті поширила неправдиві відомості маніпулятивного змісту, які мають усі ознаки інформаційно-психологічної операції та просувають російські наративи...".

Шмигаль теж має ознаки ІПСО?
Що Міненерго скаже?
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08.06.2024 06:43 Відповісти
З ЄС . Через офшори
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08.06.2024 07:53 Відповісти
Ви відкриття зробили космічне, що уряд який ви в 2019 році обрали рахувати не вміє. Питання чого ви за цих дебілів і рукожопів голосували?! Ви нормальний?!
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08.06.2024 10:32 Відповісти
Шмигаль! То саме той момент коли енергетичний монополіст України витягне з кишені власні гроші і відремонтує то що йому належить .
Всеж так просто.
+ Запускайте на ринок країни інших виробників!
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08.06.2024 10:37 Відповісти
Мені одне болить. Чому у нас ТЕС вибивають, а за поребриком вони генерують електрику, та й тепло, ворогам? І ніхто не переймається їх денацифікацією. То на чиїй стороні ці сили, які відповідальні за знищення енергетичної російської інфраструктури? Має бути око за око. По Біблії і у співвідношенні до кількості населення.
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08.06.2024 12:10 Відповісти
Точно "втічечу"... немає сечі терпіти ці пекельні борошна... так своєму путлєру і перекажи.. тролль *************..
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08.06.2024 18:43 Відповісти
 
 