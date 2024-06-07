Шмигаль про ситуацію в енергетиці: Україна через обстріли втратила 50% генерації, зруйновані 42 енергоблоки. Домовляємось з ЄС про максимальний імпорт
Україна втратила 50% генерації електроенергії через російські обстріли.
Про це заявив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ситуація в енергетиці дуже складна, Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії - це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють", - зазначив Шмигаль.
Крім того, за його словами, через руйнування або пошкодження не працюють 20 гідроенергетичних блоків загальною потужністю 1,3 ГВт.
"Ми працюємо над відновленням, над тим, щоб запустити до опалювального сезону якнайбільше генерації. Працюємо над захистом того, що відновлено, і того, що збережено", - підкреслив Шмигаль.
Він зазначив, що ведеться робота й над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС. "У нас фізична спроможність 2,2 ГВт, поки що нам політично дозволяють 1,7 ГВт імпортувати. Ми домовляємося на усіх рівнях і з Єврокомісією для того, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально", - сказав Прем'єр.
Він зазначив, що також триває розбудова децентралізованої генерації електроенергії, зокрема, завозиться обладнання, яке може генерувати електроенергію та тепло: когенераційні установки, газові турбіни, генератори, дизель-генератори.
"Ми домовилися з Японією - 150 генераторів гігаватних Японія нам передає. Працюємо з іншими партнерами", - сказав Шмигаль.
Він також нагадав, що міжнародні партнери створили Фонд підтримки енергетики України, в якому вже акумульовані €500 мільйонів.
"Ми готові ці кошти і для громад використовувати і залучати також громади, щоб вони встановлювали якомога більше такого децентралізованого невеликого, складного для ураження росіянами обладнання, яке дозволить нам виживати", - заявив Шмигаль.
Раніше Кабмін доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії: відмовитися від кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель.
Будь ласка, зачекайте...
( Да это постоянный признак зэ-режима)
Теперь скоро ждет вариант все на генераторах и компактных дизельных станциях. И их же перемещать прийдется периодически, что б не прилетело благодаря любопытным ждунам ...
Ну и себестоимость такого света в 3 в 4 в 5 раз повысится. Все равно до конца войны электростанции не восстановят, тупо рисковано и не возможно скрыть локацию от спутника
здесь указаны весь экспорт нашей э/энергии по дням и часам суток,так что угомонись ,дебил здесь исключительно ты!!!
Скажу вам більше, ніякого "віддавання" там немає. Просто електроенергія з Угорщини чи Молдови через нашу територію постачається у Румунію. Що ти можеш повертати, якщо ти сам у той час закуповуєш 1,1 ГВт?
Перетоки:
Угорщина - Україна 624МВт
Молдова - Україна 170МВт
Словакія - Україна 426МВт
Україна - Румунія 208МВт
Це все відбувається одночасно, якщо ви не зрозуміли. І де ви тут побачили віддачу енергії коли ти в той самий час взяв 1,2ГВт а віддав тільки 0.2 ГВт.
Мізки вмикайте, або приймайте те що мені радили У нас у той час був дефіцит електроенергії 24 години на добу! Так само як і зараз.
"Ми домовилися з Японією - 150 генераторів гігаватних Японія нам передає. Працюємо з іншими партнерами", - сказав Шмигаль. Джерело:
А не тырьте милиарды на боевого пуштуна
А ви втічете?
Платіжки треба слати туди.
А Ахметов нехай ремонтує свій приватний ДТЕК.
Шмигаль теж має ознаки ІПСО?
Що Міненерго скаже?
Всеж так просто.
+ Запускайте на ринок країни інших виробників!