Шмигаль про ситуацію в енергетиці: Україна через обстріли втратила 50% генерації, зруйновані 42 енергоблоки. Домовляємось з ЄС про максимальний імпорт

Україна втратила 50% генерації електроенергії через російські обстріли.

Про це заявив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація в енергетиці дуже складна, Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії - це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють", - зазначив Шмигаль.

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Крім того, за його словами, через руйнування або пошкодження не працюють 20 гідроенергетичних блоків загальною потужністю 1,3 ГВт.

"Ми працюємо над відновленням, над тим, щоб запустити до опалювального сезону якнайбільше генерації. Працюємо над захистом того, що відновлено, і того, що збережено", - підкреслив Шмигаль.

Він зазначив, що ведеться робота й над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС. "У нас фізична спроможність 2,2 ГВт, поки що нам політично дозволяють 1,7 ГВт імпортувати. Ми домовляємося на усіх рівнях і з Єврокомісією для того, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально", - сказав Прем'єр.

Він зазначив, що також триває розбудова децентралізованої генерації електроенергії, зокрема, завозиться обладнання, яке може генерувати електроенергію та тепло: когенераційні установки, газові турбіни, генератори, дизель-генератори.

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"Ми домовилися з Японією - 150 генераторів гігаватних Японія нам передає. Працюємо з іншими партнерами", - сказав Шмигаль.

Він також нагадав, що міжнародні партнери створили Фонд підтримки енергетики України, в якому вже акумульовані €500 мільйонів.

"Ми готові ці кошти і для громад використовувати і залучати також громади, щоб вони встановлювали якомога більше такого децентралізованого невеликого, складного для ураження росіянами обладнання, яке дозволить нам виживати", - заявив Шмигаль.

Раніше Кабмін доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії: відмовитися від кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель.