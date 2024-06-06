Ситуація в енергетиці значно гірша, ніж у 2022 - 2023 роках. Ми готуємося до складної ситуації взимку, - Галущенко. ФОТОрепортаж

У Відні триває чергове засідання Ради Керуючих МАГАТЕ, на якому українську делегацію очолює міністр енергетики Герман Галущенко. У межах візиту він провів зустріч з представниками держав-членів ЄС в МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Герман Галущенко ознайомив представників зі складною ситуацією в українській енергосистемі після масштабних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

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"Найбільших руйнувань завдано об’єктам теплової та гідрогенерації, значно пошкоджено об’єкти системи передачі. Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022 - 2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", - зазначив міністр.

Очільник Міненерго наголосив, що атомна генерація залишається базовою для України, водночас ворожі атаки на підстанції несуть загрози і для АЕС, а отже і для ядерної та радіаційної безпеки.

"Зараз атаки зосереджені на меневрових потужностях, але мета ворога - повний блекаут. Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання - захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека", - наголосив міністр.

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Окрему увагу під час зустрічі було приділено ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та можливим ризикам її чергового знеструмлення. Наголошувалося на важливій ролі спостережних місій МАГАТЕ для дотримання ядерної і радіаційної безпеки, які працюють не тільки на ЗАЕС, але й на інших українських атомних електростанціях.

Обговорюючи майбутній Саміт миру у Швейцарії, Герман Галущенко акцентував на необхідності активізувати практичні зусилля, спрямовані на реалізацію Формули миру в Україні та її пункту - "Радіаційна та ядерна безпека". Міністр подякував усім країнам ЄС, які приєдналися до робочої групи з радіаційної та ядерної безпеки і здійснюють активну роботу в межах ініціативи Президента України.

Раніше Галущенко розповів, що допомагає уникати блекаутів в Україні: "У нас є сонце і вітер, але цей ресурс дуже обмежений взимку".