Ситуація в енергетиці значно гірша, ніж у 2022 - 2023 роках. Ми готуємося до складної ситуації взимку, - Галущенко. ФОТОрепортаж
У Відні триває чергове засідання Ради Керуючих МАГАТЕ, на якому українську делегацію очолює міністр енергетики Герман Галущенко. У межах візиту він провів зустріч з представниками держав-членів ЄС в МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міненерго.
Герман Галущенко ознайомив представників зі складною ситуацією в українській енергосистемі після масштабних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.
"Найбільших руйнувань завдано об’єктам теплової та гідрогенерації, значно пошкоджено об’єкти системи передачі. Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022 - 2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", - зазначив міністр.
Очільник Міненерго наголосив, що атомна генерація залишається базовою для України, водночас ворожі атаки на підстанції несуть загрози і для АЕС, а отже і для ядерної та радіаційної безпеки.
"Зараз атаки зосереджені на меневрових потужностях, але мета ворога - повний блекаут. Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання - захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека", - наголосив міністр.
Окрему увагу під час зустрічі було приділено ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та можливим ризикам її чергового знеструмлення. Наголошувалося на важливій ролі спостережних місій МАГАТЕ для дотримання ядерної і радіаційної безпеки, які працюють не тільки на ЗАЕС, але й на інших українських атомних електростанціях.
Обговорюючи майбутній Саміт миру у Швейцарії, Герман Галущенко акцентував на необхідності активізувати практичні зусилля, спрямовані на реалізацію Формули миру в Україні та її пункту - "Радіаційна та ядерна безпека". Міністр подякував усім країнам ЄС, які приєдналися до робочої групи з радіаційної та ядерної безпеки і здійснюють активну роботу в межах ініціативи Президента України.
Раніше Галущенко розповів, що допомагає уникати блекаутів в Україні: "У нас є сонце і вітер, але цей ресурс дуже обмежений взимку".
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Їх заяви Світу і українцям не мають нічого спільного
Джерело:
Нарешті галушка із котіним знайшли схеми з розкрадання грошей : на бетоні та закупівлі корму для риб для ЗАЕС
от скоро повернеться, із туристичної подорожі, прострочений зе!передаст, надає всім люлєй і все буде як раніше.
А... НІЧОГО!
Де винні, де відповідальні? Чи немає часу пояснувати - треба "срочна" мобілізувати ще 500 тисяч чоловіків? Бо тікі в звичайного работяги купа відповідальності і він всім "повнинен"?
А як:
- дістати ПВО для захисту інфраструктури,
- або дипломатичний шлях,
- або пригрозивши відповіддю (щоб боялись бомбити інфраструктуру),
- або знайти спосіб що робити, якщо таки ***********
Так тут влада каже, ну "не палучілось", "про******"(c). Так може і солдат тоді скаже "ну не палучілось" і відступить відразу за Тису? Чи шо?
Довбойоби та крадії.
Прямо такі всі впевнені сидять, наче ще один будапештський меморандум підписали...
Повітря йде через стальну трубу над конфоркою, нагрівається і гнучким рукавом (3-5 м) -
подається в потрібну кімнату. Повітря жене вентилятор, що працює від акумулятора 5V.
?!)
Це краще, ніж проганяти повітря через електричну спіраль у теплових пушках
та обігрівачах.
Більш року було без відключень - але у фсб згадали психічну зброю, що ефективніше та дешевше бомбардувань - та й дали вказівку офісу єрмака.
Ніякої роботи не видно,ніякого толку...😡
-дайте нарІд нам ще 2-3 мільярди, 4,32 за кВт, бо красти вже немає що?
чи "шахтьору" ще пару бразиляк треба купити для чемпіонства ?
Брешучи що це необхідно для відбудови енергетики вони підвищили тариф,хоча грощі від ЄС на відбудову енергетики України виділені і лежать окремо в бюджеті....