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Ситуация в энергетике значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Мы готовимся к сложной ситуации зимой, - Галущенко. ФОТОрепортаж

В Вене продолжается очередное заседание Совета Управляющих МАГАТЭ, на котором украинскую делегацию возглавляет министр энергетики Герман Галущенко. В рамках визита он провел встречу с представителями государств-членов ЕС в МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Герман Галущенко на засіданні Ради Керуючих МАГАТЕ

Герман Галущенко ознакомил представителей со сложной ситуацией в украинской энергосистеме после масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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"Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы - до 9 ГВт мощности. Ситуация сейчас значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой", - отметил министр.

Засідання Ради Керуючих МАГАТЕ

Глава Минэнерго отметил, что атомная генерация остается базовой для Украины. В то же время, атаки врага на подстанции несут угрозы и для АЭС, а следовательно - и для ядерной и радиационной безопасности.

"Сейчас атаки сосредоточены на меневровых мощностях, но цель врага - полный блэкаут. Мы готовимся к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС, это наш способ выжить. Поэтому важная задача - защитить атомную энергетику, избежать блэкаута атомных электростанций и обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, от которой зависит и глобальная ядерная безопасность", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна подготовиться к жизни в холоде и темноте. Это наша новая норма, - украинские чиновники для издания FT

Отдельное внимание во время встречи было уделено ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС и возможным рискам ее очередного обесточивания. Подчеркивалась важная роль наблюдательных миссий МАГАТЭ для соблюдения ядерной и радиационной безопасности, которые работают не только на ЗАЭС, но и на других украинских атомных электростанциях.

Герман Галущенко на засіданні Ради Керуючих МАГАТЕ

Обсуждая предстоящий Саммит мира в Швейцарии, Герман Галущенко акцентировал на необходимости активизировать практические усилия, направленные на реализацию Формулы мира в Украине и ее пункта - "Радиационная и ядерная безопасность". Министр поблагодарил все страны ЕС, которые присоединились к рабочей группе по радиационной и ядерной безопасности и осуществляют активную работу в рамках инициативы Президента Украины.

Ранее Галущенко рассказал, что помогает избегать блэкаутов в Украине: "У нас есть солнце и ветер, но этот ресурс очень ограничен зимой".

Автор: 

энергетика (2565) Галущенко Герман (258)


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Топ комментарии
+30
Чому потужний захисник електроенергетики ще не висить униз пикою?
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06.06.2024 17:28
+29
Этот входит в 5-6 менеджеров. Избрали власть которая говорит что при них будет хуже. ******
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06.06.2024 17:27
+22
Не переживайте. Мустафа Наєм зараз все парєшаєт.
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06.06.2024 17:23
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Правила форума Совет форумчан
Не переживайте. Мустафа Наєм зараз все парєшаєт.
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06.06.2024 17:23 Ответить
Піднімуть тариф до 10 грн за кВтгод і почнуть гнати електрику на експорт в білорусь та росію бо буде надлишок генерації
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06.06.2024 20:58 Ответить
зато продолжают пиз...ть на всех тендерах. все закупки на 50-100% дороже чем рыночная стоимость!!!
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07.06.2024 13:28 Ответить
Этот входит в 5-6 менеджеров. Избрали власть которая говорит что при них будет хуже. ******
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06.06.2024 17:27 Ответить
Питання по суті: А що ви жидовствуюча братва робили цілий рік? Вірно - ніх...уя.
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06.06.2024 17:58 Ответить
Как ни хрена? Освоили по карманам 2 миллиарда баксов. А это тяжелейший труд.
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06.06.2024 18:53 Ответить
ІПСО?
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06.06.2024 17:28 Ответить
Вчора ще було. Навіть, від нього ж.
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06.06.2024 17:35 Ответить
Чи вони за Найзеленішим мавпують?
Їх заяви Світу і українцям не мають нічого спільного
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06.06.2024 17:37 Ответить
Стаття FT про українську енергосистему має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах Росії, - Міненерго
Джерело:
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06.06.2024 17:49 Ответить
А то!
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06.06.2024 18:31 Ответить
Чому потужний захисник електроенергетики ще не висить униз пикою?
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06.06.2024 17:28 Ответить
Тому, що є людинкою Деркача та Єрмака.
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06.06.2024 18:29 Ответить
Парашенка ,ти пачіму свой Ратєрдам апять накрутіл?
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06.06.2024 17:29 Ответить
І що, подорожчання е/е майже вдвічі не допомагає? Треба підвищити в чотири рази? 🤔
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06.06.2024 17:31 Ответить
Не так страшні московські воші,як українські гниди
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06.06.2024 17:31 Ответить
нажаль вони не українські !!! переважна більшість зе-влади є представники з "богом обраного нороду" та кацапи яких червоні комуно-кацапи окупанти УКраїни заселили в Україну за 70 років окупації !!!
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06.06.2024 18:02 Ответить
Коли сітуація погана та гірше чім у попередні роки, керівництво Міненерго собі премії по 2 000 000 гр. не випісую.
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06.06.2024 17:41 Ответить
Ура!
Нарешті галушка із котіним знайшли схеми з розкрадання грошей : на бетоні та закупівлі корму для риб для ЗАЕС
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06.06.2024 17:41 Ответить
Ми віримо, що ви підготуєтесь, бо маєте гроші на генератори, бензин, акумулятори й сонячні панелі. А плебсу що робити??
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06.06.2024 17:43 Ответить
А ведмеді чи йожики що зимою роблять?
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06.06.2024 17:46 Ответить
Люди не приспособлены для нашего климата. Мы должны жить в джунглях, где высокая влажность и круглое лето.
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06.06.2024 19:01 Ответить
А кондиціонери для керівництва "Укренерго" на більш, ніж півляма, допоможуть зекономити? Чи вони будуть накопичувати електрику, а коли виникне потреба - віддавати? 🤔
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06.06.2024 17:49 Ответить
продавці генераторів і станцій в акуї..
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06.06.2024 17:51 Ответить
що, ви, ніс повісили.
от скоро повернеться, із туристичної подорожі, прострочений зе!передаст, надає всім люлєй і все буде як раніше.
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06.06.2024 18:04 Ответить
І що вони зробили для вирішення цієї проблеми з 2022 року?
А... НІЧОГО!
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06.06.2024 18:10 Ответить
А грошей на тій ''підготовці'' скільки плануєте спиз****? Так само як на захисті ТЕСів? Чи більше..
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06.06.2024 18:13 Ответить
І як так вийшло, що бомбили бомбили, а ми нічого не захистили і по ітогу у 2024 за 2 місяці поклали енергетику нам.

Де винні, де відповідальні? Чи немає часу пояснувати - треба "срочна" мобілізувати ще 500 тисяч чоловіків? Бо тікі в звичайного работяги купа відповідальності і він всім "повнинен"?
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06.06.2024 18:14 Ответить
Бо захистити неможливо. І точнісінько так само довбаємо зараз їм НПЗ навіть менш потужною зброєю і воно виходить з ладу.
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06.06.2024 18:25 Ответить
Якщо неможливо захистити, то тоді 2 питання. Навіщо було казати, що вони роблять захист, і куди поділися 20 мільярдів на захист енергетики від атак?
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06.06.2024 19:13 Ответить
Ото і в мене питання. Як солдату в окопі сидіти, КАБи на голову ловити - так роби шо хочеш, а позицію тримай.

А як:

- дістати ПВО для захисту інфраструктури,

- або дипломатичний шлях,

- або пригрозивши відповіддю (щоб боялись бомбити інфраструктуру),

- або знайти спосіб що робити, якщо таки ***********

Так тут влада каже, ну "не палучілось", "про******"(c). Так може і солдат тоді скаже "ну не палучілось" і відступить відразу за Тису? Чи шо?
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07.06.2024 11:31 Ответить
саме тому ви вбухали бабло у фундамент ядерного блоку, який ніколи не збудуєте?! зелені безславні ублюдки...
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06.06.2024 18:17 Ответить
Готуються вони... Коли все вже сталося.

Довбойоби та крадії.
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06.06.2024 18:27 Ответить
Мы заплатим по 100500!!! Только не выключайте!!!
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06.06.2024 18:28 Ответить
Керування зеленими енергетікою України гірше за рашистьский блек-аут. Зеленський і його шобла війде в історію як творці енергоціду українців
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06.06.2024 18:33 Ответить
Ви готовитеся до нацифікації в Україні ХАБАРНИКІВ,БРЕХУНІВ та державних ЗЛОДІЇВ .
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06.06.2024 18:34 Ответить
Але галущенко чомусь не сказав,що уряд України в цей час підняв тариф на е/е для населення до 4,32 грн,а це більша ціна,ніж в країнах ЄС чому???
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06.06.2024 18:47 Ответить
ні, не більша ніж у Європі
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06.06.2024 21:06 Ответить
товарищ Гулещенко, а на скільки з 2022 року впало споживання тої електрики якої не вистачає?
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06.06.2024 18:51 Ответить
А хто вам сказав що рашисти не почнуть бомбити турбіни АЕС (знаходяться окремо від реакторів), коли з усіма ТЕС розберуться? Десь так в листопаді, під час виборів в США, щоб ніхто не помітив на заході?
Прямо такі всі впевнені сидять, наче ще один будапештський меморандум підписали...
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06.06.2024 18:52 Ответить
будет утечка радиации
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07.06.2024 13:27 Ответить
Хіба що порве 2й контур - он на ЗАЕС в одному з енергоблоків його розірвало і нічого, ніхто навіть не пікнув.
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07.06.2024 17:34 Ответить
Вони кажуть що зимою ще й мерзнуть будуть, шукайте хатинку в селі з котлом і генератором. На зиму для котла треба біля двох машин дров- 20 000 грн. Генератор -45 000. Паливо для генератора 75 грн в час, 900грн за добу. А чого, нормально так.
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06.06.2024 19:08 Ответить
Ще й комунальні заплати...!
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06.06.2024 19:38 Ответить
Налагодьте виробництво міні теплових пушок, що працюють від тепла газової плити.
Повітря йде через стальну трубу над конфоркою, нагрівається і гнучким рукавом (3-5 м) -
подається в потрібну кімнату. Повітря жене вентилятор, що працює від акумулятора 5V.
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06.06.2024 19:20 Ответить
А дихати так довго можна буде..
?!)
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06.06.2024 19:37 Ответить
Нагріте повітря не містить продуктів горіння газу - вони зовні труби.
Це краще, ніж проганяти повітря через електричну спіраль у теплових пушках
та обігрівачах.
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06.06.2024 20:33 Ответить
Якщо вся надія на атомні енергоблоки ,потрібно вимагати від західних партнерів додаткових 3-4 комплексів SAMP-T або PATRIOT для захисту цих атомних станцій. І справа не тільки в українському блекауті, а в тому, якщо якийсь із блоків, а може і не один, підуть в" рознос" то жадібність може дорого обійтись всій Європі.
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06.06.2024 19:27 Ответить
Бла-бла…
Більш року було без відключень - але у фсб згадали психічну зброю, що ефективніше та дешевше бомбардувань - та й дали вказівку офісу єрмака.
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06.06.2024 19:35 Ответить
-"ми готуємось"...готувалися в 2022потім 2023...зараз "готуються" 2024...і ШО...?!!
Ніякої роботи не видно,ніякого толку...😡
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06.06.2024 19:36 Ответить
Коротше наша "найпотужніша" влада докерувалася...як казав колись один Вова з "кварталу"-"я повертаю вам Україну"...добив ,а йти не хоче...
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06.06.2024 19:40 Ответить
І як саме готуються? Оголошують тендер на сотні мільйонів на закупівлю кондиціонерів? Нє, ну бл@дь, цензурних слів не вистачає: світла немає, бо несвідомі громадяни (мабуть, ті, що переселились зі сходу) користуються кондиціонерами. І - нате вам, самі закупаємо, бо ну так нашим керівникам галузі спекотно, що мізки плавляться, ні#єра не тямимо, що робити. І відмінили тендер. А чого? Хто ж тепер за вас бідненьких буде думати, як готуватись? Сук@, розстріляти б вас за законами воєнного часу - ща саботаж і роботу на ворога
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06.06.2024 19:43 Ответить
Галущенко, гєрман... Мабуть, тільки прізвище а-ля українське. Мдє, вляпались ми крєпко - дурні тому що...
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06.06.2024 19:46 Ответить
це означає
-дайте нарІд нам ще 2-3 мільярди, 4,32 за кВт, бо красти вже немає що?
чи "шахтьору" ще пару бразиляк треба купити для чемпіонства ?
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06.06.2024 20:02 Ответить
що знов усе прої...али...як очикувано
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06.06.2024 20:56 Ответить
Дорогой самодержец мы пропали! Я требую продолжения банкета! Как пропали? Почему?
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06.06.2024 21:33 Ответить
Бачили ми вже як ви "готуєтесь", накрадете як завжди і нічорта не зробите. Стадо баранів, а не владна еліта.
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07.06.2024 11:41 Ответить
До влади в Україні прийшли КРИМІНАЛЬНИКИ часів Януковоща.
Брешучи що це необхідно для відбудови енергетики вони підвищили тариф,хоча грощі від ЄС на відбудову енергетики України виділені і лежать окремо в бюджеті....
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10.06.2024 01:32 Ответить
 
 