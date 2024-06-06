Ситуация в энергетике значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Мы готовимся к сложной ситуации зимой, - Галущенко. ФОТОрепортаж

В Вене продолжается очередное заседание Совета Управляющих МАГАТЭ, на котором украинскую делегацию возглавляет министр энергетики Герман Галущенко. В рамках визита он провел встречу с представителями государств-членов ЕС в МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Герман Галущенко ознакомил представителей со сложной ситуацией в украинской энергосистеме после масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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"Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы - до 9 ГВт мощности. Ситуация сейчас значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой", - отметил министр.

Глава Минэнерго отметил, что атомная генерация остается базовой для Украины. В то же время, атаки врага на подстанции несут угрозы и для АЭС, а следовательно - и для ядерной и радиационной безопасности.

"Сейчас атаки сосредоточены на меневровых мощностях, но цель врага - полный блэкаут. Мы готовимся к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС, это наш способ выжить. Поэтому важная задача - защитить атомную энергетику, избежать блэкаута атомных электростанций и обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, от которой зависит и глобальная ядерная безопасность", - подчеркнул министр.

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Отдельное внимание во время встречи было уделено ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС и возможным рискам ее очередного обесточивания. Подчеркивалась важная роль наблюдательных миссий МАГАТЭ для соблюдения ядерной и радиационной безопасности, которые работают не только на ЗАЭС, но и на других украинских атомных электростанциях.

Обсуждая предстоящий Саммит мира в Швейцарии, Герман Галущенко акцентировал на необходимости активизировать практические усилия, направленные на реализацию Формулы мира в Украине и ее пункта - "Радиационная и ядерная безопасность". Министр поблагодарил все страны ЕС, которые присоединились к рабочей группе по радиационной и ядерной безопасности и осуществляют активную работу в рамках инициативы Президента Украины.

Ранее Галущенко рассказал, что помогает избегать блэкаутов в Украине: "У нас есть солнце и ветер, но этот ресурс очень ограничен зимой".