Ситуация в энергетике значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Мы готовимся к сложной ситуации зимой, - Галущенко. ФОТОрепортаж
В Вене продолжается очередное заседание Совета Управляющих МАГАТЭ, на котором украинскую делегацию возглавляет министр энергетики Герман Галущенко. В рамках визита он провел встречу с представителями государств-членов ЕС в МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Герман Галущенко ознакомил представителей со сложной ситуацией в украинской энергосистеме после масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.
"Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы - до 9 ГВт мощности. Ситуация сейчас значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой", - отметил министр.
Глава Минэнерго отметил, что атомная генерация остается базовой для Украины. В то же время, атаки врага на подстанции несут угрозы и для АЭС, а следовательно - и для ядерной и радиационной безопасности.
"Сейчас атаки сосредоточены на меневровых мощностях, но цель врага - полный блэкаут. Мы готовимся к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС, это наш способ выжить. Поэтому важная задача - защитить атомную энергетику, избежать блэкаута атомных электростанций и обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, от которой зависит и глобальная ядерная безопасность", - подчеркнул министр.
Отдельное внимание во время встречи было уделено ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС и возможным рискам ее очередного обесточивания. Подчеркивалась важная роль наблюдательных миссий МАГАТЭ для соблюдения ядерной и радиационной безопасности, которые работают не только на ЗАЭС, но и на других украинских атомных электростанциях.
Обсуждая предстоящий Саммит мира в Швейцарии, Герман Галущенко акцентировал на необходимости активизировать практические усилия, направленные на реализацию Формулы мира в Украине и ее пункта - "Радиационная и ядерная безопасность". Министр поблагодарил все страны ЕС, которые присоединились к рабочей группе по радиационной и ядерной безопасности и осуществляют активную работу в рамках инициативы Президента Украины.
Ранее Галущенко рассказал, что помогает избегать блэкаутов в Украине: "У нас есть солнце и ветер, но этот ресурс очень ограничен зимой".
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Їх заяви Світу і українцям не мають нічого спільного
Джерело:
Нарешті галушка із котіним знайшли схеми з розкрадання грошей : на бетоні та закупівлі корму для риб для ЗАЕС
от скоро повернеться, із туристичної подорожі, прострочений зе!передаст, надає всім люлєй і все буде як раніше.
А... НІЧОГО!
Де винні, де відповідальні? Чи немає часу пояснувати - треба "срочна" мобілізувати ще 500 тисяч чоловіків? Бо тікі в звичайного работяги купа відповідальності і він всім "повнинен"?
А як:
- дістати ПВО для захисту інфраструктури,
- або дипломатичний шлях,
- або пригрозивши відповіддю (щоб боялись бомбити інфраструктуру),
- або знайти спосіб що робити, якщо таки ***********
Так тут влада каже, ну "не палучілось", "про******"(c). Так може і солдат тоді скаже "ну не палучілось" і відступить відразу за Тису? Чи шо?
Довбойоби та крадії.
Прямо такі всі впевнені сидять, наче ще один будапештський меморандум підписали...
Повітря йде через стальну трубу над конфоркою, нагрівається і гнучким рукавом (3-5 м) -
подається в потрібну кімнату. Повітря жене вентилятор, що працює від акумулятора 5V.
?!)
Це краще, ніж проганяти повітря через електричну спіраль у теплових пушках
та обігрівачах.
Більш року було без відключень - але у фсб згадали психічну зброю, що ефективніше та дешевше бомбардувань - та й дали вказівку офісу єрмака.
Ніякої роботи не видно,ніякого толку...😡
-дайте нарІд нам ще 2-3 мільярди, 4,32 за кВт, бо красти вже немає що?
чи "шахтьору" ще пару бразиляк треба купити для чемпіонства ?
Брешучи що це необхідно для відбудови енергетики вони підвищили тариф,хоча грощі від ЄС на відбудову енергетики України виділені і лежать окремо в бюджеті....