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Галущенко рассказал, что помогает избегать блэкаутов в Украине: У нас есть солнце и ветер, но этот ресурс очень ограничен зимой

Галущенко розповів, що допомагає уникати блекаутів в Україні

Избегать блэкаутов в Украине помогают возобновляемые источники энергетики.

Несколько недель назад российские оккупационные войска возобновили массированные атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Министр энергетики Герман Галущенко предположил, почему враг вернулся к террору с приходом тепла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Почему они сейчас решили масштабировать это на всю страну? Я думаю, во-первых, это то, что экономика показала рост за этот год стабильной поставки электроэнергии. Возможно, масса других факторов. Условно - саммит мира", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тотального блекаута в Украине Россия не достигнет, - Галущенко

При этом министр добавил, что, несмотря на масштаб атак, избегать блэкаутов помогает и погода.

"Весной, летом у нас есть дополнительный ресурс - это солнце, ветер. Это тот ресурс, который, к сожалению, из-за географических и погодных условий у нас очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему. Плюс есть ряд других мер, о которых я подробно не хотел бы рассказывать", - пояснил Галущенко.

Читайте: Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины, обесточивалась подстанция, - Минэнерго

Ранее сообщалось, что Германия может отдать Украине оборудование с закрытых электростанций.

Автор: 

энергетика (2552) Галущенко Герман (257) альтернативная энергетика (123) блэкаут (27)


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Топ комментарии
+15
Не вірю ні одному слову сьогоднішньої влади - це люди несерйозні і придурки
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05.05.2024 02:34
+7
дешевше клованів не відбулавлювати але це не заходить...
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05.05.2024 04:08
+7
А ще в нас ГЕС, ГРЕС, атомні, це невраховуючи вітрові та сонячні.

Падли зелені, в нас нормас електрики!! Провалля в знищених ЛЕП та трансформаторах, дегенерати.

Боже....коли вже ця влада клованів щезне!!
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05.05.2024 04:19
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А якби дороги не будували, вітру було б достатньо і взимку!

Сонця завжди вистачало, а з 2019 року стало мало. Дякую 73% за дефіцит ультрафіолету.
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05.05.2024 02:28 Ответить
ветра зимой мало потому что он весь расходуется на Западе. Вертит их ветряки.
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05.05.2024 10:13 Ответить
Не вірю ні одному слову сьогоднішньої влади - це люди несерйозні і придурки
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05.05.2024 02:34 Ответить
Та нам вже 30 років стабільно лапшу вішають
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05.05.2024 09:15 Ответить
Ця еко енергія дуже дорога і не рентабельна, дешевше ТЕЦ будувати...
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05.05.2024 02:36 Ответить
дешевше клованів не відбулавлювати але це не заходить...
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05.05.2024 04:08 Ответить
сонце і вітер, море і небо цє ти це ти...
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05.05.2024 04:00 Ответить
А ще в нас ГЕС, ГРЕС, атомні, це невраховуючи вітрові та сонячні.

Падли зелені, в нас нормас електрики!! Провалля в знищених ЛЕП та трансформаторах, дегенерати.

Боже....коли вже ця влада клованів щезне!!
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05.05.2024 04:19 Ответить
вона безкінечна як і ця війна....
ми самі собі заборону на вибори придумали...
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05.05.2024 04:39 Ответить
самі і хаваємо...
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05.05.2024 04:40 Ответить
от пропадемо без буби, от *** зникнемо...
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05.05.2024 04:43 Ответить
Які ЛЕП? Знищено 50% маневрової генерації. Менше слухайте "експертів" в Ютубі
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05.05.2024 10:42 Ответить
а за росколоте суспільство,
в мене теж є якась тема - воно розкололoся в квітні 2019го...
колоти вже нема куди....
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05.05.2024 04:49 Ответить
Та ні воно розкололося багато раніше з 2005-10 і йшло по наростаючій
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05.05.2024 06:01 Ответить
дядя з лаври, а можно так шо б ти пішов ***?
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05.05.2024 06:03 Ответить
Заре бухати вже. На сьогодні!

Ви 3добу вже неадекватні!
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05.05.2024 06:12 Ответить
а ***** шо мені ***** ваши совети?
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05.05.2024 06:14 Ответить
Як то.. а мені ***** на ваш запійний період
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05.05.2024 09:13 Ответить
ні шо б гвоздя забити, воно щиро лобом в підлогу
і счиро вірить, шо божа прийде і забьє..
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05.05.2024 06:28 Ответить
Закусювати треба, бо печінку посадите
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05.05.2024 10:43 Ответить
пробач мене, Боже, але слугі твої,
яке до нас твоє слово доносять - *****..
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05.05.2024 06:08 Ответить
Альо..що у Вас трапилось??? Ви четверту добу якійсь стрьомний!!!
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05.05.2024 09:15 Ответить
Але в вас немає розуму, сумління та сорому - все спиzzheнно
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05.05.2024 05:39 Ответить
Сонце, вітер і вода - наші найкращі друзі!

вибачатися
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05.05.2024 05:58 Ответить
Стесняться спросить, кагбе, на Волге не пробовать трындеть? ТАМ ТОЖЕ ВОДА СОЛЕННАЯ. Выбачатися, вибачатися - не перевибачитися.
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05.05.2024 06:12 Ответить
С солнцем зимой всё понятно , а вот с ветром вопросов нет.
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05.05.2024 06:43 Ответить
На зиму є ********* палички і величезна кількість чиновників та клоунів.
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05.05.2024 07:05 Ответить
Так у нашої влади завжди в голові вітер а з задниці дим і цей ресурс нам нічим не допомогає .
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05.05.2024 08:08 Ответить
Сонце вітер і вода - да
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05.05.2024 08:11 Ответить
Це типу натяк кацапам куди наразі треба бити?
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05.05.2024 08:18 Ответить
Патякає-натякає щоб ще туди прилетіло.
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05.05.2024 08:45 Ответить
Аналітик від бога.
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05.05.2024 09:42 Ответить
Фишка в том, что излишек энергию всегда продавали за границу даже во время веерных отключений в лихие девяностые. А нам всегда пели песни про то, что электричества дефицит. С этими зелеными тварями, я уверен, что даже сейчас они продают энергию за кордон за копейки и делают вид, что покупают ее за границей, но уж по европейским ценам.
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05.05.2024 10:39 Ответить
Атомні ще іноді зупиняють реактори для ремонту або заміни паливних елементів
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05.05.2024 10:49 Ответить
Це чергове запрошення москалям бити по вітрових і сонячних електростанціях?
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05.05.2024 09:44 Ответить
В цих ідіотів все до одного місця. Бо тупі і воровиті.
Прокислі вершки українського суспільства
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05.05.2024 10:02 Ответить
Ммм.... Ждемс удара по ветрякам и солнечным батареям.
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05.05.2024 10:33 Ответить
 
 