Галущенко рассказал, что помогает избегать блэкаутов в Украине: У нас есть солнце и ветер, но этот ресурс очень ограничен зимой

Избегать блэкаутов в Украине помогают возобновляемые источники энергетики.

Несколько недель назад российские оккупационные войска возобновили массированные атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Министр энергетики Герман Галущенко предположил, почему враг вернулся к террору с приходом тепла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Почему они сейчас решили масштабировать это на всю страну? Я думаю, во-первых, это то, что экономика показала рост за этот год стабильной поставки электроэнергии. Возможно, масса других факторов. Условно - саммит мира", - рассказал он.

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При этом министр добавил, что, несмотря на масштаб атак, избегать блэкаутов помогает и погода.

"Весной, летом у нас есть дополнительный ресурс - это солнце, ветер. Это тот ресурс, который, к сожалению, из-за географических и погодных условий у нас очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему. Плюс есть ряд других мер, о которых я подробно не хотел бы рассказывать", - пояснил Галущенко.

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Ранее сообщалось, что Германия может отдать Украине оборудование с закрытых электростанций.