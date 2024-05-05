Галущенко рассказал, что помогает избегать блэкаутов в Украине: У нас есть солнце и ветер, но этот ресурс очень ограничен зимой
Избегать блэкаутов в Украине помогают возобновляемые источники энергетики.
Несколько недель назад российские оккупационные войска возобновили массированные атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Министр энергетики Герман Галущенко предположил, почему враг вернулся к террору с приходом тепла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Почему они сейчас решили масштабировать это на всю страну? Я думаю, во-первых, это то, что экономика показала рост за этот год стабильной поставки электроэнергии. Возможно, масса других факторов. Условно - саммит мира", - рассказал он.
При этом министр добавил, что, несмотря на масштаб атак, избегать блэкаутов помогает и погода.
"Весной, летом у нас есть дополнительный ресурс - это солнце, ветер. Это тот ресурс, который, к сожалению, из-за географических и погодных условий у нас очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему. Плюс есть ряд других мер, о которых я подробно не хотел бы рассказывать", - пояснил Галущенко.
Ранее сообщалось, что Германия может отдать Украине оборудование с закрытых электростанций.
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Сонця завжди вистачало, а з 2019 року стало мало. Дякую 73% за дефіцит ультрафіолету.
Падли зелені, в нас нормас електрики!! Провалля в знищених ЛЕП та трансформаторах, дегенерати.
Боже....коли вже ця влада клованів щезне!!
ми самі собі заборону на вибори придумали...
в мене теж є якась тема - воно розкололoся в квітні 2019го...
колоти вже нема куди....
Ви 3добу вже неадекватні!
і счиро вірить, шо божа прийде і забьє..
яке до нас твоє слово доносять - *****..
вибачатися
Прокислі вершки українського суспільства