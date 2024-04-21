Германия может отдать Украине оборудование с закрытых электростанций

Германия предложила Украине оборудование с закрытых ТЭС для ремонта станций, которые разбомбила Россия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Вице-канцлер Германии Роберт Габек предложил возможность посмотреть на германские закрытые объекты, которые можно использовать", – отметил Галущенко.

Но добавил, что Украина будет рада такому варианту, потому что новое оборудование на эту зиму уже не заказать.

"Оборудование может быть использовано, даже если нужен какой-то ремонт, – мы его сделаем, чтобы оно отработало зиму", – сказал Галущенко.

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Министр признал, что ситуация в энергетике сложная и на некоторых разрушенных объектах еще даже не разобрали завалы, чтобы верифицировать повреждение оборудования. Но он заверил, что энергетики делают все возможное, чтобы катастрофические сценарии не реализовались.

Напомним, ранее Литва предложила техническую помощь по ремонту украинских теплоэлектростанций, поврежденных в результате российских атак: разобрать закрытые ТЭС и предоставить запчасти для восстановления украинской энергосистемы.