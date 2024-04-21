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Германия может отдать Украине оборудование с закрытых электростанций

тес,обстріл

Германия предложила Украине оборудование с закрытых ТЭС для ремонта станций, которые разбомбила Россия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Вице-канцлер Германии Роберт Габек предложил возможность посмотреть на германские закрытые объекты, которые можно использовать", – отметил Галущенко.

Но добавил, что Украина будет рада такому варианту, потому что новое оборудование на эту зиму уже не заказать.

"Оборудование может быть использовано, даже если нужен какой-то ремонт, – мы его сделаем, чтобы оно отработало зиму", – сказал Галущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергосистема Украины потеряла значительный объем генерации электроэнергии из-за российских атак, - Галущенко

Министр признал, что ситуация в энергетике сложная и на некоторых разрушенных объектах еще даже не разобрали завалы, чтобы верифицировать повреждение оборудования. Но он заверил, что энергетики делают все возможное, чтобы катастрофические сценарии не реализовались.

Напомним, ранее Литва предложила техническую помощь по ремонту украинских теплоэлектростанций, поврежденных в результате российских атак: разобрать закрытые ТЭС и предоставить запчасти для восстановления украинской энергосистемы.

Автор: 

Германия (6926) ТЭС (280) Галущенко (257) Хабек (46)


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Топ комментарии
+6
Тримаємо, дякуємо за розуміння та підтримку!!
Залишилося, ще фірташа, ось направити до США…
Сподіваємось на залучення до цього діла, генерала від СБУ Хорошковського, підполковника Червоненка та інших ексчленів Конституційного Суду з купою інших суддівських та прокурорських в Австрії !!
Роботи, не початий край…
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21.04.2024 10:55
+4
Дякуємо Німеччині за допомогу Українцям, бо, так званні привладні, ховаються на посадах від мобілізації та імітують буремну діяльність з купою держСекретарів та їх замів, які теж, ухиляються від мобілізації за жінками та дітьми!
Слава Україні !! Пильнуймо за приблудами95
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21.04.2024 10:40
+2
Щоб русня і це обладнання знищила? У мене таке враження,що цих коректувальників і навідників Зельць просто випускає і вони далі коректують удари. Десь читав що по 6500 справ про зраду і колаборацію,реально сидить....100 чол,в колонії-санаторії...
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21.04.2024 10:41
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Дякуємо Німеччині за допомогу Українцям, бо, так званні привладні, ховаються на посадах від мобілізації та імітують буремну діяльність з купою держСекретарів та їх замів, які теж, ухиляються від мобілізації за жінками та дітьми!
Слава Україні !! Пильнуймо за приблудами95
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21.04.2024 10:40 Ответить
особливо ви там в Австрії тримайте їх під контролем! Херр,рекомендую скористатися підзорними трубами!
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21.04.2024 10:42 Ответить
Тримаємо, дякуємо за розуміння та підтримку!!
Залишилося, ще фірташа, ось направити до США…
Сподіваємось на залучення до цього діла, генерала від СБУ Хорошковського, підполковника Червоненка та інших ексчленів Конституційного Суду з купою інших суддівських та прокурорських в Австрії !!
Роботи, не початий край…
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21.04.2024 10:55 Ответить
Та ну їх на хрєн! Он Ляшка вже до ЗСУ залучили...
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21.04.2024 11:03 Ответить
якого , голубого или зеленого ?
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21.04.2024 11:37 Ответить
Щоб русня і це обладнання знищила? У мене таке враження,що цих коректувальників і навідників Зельць просто випускає і вони далі коректують удари. Десь читав що по 6500 справ про зраду і колаборацію,реально сидить....100 чол,в колонії-санаторії...
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21.04.2024 10:41 Ответить
ТЭС это прошлое , надо маленькие строить и много , Прибалты тоже отказались от ТЭС
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21.04.2024 11:34 Ответить
https://t.me/voynareal/88038 🔥 У Севастополі (https://t.me/+Op-z7m7unXYyZDFi) ймовірно мінус ще один корабель русні після ранкової атаки
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21.04.2024 11:35 Ответить
Сподіваюсь вони про атомні, ті що Меркель закрила на догоду х...Лу?
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21.04.2024 11:40 Ответить
Може варто їх закопувати під землю?
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21.04.2024 12:03 Ответить
якщо не утилізують як деякі країни зробили з бронемашинами та танками
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21.04.2024 13:02 Ответить
 
 