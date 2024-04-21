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Новини
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Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих електростанцій

тес,обстріл

Німеччина запропонувала Україні обладнання з закритих ТЕС для ремонту станцій, які розбомбила Росія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які можна використати", - зазначив Галущенко.

Та додав, що Україна буде рада такому варіантові, бо нове обладнання на цю зиму вже не замовити.

"Обладнання може бути використане, навіть якщо потрібен якийсь ремонт, - ми його зробимо, щоб воно відпрацювало зиму", - сказав Галущенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергосистема України втратила значний обсяг генерації електроенергії через російські атаки, - Галущенко

Міністр визнав, що ситуація в енергетиці складна і на деяких зруйнованих об'єктах ще навіть не розібрали завали, щоб верифікувати пошкодження обладнання. Але він запевнив, що енергетики роблять все можливе, щоб катастрофічні сценарії не реалізувалися.

Нагадаємо, раніше Литва запропонувала технічну допомогу з ремонту українських теплоелектростанцій, пошкоджених внаслідок російських атак: розібрати закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.

Автор: 

Німеччина (7317) ТЕС (916) Галущенко (528) Габек (78)


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Топ коментарі
+6
Тримаємо, дякуємо за розуміння та підтримку!!
Залишилося, ще фірташа, ось направити до США…
Сподіваємось на залучення до цього діла, генерала від СБУ Хорошковського, підполковника Червоненка та інших ексчленів Конституційного Суду з купою інших суддівських та прокурорських в Австрії !!
Роботи, не початий край…
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21.04.2024 10:55
+4
Дякуємо Німеччині за допомогу Українцям, бо, так званні привладні, ховаються на посадах від мобілізації та імітують буремну діяльність з купою держСекретарів та їх замів, які теж, ухиляються від мобілізації за жінками та дітьми!
Слава Україні !! Пильнуймо за приблудами95
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21.04.2024 10:40
+2
Щоб русня і це обладнання знищила? У мене таке враження,що цих коректувальників і навідників Зельць просто випускає і вони далі коректують удари. Десь читав що по 6500 справ про зраду і колаборацію,реально сидить....100 чол,в колонії-санаторії...
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21.04.2024 10:41
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Дякуємо Німеччині за допомогу Українцям, бо, так званні привладні, ховаються на посадах від мобілізації та імітують буремну діяльність з купою держСекретарів та їх замів, які теж, ухиляються від мобілізації за жінками та дітьми!
Слава Україні !! Пильнуймо за приблудами95
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21.04.2024 10:40 Відповісти
особливо ви там в Австрії тримайте їх під контролем! Херр,рекомендую скористатися підзорними трубами!
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21.04.2024 10:42 Відповісти
Тримаємо, дякуємо за розуміння та підтримку!!
Залишилося, ще фірташа, ось направити до США…
Сподіваємось на залучення до цього діла, генерала від СБУ Хорошковського, підполковника Червоненка та інших ексчленів Конституційного Суду з купою інших суддівських та прокурорських в Австрії !!
Роботи, не початий край…
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21.04.2024 10:55 Відповісти
Та ну їх на хрєн! Он Ляшка вже до ЗСУ залучили...
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21.04.2024 11:03 Відповісти
якого , голубого или зеленого ?
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21.04.2024 11:37 Відповісти
Щоб русня і це обладнання знищила? У мене таке враження,що цих коректувальників і навідників Зельць просто випускає і вони далі коректують удари. Десь читав що по 6500 справ про зраду і колаборацію,реально сидить....100 чол,в колонії-санаторії...
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21.04.2024 10:41 Відповісти
ТЭС это прошлое , надо маленькие строить и много , Прибалты тоже отказались от ТЭС
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21.04.2024 11:34 Відповісти
https://t.me/voynareal/88038 🔥 У Севастополі (https://t.me/+Op-z7m7unXYyZDFi) ймовірно мінус ще один корабель русні після ранкової атаки
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21.04.2024 11:35 Відповісти
Сподіваюсь вони про атомні, ті що Меркель закрила на догоду х...Лу?
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21.04.2024 11:40 Відповісти
Може варто їх закопувати під землю?
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21.04.2024 12:03 Відповісти
якщо не утилізують як деякі країни зробили з бронемашинами та танками
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21.04.2024 13:02 Відповісти
 
 