Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих електростанцій
Німеччина запропонувала Україні обладнання з закритих ТЕС для ремонту станцій, які розбомбила Росія
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які можна використати", - зазначив Галущенко.
Та додав, що Україна буде рада такому варіантові, бо нове обладнання на цю зиму вже не замовити.
"Обладнання може бути використане, навіть якщо потрібен якийсь ремонт, - ми його зробимо, щоб воно відпрацювало зиму", - сказав Галущенко.
Міністр визнав, що ситуація в енергетиці складна і на деяких зруйнованих об'єктах ще навіть не розібрали завали, щоб верифікувати пошкодження обладнання. Але він запевнив, що енергетики роблять все можливе, щоб катастрофічні сценарії не реалізувалися.
Нагадаємо, раніше Литва запропонувала технічну допомогу з ремонту українських теплоелектростанцій, пошкоджених внаслідок російських атак: розібрати закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.
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Слава Україні !! Пильнуймо за приблудами95
Залишилося, ще фірташа, ось направити до США…
Сподіваємось на залучення до цього діла, генерала від СБУ Хорошковського, підполковника Червоненка та інших ексчленів Конституційного Суду з купою інших суддівських та прокурорських в Австрії !!
Роботи, не початий край…