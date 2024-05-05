Галущенко розповів, що допомагає уникати блекаутів в Україні: У нас є сонце і вітер, але цей ресурс дуже обмежений взимку

Уникати блекаутів в Україні допомагають відновлювальні джерела енергетики.

Кілька тижнів тому російські окупаційні війська поновили масовані атаки по обʼєктах енергетичної інфраструктури України. Міністр енергетики Герман Галущенко припустив, чому ворог повернувся до терору з приходом тепла, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, по-перше, це те, що економіка показала зростання за цей рік стабільного постачання електроенергії. Можливо, маса інших факторів. Умовно – саміт миру", – розповів він.

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При цьому міністр додав, що, незважаючи на масштаб атак, уникати блекаутів допомагає і погода.

"Навесні, влітку у нас є додатковий ресурс – це сонце, вітер. Це той ресурс, який, на жаль, через географічні та погодні умови у нас дуже обмежений взимку. Тому, безумовно, це допомагає нам балансувати систему. Плюс є низка інших заходів, про які я детально не хотів би розповідати", – пояснив Галущенко.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих електростанцій.