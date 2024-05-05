Галущенко розповів, що допомагає уникати блекаутів в Україні: У нас є сонце і вітер, але цей ресурс дуже обмежений взимку
Уникати блекаутів в Україні допомагають відновлювальні джерела енергетики.
Кілька тижнів тому російські окупаційні війська поновили масовані атаки по обʼєктах енергетичної інфраструктури України. Міністр енергетики Герман Галущенко припустив, чому ворог повернувся до терору з приходом тепла, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, по-перше, це те, що економіка показала зростання за цей рік стабільного постачання електроенергії. Можливо, маса інших факторів. Умовно – саміт миру", – розповів він.
При цьому міністр додав, що, незважаючи на масштаб атак, уникати блекаутів допомагає і погода.
"Навесні, влітку у нас є додатковий ресурс – це сонце, вітер. Це той ресурс, який, на жаль, через географічні та погодні умови у нас дуже обмежений взимку. Тому, безумовно, це допомагає нам балансувати систему. Плюс є низка інших заходів, про які я детально не хотів би розповідати", – пояснив Галущенко.
Раніше повідомлялося, що Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих електростанцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сонця завжди вистачало, а з 2019 року стало мало. Дякую 73% за дефіцит ультрафіолету.
Падли зелені, в нас нормас електрики!! Провалля в знищених ЛЕП та трансформаторах, дегенерати.
Боже....коли вже ця влада клованів щезне!!
ми самі собі заборону на вибори придумали...
в мене теж є якась тема - воно розкололoся в квітні 2019го...
колоти вже нема куди....
Ви 3добу вже неадекватні!
і счиро вірить, шо божа прийде і забьє..
яке до нас твоє слово доносять - *****..
вибачатися
Прокислі вершки українського суспільства