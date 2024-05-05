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Галущенко розповів, що допомагає уникати блекаутів в Україні: У нас є сонце і вітер, але цей ресурс дуже обмежений взимку

Галущенко розповів, що допомагає уникати блекаутів в Україні

Уникати блекаутів в Україні допомагають відновлювальні джерела енергетики.

Кілька тижнів тому російські окупаційні війська поновили масовані атаки по обʼєктах енергетичної інфраструктури України. Міністр енергетики Герман Галущенко припустив, чому ворог повернувся до терору з приходом тепла, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, по-перше, це те, що економіка показала зростання за цей рік стабільного постачання електроенергії. Можливо, маса інших факторів. Умовно – саміт миру", – розповів він.

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При цьому міністр додав, що, незважаючи на масштаб атак, уникати блекаутів допомагає і погода.

"Навесні, влітку у нас є додатковий ресурс – це сонце, вітер. Це той ресурс, який, на жаль, через географічні та погодні умови у нас дуже обмежений взимку. Тому, безумовно, це допомагає нам балансувати систему. Плюс є низка інших заходів, про які я детально не хотів би розповідати", – пояснив Галущенко.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих електростанцій

Автор: 

енергетика (2578) Галущенко Герман (528) альтернативна енергетика (847) блекаут (79)


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Топ коментарі
+15
Не вірю ні одному слову сьогоднішньої влади - це люди несерйозні і придурки
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05.05.2024 02:34
+7
дешевше клованів не відбулавлювати але це не заходить...
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05.05.2024 04:08
+7
А ще в нас ГЕС, ГРЕС, атомні, це невраховуючи вітрові та сонячні.

Падли зелені, в нас нормас електрики!! Провалля в знищених ЛЕП та трансформаторах, дегенерати.

Боже....коли вже ця влада клованів щезне!!
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05.05.2024 04:19
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А якби дороги не будували, вітру було б достатньо і взимку!

Сонця завжди вистачало, а з 2019 року стало мало. Дякую 73% за дефіцит ультрафіолету.
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05.05.2024 02:28 Відповісти
ветра зимой мало потому что он весь расходуется на Западе. Вертит их ветряки.
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05.05.2024 10:13 Відповісти
Не вірю ні одному слову сьогоднішньої влади - це люди несерйозні і придурки
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05.05.2024 02:34 Відповісти
Та нам вже 30 років стабільно лапшу вішають
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05.05.2024 09:15 Відповісти
Ця еко енергія дуже дорога і не рентабельна, дешевше ТЕЦ будувати...
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05.05.2024 02:36 Відповісти
дешевше клованів не відбулавлювати але це не заходить...
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05.05.2024 04:08 Відповісти
сонце і вітер, море і небо цє ти це ти...
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05.05.2024 04:00 Відповісти
А ще в нас ГЕС, ГРЕС, атомні, це невраховуючи вітрові та сонячні.

Падли зелені, в нас нормас електрики!! Провалля в знищених ЛЕП та трансформаторах, дегенерати.

Боже....коли вже ця влада клованів щезне!!
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05.05.2024 04:19 Відповісти
вона безкінечна як і ця війна....
ми самі собі заборону на вибори придумали...
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05.05.2024 04:39 Відповісти
самі і хаваємо...
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05.05.2024 04:40 Відповісти
от пропадемо без буби, от *** зникнемо...
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05.05.2024 04:43 Відповісти
Які ЛЕП? Знищено 50% маневрової генерації. Менше слухайте "експертів" в Ютубі
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05.05.2024 10:42 Відповісти
а за росколоте суспільство,
в мене теж є якась тема - воно розкололoся в квітні 2019го...
колоти вже нема куди....
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05.05.2024 04:49 Відповісти
Та ні воно розкололося багато раніше з 2005-10 і йшло по наростаючій
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05.05.2024 06:01 Відповісти
дядя з лаври, а можно так шо б ти пішов ***?
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05.05.2024 06:03 Відповісти
Заре бухати вже. На сьогодні!

Ви 3добу вже неадекватні!
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05.05.2024 06:12 Відповісти
а ***** шо мені ***** ваши совети?
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05.05.2024 06:14 Відповісти
Як то.. а мені ***** на ваш запійний період
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05.05.2024 09:13 Відповісти
ні шо б гвоздя забити, воно щиро лобом в підлогу
і счиро вірить, шо божа прийде і забьє..
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05.05.2024 06:28 Відповісти
Закусювати треба, бо печінку посадите
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05.05.2024 10:43 Відповісти
пробач мене, Боже, але слугі твої,
яке до нас твоє слово доносять - *****..
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05.05.2024 06:08 Відповісти
Альо..що у Вас трапилось??? Ви четверту добу якійсь стрьомний!!!
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05.05.2024 09:15 Відповісти
Але в вас немає розуму, сумління та сорому - все спиzzheнно
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05.05.2024 05:39 Відповісти
Сонце, вітер і вода - наші найкращі друзі!

вибачатися
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05.05.2024 05:58 Відповісти
Стесняться спросить, кагбе, на Волге не пробовать трындеть? ТАМ ТОЖЕ ВОДА СОЛЕННАЯ. Выбачатися, вибачатися - не перевибачитися.
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05.05.2024 06:12 Відповісти
С солнцем зимой всё понятно , а вот с ветром вопросов нет.
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05.05.2024 06:43 Відповісти
На зиму є ********* палички і величезна кількість чиновників та клоунів.
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05.05.2024 07:05 Відповісти
Так у нашої влади завжди в голові вітер а з задниці дим і цей ресурс нам нічим не допомогає .
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05.05.2024 08:08 Відповісти
Сонце вітер і вода - да
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05.05.2024 08:11 Відповісти
Це типу натяк кацапам куди наразі треба бити?
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05.05.2024 08:18 Відповісти
Патякає-натякає щоб ще туди прилетіло.
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05.05.2024 08:45 Відповісти
Аналітик від бога.
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05.05.2024 09:42 Відповісти
Фишка в том, что излишек энергию всегда продавали за границу даже во время веерных отключений в лихие девяностые. А нам всегда пели песни про то, что электричества дефицит. С этими зелеными тварями, я уверен, что даже сейчас они продают энергию за кордон за копейки и делают вид, что покупают ее за границей, но уж по европейским ценам.
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05.05.2024 10:39 Відповісти
Атомні ще іноді зупиняють реактори для ремонту або заміни паливних елементів
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05.05.2024 10:49 Відповісти
Це чергове запрошення москалям бити по вітрових і сонячних електростанціях?
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05.05.2024 09:44 Відповісти
В цих ідіотів все до одного місця. Бо тупі і воровиті.
Прокислі вершки українського суспільства
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05.05.2024 10:02 Відповісти
Ммм.... Ждемс удара по ветрякам и солнечным батареям.
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05.05.2024 10:33 Відповісти
 
 