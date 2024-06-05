Стаття FT про українську енергосистему має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах Росії, - Міненерго

5 червня видання Financial Times опубліковало статтю під назвою "Росія знищила більше половини енергетики України". Вона має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога.

Про це заявили у фейсбуці Міністерства енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

"У статті використовуються посилання на анонімні джерела в українському Уряді. Це ставить під сумнів достовірність наданої інформації, адже вона не підтверджена офіційними джерелами. Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними", - йдеться в заяві.

Крім того у статті міститься неправдива інформація, яка подається як факт. А саме, констатується, що 31 травня було ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2 рази.

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"Це є відвертою брехнею і маніпуляцією. Адже розмір тарифу збільшився на 63%", - наголошують в міністерстві.

В заяві зазначається, що наразі в українському інфопросторі значно збільшилась кількість інформаційних вкидів, пов’язаних з темою енергетики, які мають ознаки ІПСО і спрямовані на створення соціальної напруги, залякування українців і формування недовіри до дій влади у складний період.

Нагадаємо у статті FT стверджувалось про те, що електроенергетичні потужності України впали нижче 20 ГВт внаслідок російських обстрілів. Росія вивела з ладу більшу частину електростанцій України, що призвело до відключень електроенергії й посилило побоювання щодо майбутнього енергопостачання українських міст.

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