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Стаття FT про українську енергосистему має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах Росії, - Міненерго

У Міненерго прокоментували статтю FT про енергоситему України

5 червня видання Financial Times опубліковало статтю під назвою "Росія знищила більше половини енергетики України". Вона має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога.

Про це заявили у фейсбуці Міністерства енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

"У статті використовуються посилання на анонімні джерела в українському Уряді. Це ставить під сумнів достовірність наданої інформації, адже вона не підтверджена офіційними джерелами. Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними", - йдеться в заяві.

Крім того у статті міститься неправдива інформація, яка подається як факт. А саме, констатується, що 31 травня було ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2 рази.

Читайте: ЄБРР акумулює 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України. Куди спрямують кошти?

"Це є відвертою брехнею і маніпуляцією. Адже розмір тарифу збільшився на 63%", - наголошують в міністерстві.

В заяві зазначається, що наразі в українському інфопросторі значно збільшилась кількість інформаційних вкидів, пов’язаних з темою енергетики, які мають ознаки ІПСО і спрямовані на створення соціальної напруги, залякування українців і формування недовіри до дій влади у складний період.

Нагадаємо у статті FT стверджувалось про те, що електроенергетичні потужності України впали нижче 20 ГВт внаслідок російських обстрілів. Росія вивела з ладу більшу частину електростанцій України, що призвело до відключень електроенергії й посилило побоювання щодо майбутнього енергопостачання українських міст.

Читайте: Сьогодні відключення світла можуть тривати більше 4 годин, - Кудрицький

Автор: 

енергетика (2597) фейк (744) Міненерго (1405) відключення світла (1088)


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Топ коментарі
+32
Та невже..? Ну звичайно, ні разу влада не створює соціальної напруги, зовсім не залякує та тільки підсилює потужну незламну віру в 5-6 менеджерів .
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05.06.2024 23:01
+26
так-так, все навколо суцільна дезінформація. Так солодко себе можна всім заспокоїти. За вікном зараз (23:15) у Києві стоїть страшне ревіння мотоциклів. Байкери не соромляться. Влади немає, управи немає… Влада в агонії, треба встигнути накрасти.
Син знайомих до початку війни поїхав до Польщі працювати, звідти пише: тут ніяких мотоциклів, що ревуть! Їх просто вмить скрутять і ще відберуть мотоцикл. А штраф буде величезний.
Там - держава.
Тут є територія. Безсоромність і беззаконня незважаючи на сотні відеокамер; перейти дорогу навіть на переході все небезпечніше для життя.
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05.06.2024 23:17
+24
Два факти
1)
https://hromadske.ua/ru/posts/ukrenergo-prizyvaet-ne-ispolzovat-kondicionery-po-vecheram-iz-za-nagruzki-na-energosistemu В Украине увеличилось потребление электроэнергии на фоне повышения температуры воздуха. В «Укрэнерго» просят не использовать кондиционеры и другую мощную технику в вечернее время.

2) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-03-004002-a тендер
39710000-2 Електричні побутові прилади Кондиціонери для потреб апарату управління
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"

тому стаття маніпуляція, енергія буде, тільки не у всіх
Укренерго точно знає, що в нього буде енергія, та треба купляти додаткові кондиціонери
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05.06.2024 23:12
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я віру лише тому що говорять по телемарафоні
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05.06.2024 22:59 Відповісти
телемарафону вірять всі неуки які пишуть з помилками .
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05.06.2024 23:32 Відповісти
Ви не розумiете сарказму?
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06.06.2024 07:54 Відповісти
Галущенко людина КГБ-шніка Деркача.

https://www.radiosvoboda.org/a/xto-takyj-herman-halushchenko/31229725.html
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05.06.2024 23:59 Відповісти
А хіба це не на користь Україні?(
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05.06.2024 22:59 Відповісти
Та невже..? Ну звичайно, ні разу влада не створює соціальної напруги, зовсім не залякує та тільки підсилює потужну незламну віру в 5-6 менеджерів .
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05.06.2024 23:01 Відповісти
Зате всі бігають і питають, чи є електрика. І нікого вже не хвилює нічия легітимність. Але так довго не може бути. В серпні електрика з'явиться, а буде інша тема.
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06.06.2024 00:17 Відповісти
До речі, так. Поки мудрий нарід психує про електрику, вони спробують видати якусь зраду за потужну перемогу..
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06.06.2024 01:47 Відповісти
Це ставить під сумнів достовірність наданої інформації, адже вона не підтверджена офіційними джерелами.

Так вы же сами рассказываете что много объектов генерации повреждено или разрушено, каждый день отключения электроэнергии... Сейчас спасают СЭС. А в чем манипуляции то в статье? Или зимой вдруг чудесным образом все объекты восстановятся и электроэнергии всем будет хватать и не будет отключений, не будет проблем с отопление и т.д.? Если это так, то получается официальные источники тогда нам врут и манипулируют.
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05.06.2024 23:05 Відповісти
те що ми сидимо без світла 3-4 год і то літом коли не треба ані світити ані грітися то тоже іпсо?
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05.06.2024 23:05 Відповісти
Ви сидите без світла 3-4 години? В нас у Волинській області сьогодні електрика не було 12 годин
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05.06.2024 23:13 Відповісти
а завтра по графіках не буде 14год, і так кожен день - світла більше нема ніж є
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06.06.2024 00:12 Відповісти
і це не так далеко дві аес знаходяться, Рівненська і Хмельницька
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06.06.2024 00:15 Відповісти
Ніт світла завтра якраз і буде 14 годин ( і навіть більше бо - бо скоро 22 червня ) - такшо чого ви вводите в оману шановне товариство ?
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06.06.2024 00:19 Відповісти
це все касапське ІПСО!
Читайте цю інфу!
Міненерго не буде брехати... Це ж не дермак, і не клоун, які стільки наобіцяли...
***, а чого я так заговорився... як те міненерго...
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06.06.2024 01:30 Відповісти
Співчуваю Житомирська область, поки світло є, вимикали пару раз по годині Все якось дивно із відключенням
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06.06.2024 01:43 Відповісти
А у нас з перервами по 8 год відключення! А напередодні хтось хвалився,що у нас залишки ел.енергії, будемо продавати її за кордон! Потім почалися бомбандування! Чи це не зрада?
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05.06.2024 23:23 Відповісти
Одеса.
Світло вмикається на 3 години через 6.
Елементарні підрахунки приводять до висновку, що дві третини генерації знищено (або ж зупинено на ремонт у випадку блоків АЕС).
Відтак, цифрам, наведеним у статті FT про 20 працюючих ГВт із колишніх 55-ти більш схоже на правду, ніж очевидна брехня про втрачені лише 9 ГВт, бо в цьому випадку повинно би було відключати світло на годину через 5.
Але, вочевидь, в «Укренерго» добре рахувати вміють лише своі зарплати, і підвищення тарифів!
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06.06.2024 00:07 Відповісти
чому ви думаєте, що споживання падає пропорційно відключенням? люди збільшують споживання в години, коли світло є, наприклад бойлеру треба (умовно) 6 годин на нагрів води, і він нагріє воду саме коли світло є - тобто добове споживання залишається на тому ж рівні. Так само і з готуванням їжі на електроплиті.
Звісно завдяки хаосу у графіках - споживання зменшилося, але явно не на 2/3.
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06.06.2024 10:11 Відповісти
В мене бойлер запрограмований на нагрівання з першої ночі до 5 ранку, до того ж в багатьох стоять дво- і трьохзонові лічильники, тож не у всіх воно так,як Ви пишете.

До того ж - це ми ще не беремо до уваги рекордний імпорт електроенергії!
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06.06.2024 11:06 Відповісти
Та ви мажори! Графік -6+2 на Київщині, а вночі навіть гарантовані 2 години не дають.
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06.06.2024 01:08 Відповісти
"висновки можуть бути маніпулятивними"... як на мене, висновки кожен може зробити і сам, перебуваючи у темряві по декілька годин... і так, на 63% - це не в два рази... майже не відчують гаманці...
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05.06.2024 23:07 Відповісти
Від 1,64 до "пришестя злідора" до 2,68-4,32 після і це ще не останне підняття Перше підняття " МВФ наполягає", друге підняття "рашисти винні" ну і МВФ звісно також То на скільки відсотків подорожчала Ну просто "повне іпсо"
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06.06.2024 01:39 Відповісти
Ja Perdolie
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05.06.2024 23:08 Відповісти
Або газета іпсо або уряд гівно..
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05.06.2024 23:08 Відповісти
FT 100% givno dlia Ermaka.Ne avtorytet...
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05.06.2024 23:11 Відповісти
Значить ті хто сидить по 12 год без світла і не може платити ці тарифи-це агенти кремля...вороги зеленої саранчі..
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05.06.2024 23:11 Відповісти
Світло вимикають, щоб економити людям електрику, бо тарифи високі.
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06.06.2024 09:16 Відповісти
А що конкретно в статті маніпуляція та ІПСО? Кацапи справді вивели з ладу половину нашої генерації електроенергії, а тариф підняли навіть більше ніж у два рази до війни було 1,40 грн за кВт тепер 4,30.
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05.06.2024 23:11 Відповісти
зе н*ркомани підняли ціну на електрику за 5 років майже у 5 раз ...

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06.06.2024 07:10 Відповісти
Два факти
1)
https://hromadske.ua/ru/posts/ukrenergo-prizyvaet-ne-ispolzovat-kondicionery-po-vecheram-iz-za-nagruzki-na-energosistemu В Украине увеличилось потребление электроэнергии на фоне повышения температуры воздуха. В «Укрэнерго» просят не использовать кондиционеры и другую мощную технику в вечернее время.

2) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-03-004002-a тендер
39710000-2 Електричні побутові прилади Кондиціонери для потреб апарату управління
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"

тому стаття маніпуляція, енергія буде, тільки не у всіх
Укренерго точно знає, що в нього буде енергія, та треба купляти додаткові кондиціонери
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05.06.2024 23:12 Відповісти
Ось інша новина

https://www.facebook.com/dtekdnem?__cft__[0]=AZUTuxCt1DRNWEppQQ66WnBMc1YUEfSG1tzu9Ax7bO-Sk9eDoKJCyadhtg2u9V-2TjQPY7fwRX4RgAMC2r0zG2zsO5FDOJrtBfx7Xr90Od1_8Kc2trHFjJsXvqW47Er7eOmGd2KwfRF5SYCKT8ljtdYB347bp9yj9E7t9FzSji_pZO4T6y579E1Fb6QH-CWLFuM&__tn__=-UC%2CP-R ДТЕК Дніпровські електромережі

Друзі, отримали ліміти на завтра, 6 червня, від НЕК Укренерго.

Їх має вистачити, аби прожити четвер без відключень.

Тобто в Києві відключають світло, на 12+ годин для звичайних мешканців,
тому що тут знаходиться Укренерго котре замовляє собі додаткові кондиціонери
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05.06.2024 23:20 Відповісти
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06.06.2024 00:50 Відповісти
350 Мвт в день - це 10500 Мвт в місяць і 127750 Мвт в рік!!! Вчися, Сергію - будеш інженером, а не будеш вчитися - станеш офіцером!
Для читачів: потужність вимірюється у ватах, кіловатах, мегаватах, але ніяк не у ватах за одиницю часу. Це - повний нонсенс
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06.06.2024 06:59 Відповісти
Я расскажу тебе, Вадик, про нонсенс. Если мощность твоего запорожца 60 лошадиных сил - это вовсе не означает, что ты палишь 100 литров бензина в сутки.
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06.06.2024 09:38 Відповісти
Tilky telemarafon,kurwa v nochy nie spliu ,dyvliusia.
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05.06.2024 23:14 Відповісти
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відключення світла по Україні влітку https://www.unian.ua/economics/energetics/vimknennya-svitla-vlitku-mozhut-trivati-po-10-godin-12656952.html можуть тривати по 10 годин . За його словами, Україна вже втратила 9,8 ГВт потужності після останнього обстрілу гідроелектростанцій.

Крім того, він прогнозує, що українцям взимку буде дуже складно в багатоквартирних будинках через тривалу відсутність електроенергії. Попенко каже, що варто шукати https://www.unian.ua/economics/energetics/ukrajincyam-vzimku-dovedetsya-perejizhdzhati-v-inshi-mista-bazhano-privatniy-sektor-ekspert-12656994.html можливість переїхати в інші міста або області , де буде постачання електроенергії.
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05.06.2024 23:15 Відповісти
А треба вірити довіреним особам кацапського агента Андрія Деркача Галушкіну і Котіну. Покинути Україну, коли захочуть, у них проблем не буде. Кроти в українській владі посприяють.
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05.06.2024 23:15 Відповісти
Які кроти? Вся влада - бандити та фашисти.
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06.06.2024 10:15 Відповісти
Ви праві! Скільки злочинів скоїв, наприклад, Коля-котлета, або вадим столар, знають обізнані люди. Але влада це і є Тищенки та Столари.
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06.06.2024 11:04 Відповісти
Так коментують кацапи.
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06.06.2024 11:08 Відповісти
так-так, все навколо суцільна дезінформація. Так солодко себе можна всім заспокоїти. За вікном зараз (23:15) у Києві стоїть страшне ревіння мотоциклів. Байкери не соромляться. Влади немає, управи немає… Влада в агонії, треба встигнути накрасти.
Син знайомих до початку війни поїхав до Польщі працювати, звідти пише: тут ніяких мотоциклів, що ревуть! Їх просто вмить скрутять і ще відберуть мотоцикл. А штраф буде величезний.
Там - держава.
Тут є територія. Безсоромність і беззаконня незважаючи на сотні відеокамер; перейти дорогу навіть на переході все небезпечніше для життя.
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05.06.2024 23:17 Відповісти
І це при тому, що менти всі на місці, заброньовані.
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05.06.2024 23:24 Відповісти
Дайте спокій людям - ну тре якимсь чином їм перебивати свій комплекс меншорозмірності .
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06.06.2024 00:23 Відповісти
Навіть уявив коментарі під новиною на сайті про зупинку байкера. -Астановили мальчіка бородатого в трусіках. Він спакойно ревів матациклом уночі. А його зразу бездєльніки паліція, яка мала б бути в акопах, тормознули на київській уліце. І зразу в ТЦК. А завтра вже на фронт. Нелюді зільона влада. Далой нілігітімнава.-
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06.06.2024 00:39 Відповісти
Скоро..

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06.06.2024 01:41 Відповісти
Ага. Вот же ж царь не настоящий! А мы сидим на попе ровно и матюкаемся.
А слабо, млять, организовать официальное измерение уровня шума, составить акт и на основании его написать заявление в полицию?
Для справки: Допустимі норми шуму в житлових та громадських приміщенняхЗокрема, у житлових приміщеннях допустимий рівень шуму вдень (08:00 - 22:00) - 40 дБА, а вночі (22:00 - 08:00) - 30 дБА. При цьому максимальний рівень вдень - 55 дБА, вночі - 45 дБА.
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06.06.2024 09:44 Відповісти
«Дядя Петя, ты - дурак?»
Пирожки должен печь пирожник, сапоги тачать сапожник.
Навіщо мені і усім нам органи влади, які не виконують своїх обовʼязків? Влада розкрала армію; влада розпродала державні тайни та майно; влада зробила людей жебраками; третина країни живе де доведеться, а один нерозумний добродій пропонує якісь дурні.
дядько, може ще пропонуєш вийти на полювання на байкерів з автоматом, поки поліція займається кришуванням недозволеної торгівлі по всьому Києву? Жодного так звана продавчиня овочами та фруктами у Києві не має ані дозволу, ані трудових відносин, ані санітарної книжки, і руками бере фрукти та овочі і заразом гроші. Влада знову не бачить!! Ця влада - негідники та скотиняки, тому не треба дивуватися, що є такі Амфаші
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06.06.2024 11:00 Відповісти
Да ты умный шибко?
И даже знаешь, какая конкретно "влада" должна следить за уровнем шума в твоей квартире?
Имя, сестра!
Имя!
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06.06.2024 11:17 Відповісти
Дядя Петя, ты дурак»
твоих мозгов не хватает понять: речь не шуме, а о беспределе. Повсюду. На улице. В госорганах. В министерствах. На Банковой.
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06.06.2024 15:17 Відповісти
все бабы - *****
мир- бардак
болейте люди
за "Спартак"
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06.06.2024 17:46 Відповісти
Нинішня влада тільки і вміє, що репетувати про ІПСО.
Судячи з того, що жителі Києва не мають електрики в квартирах більшу частину доби, енергетика України зруйнована значно більше, ніж на 50%.
Чи руйнування менші, ніж 50% відсотків, просто комусь наверху подобається знущатись з українців?

З коментарів під цим дописом міністерства енергетики України у фейсбуку:
"Тобто те, що зараз в наших будинках світло по 2-4 години то це теж не правда по Вашому?
Саме таку кількість годин кияни зі світлом. А деякі більше 24 годин без світла."

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05.06.2024 23:23 Відповісти
Самое интересное, что раньше за все отвечал, во всем был виноват Порошенко, не имея абсолютной власти... А теперь "зе-*****" имея абсолютную власть - ни за что не отвечает, ни в чем не виновата... А вся критика это ИПСО.
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06.06.2024 00:43 Відповісти
- Пане, що то за коричнева пляма на ваших штанях і чому такий сморід?

- То все рос..ке ІПСО!!!
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05.06.2024 23:26 Відповісти
ну якщо без дозволу єрмака офіційні джерела нічого не кажуть, то з'являються АНОНІМНІ джерела
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05.06.2024 23:27 Відповісти
Чекаю підтвердження від Центру Нацспротиву
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05.06.2024 23:33 Відповісти
А як Галущенки з Наємами співали, як себе вихваляли!

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05.06.2024 23:34 Відповісти
Г.Галущенко людина КГБ-шніка А.Деркача.
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05.06.2024 23:43 Відповісти
Ну так они же не давали гарантий, что эта "защита" от чего то защитит Я видел у нас в городской больнице, "защиту" помещения где генератор поставили. 3 горизонтальных ряда мешков с песком, примерно по колено высотой... А выделили на это наверное миллионы.
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05.06.2024 23:46 Відповісти
Але мільярди гривень "освоїли".
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06.06.2024 00:13 Відповісти
В 1991 році в Україні мешкало 52 млн. громадян.
А зараз не нарахуєте і 30млн.
В Києві вже не залишилось ані 90 % підприємств.
Для перевірки " пройшов" по вул.Кирилівський( була Фрунзе).
Залишилось- "Фармак", депо трамвайне, макаронка та на Копиловській
" Вітамінний завод". Якщо перелічити що вже не буде робити,
то папіру ну вистачить. Перелік до неба. Так хто спожива єл.єнергію?
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05.06.2024 23:34 Відповісти
Уточніть завтра адреси працюючих підприємств по вказаній вулиці. Можете тут на сайті в коментарі. Любім. Целуєм. Ваш ФСБ.
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06.06.2024 00:42 Відповісти
Ми завітаємо до них вже сьогодні. Обнімаємо, ваше ТЦК.
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06.06.2024 10:16 Відповісти
Всі докази дезінформації виявились бульбашкою, бо не надають ніяких цифр
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05.06.2024 23:38 Відповісти
Осьо ще одне ІПСО...

https://bukinfo.com.ua/skandaly/znushchannya-z-ukrajinciv-zarplaty-kerivnyctva-ukrenergo-skladayut-vid-440-tysyach-do-2-milyoniv-na-misyac#:~:text=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE-,%D0%97%D0%BD%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%3A%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20440,%D0%B4%D0%BE%202%20%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C&text=%D0%92%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D1%96%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%2D%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%2D%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0. За квітень 2024 року чотирьом членам правління Укренерго (включно з Кудрицьким) нарахували 8 534 299,68 грн зарплати. Тобто вийшло по 2,13 млн гривень у середньому на кожного.
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05.06.2024 23:45 Відповісти
Виступає Брежнєв:

- Ходят слухи, что Бермудский треугольник - дело рук советской разведки. Считаю необходимым сделать опровержение: Бермудский треугольник - это вовсе не треугольник, а параллелограм!
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05.06.2024 23:48 Відповісти
ПП тобі скільки років? Який нфг Брежнєв!?
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06.06.2024 00:01 Відповісти
Ти жарти розумієш?
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06.06.2024 00:44 Відповісти
Цензо!!!! В мене з права на екрані постійна реклама «медіабрами»: «Україна скоротила мирний план Зеленського з 10 до 3», «путін завдав удар Китаю: як відповість сі дзіпінь» . Коли заходиш на їхню сторінку-одне кацапське ІПСО. Все в негативному для України світлі. Хто це контролює!?
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06.06.2024 00:00 Відповісти
Контролює той порносайт, на який ти заходив перед цим.
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06.06.2024 00:45 Відповісти
Контролює це твій греко-католицькій піп, який тебе зомбує голосувтаи за Трампа!
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06.06.2024 01:21 Відповісти
ІПСО - це коли якийсь високий менеджер з Укренерго каже, що зимою будуть вирубати на 10 годин світло на добу. Тоді як вже літом зараз в мене вирубають аж на 15 годин. І це гірка правда.

З чого можна зробити висновок, що ту зиму переживуть не только ліш всє.
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06.06.2024 00:21 Відповісти
Про це https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/************************************************************************ заявили у фейсбуці Міністерства енергетики України Джерело:
Єрмак агент фсб - російське ІПСО
Зеленський нюхає - російське ІПСО
Гуманітарку розкрадають - російське ІПСО
Люди вважають Зеленського корупціонером - російське ІПСО
Залужний сказав що війна зайшла в глухий кут - російське ІПСО
Кордон на Харківщині розмінували - російське ІПСО
Розкрали грощі на обороних спорудах - російське ІПСО
Зеленського не поважають політики Заходу - російське ІПСО

НАСПРАВДІ ПОЛІТИКИ ЗАХОДУ ЗАЗДРЯТЬ ПОПУЛЯРНОСТІ ЗЕЛЕНСЬКОГО У ВСЬОМУ СВІТІ 🤣
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06.06.2024 01:13 Відповісти
Та да, ліміти в 65%, екстрені вимкнені увечері, майже повна відсутність електрики вночі і графік -6+2 вдень, це все іпсо! Роблять з людей ідіотів.
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06.06.2024 01:14 Відповісти
Тут покриття нестачі через виведення коштів, або зачистка електричних коробєйніків. Квартальні борзописьці вже стали крупними оптовиками по держзакупкам.
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06.06.2024 02:11 Відповісти
Підняли не в 2 рази, а тільки на 63%! Нічого ж страшного - "на 63 %" ж менше ніж "в 2 рази"...
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06.06.2024 03:46 Відповісти
фак на лицо , света нет , какое это епсо
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06.06.2024 04:44 Відповісти
Те, що в Україні є держава, яка опікується своїми громадянами - оце опешное іпсо
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06.06.2024 06:57 Відповісти
Так доведіть зворотнє. А поки що в Києві по 18-20 годин світла НЕМАЄ
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06.06.2024 08:02 Відповісти
Ни для кого не секрет: в условиях полномасштабного вторжения в Украину одной из наиболее значимых мишеней путинских информационных террористов выступает высшее политическое руководство борющейся страны. В Кремле спущена задача реализовать максимум мер для разрушения имиджа украинского президента Зеленского, главы правительства и членов кабинета, военного командования. Методы стары как мир: придумать и разогнать сообщения и истории, которые внесут клин между украинскими властями и народом

многократно выходят заказные неправдивые публикации в интересах Кремля в ЕС и США, которые тут же начинают раздувать внутри Украины так называемые опозиционеры, на самом деле кормящиеся с кремлевского корыта.

доповідь CSIS
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06.06.2024 08:22 Відповісти
Можна штатного брехунця Мишка Подоляка відправити на фронт, а все на світі пояснювати російським іпсом. Навіть вигадувати нічого нового не треба.
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06.06.2024 19:30 Відповісти
Если кто не заметил, западные СМИ в каждой статье ссылаются на анонимные джерела. Все это вранье и IПСО?
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06.06.2024 08:46 Відповісти
Они не могут давать источники, так как у нас с любым инакомыслящим расправляются. Так что открыто никто ничего сказать не может - это значит потеря должностей.
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06.06.2024 13:11 Відповісти
Речь не только об Украине. Мне кажется дело в практике западных чиновников продавать информацию газетам за деньги.
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06.06.2024 13:24 Відповісти
Они не продают инфу. Журналисты чаще всего общаются с чиновниками. Те делятся с ними инфой по секрету, а журналисты в ответ пишут что-то что выгодно чиновнику.
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06.06.2024 14:57 Відповісти
Если в статье дезинформация и признаки ИПСО, то просто скажите правду. А не жалкий аргумент про 63% вместо 100%/
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06.06.2024 09:13 Відповісти
у серпні будемо шашлички смажити, ****
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06.06.2024 09:20 Відповісти
хоч стаття і деза, але це ніяк не відміняє постійні відключення електрики в Україні.....
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06.06.2024 09:23 Відповісти
Весь світ - ІПСО, а люди в ньому - фсбшники
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06.06.2024 09:42 Відповісти
Децкий сад!
ЛЮБОЕ министерство как саморазвивающийся организм должно для выживания заниматься самопрославлением.
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06.06.2024 09:47 Відповісти
А розмір зарплати, яку одержує керівництво Міненерго, не має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах Росії? Ви ж збиткові. Чому керівництву збиткової організації платять мільйонні зарплати? Та Ви паразити як п'явки!!! Працюєте в якості лоббі олігархату. Ви аналізували куди пішли гроші з попереднього підняття цін? Пошкодували зробити пільговими 100 квт енергії для малозабезпечених!!! Пояснення, яке давали по телебаченню, що не можете перевірити чи дійсно споживач використав менше 100 квт не витримує критики!!! Ну по-перше це Ваша проблема як перевірити, а по друге що Ви цим підняттям вартості виграли? Субсидії людям призначатимете? З одної державної кишені в іншу гроші перекладатимете, негідники?!!!
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06.06.2024 10:25 Відповісти
Коли виступають не анонімні джерела - то їх одразу знімають з посад, а на декого і справи відкривають...
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06.06.2024 10:27 Відповісти
Сначала позакрывать всем рты, а потом говорить "где ваш достоверный источник?".
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06.06.2024 13:10 Відповісти
Позорище какое.
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06.06.2024 13:09 Відповісти
 
 