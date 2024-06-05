Стаття FT про українську енергосистему має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах Росії, - Міненерго
5 червня видання Financial Times опубліковало статтю під назвою "Росія знищила більше половини енергетики України". Вона має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога.
Про це заявили у фейсбуці Міністерства енергетики України, передає Цензор.НЕТ.
"У статті використовуються посилання на анонімні джерела в українському Уряді. Це ставить під сумнів достовірність наданої інформації, адже вона не підтверджена офіційними джерелами. Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними", - йдеться в заяві.
Крім того у статті міститься неправдива інформація, яка подається як факт. А саме, констатується, що 31 травня було ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2 рази.
"Це є відвертою брехнею і маніпуляцією. Адже розмір тарифу збільшився на 63%", - наголошують в міністерстві.
В заяві зазначається, що наразі в українському інфопросторі значно збільшилась кількість інформаційних вкидів, пов’язаних з темою енергетики, які мають ознаки ІПСО і спрямовані на створення соціальної напруги, залякування українців і формування недовіри до дій влади у складний період.
Нагадаємо у статті FT стверджувалось про те, що електроенергетичні потужності України впали нижче 20 ГВт внаслідок російських обстрілів. Росія вивела з ладу більшу частину електростанцій України, що призвело до відключень електроенергії й посилило побоювання щодо майбутнього енергопостачання українських міст.
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https://www.radiosvoboda.org/a/xto-takyj-herman-halushchenko/31229725.html
Так вы же сами рассказываете что много объектов генерации повреждено или разрушено, каждый день отключения электроэнергии... Сейчас спасают СЭС. А в чем манипуляции то в статье? Или зимой вдруг чудесным образом все объекты восстановятся и электроэнергии всем будет хватать и не будет отключений, не будет проблем с отопление и т.д.? Если это так, то получается официальные источники тогда нам врут и манипулируют.
Читайте цю інфу!
Міненерго не буде брехати... Це ж не дермак, і не клоун, які стільки наобіцяли...
***, а чого я так заговорився... як те міненерго...
Світло вмикається на 3 години через 6.
Елементарні підрахунки приводять до висновку, що дві третини генерації знищено (або ж зупинено на ремонт у випадку блоків АЕС).
Відтак, цифрам, наведеним у статті FT про 20 працюючих ГВт із колишніх 55-ти більш схоже на правду, ніж очевидна брехня про втрачені лише 9 ГВт, бо в цьому випадку повинно би було відключати світло на годину через 5.
Але, вочевидь, в «Укренерго» добре рахувати вміють лише своі зарплати, і підвищення тарифів!
Звісно завдяки хаосу у графіках - споживання зменшилося, але явно не на 2/3.
До того ж - це ми ще не беремо до уваги рекордний імпорт електроенергії!
1)
https://hromadske.ua/ru/posts/ukrenergo-prizyvaet-ne-ispolzovat-kondicionery-po-vecheram-iz-za-nagruzki-na-energosistemu В Украине увеличилось потребление электроэнергии на фоне повышения температуры воздуха. В «Укрэнерго» просят не использовать кондиционеры и другую мощную технику в вечернее время.
2) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-03-004002-a тендер
39710000-2 Електричні побутові прилади Кондиціонери для потреб апарату управління
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
тому стаття маніпуляція, енергія буде, тільки не у всіх
Укренерго точно знає, що в нього буде енергія, та треба купляти додаткові кондиціонери
https://www.facebook.com/dtekdnem?__cft__[0]=AZUTuxCt1DRNWEppQQ66WnBMc1YUEfSG1tzu9Ax7bO-Sk9eDoKJCyadhtg2u9V-2TjQPY7fwRX4RgAMC2r0zG2zsO5FDOJrtBfx7Xr90Od1_8Kc2trHFjJsXvqW47Er7eOmGd2KwfRF5SYCKT8ljtdYB347bp9yj9E7t9FzSji_pZO4T6y579E1Fb6QH-CWLFuM&__tn__=-UC%2CP-R ДТЕК Дніпровські електромережі
Друзі, отримали ліміти на завтра, 6 червня, від НЕК Укренерго.
Їх має вистачити, аби прожити четвер без відключень.
Тобто в Києві відключають світло, на 12+ годин для звичайних мешканців,
тому що тут знаходиться Укренерго котре замовляє собі додаткові кондиціонери
Для читачів: потужність вимірюється у ватах, кіловатах, мегаватах, але ніяк не у ватах за одиницю часу. Це - повний нонсенс
Крім того, він прогнозує, що українцям взимку буде дуже складно в багатоквартирних будинках через тривалу відсутність електроенергії. Попенко каже, що варто шукати https://www.unian.ua/economics/energetics/ukrajincyam-vzimku-dovedetsya-perejizhdzhati-v-inshi-mista-bazhano-privatniy-sektor-ekspert-12656994.html можливість переїхати в інші міста або області , де буде постачання електроенергії.
Син знайомих до початку війни поїхав до Польщі працювати, звідти пише: тут ніяких мотоциклів, що ревуть! Їх просто вмить скрутять і ще відберуть мотоцикл. А штраф буде величезний.
Там - держава.
Тут є територія. Безсоромність і беззаконня незважаючи на сотні відеокамер; перейти дорогу навіть на переході все небезпечніше для життя.
А слабо, млять, организовать официальное измерение уровня шума, составить акт и на основании его написать заявление в полицию?
Для справки: Допустимі норми шуму в житлових та громадських приміщенняхЗокрема, у житлових приміщеннях допустимий рівень шуму вдень (08:00 - 22:00) - 40 дБА, а вночі (22:00 - 08:00) - 30 дБА. При цьому максимальний рівень вдень - 55 дБА, вночі - 45 дБА.
Пирожки должен печь пирожник, сапоги тачать сапожник.
Навіщо мені і усім нам органи влади, які не виконують своїх обовʼязків? Влада розкрала армію; влада розпродала державні тайни та майно; влада зробила людей жебраками; третина країни живе де доведеться, а один нерозумний добродій пропонує якісь дурні.
дядько, може ще пропонуєш вийти на полювання на байкерів з автоматом, поки поліція займається кришуванням недозволеної торгівлі по всьому Києву? Жодного так звана продавчиня овочами та фруктами у Києві не має ані дозволу, ані трудових відносин, ані санітарної книжки, і руками бере фрукти та овочі і заразом гроші. Влада знову не бачить!! Ця влада - негідники та скотиняки, тому не треба дивуватися, що є такі Амфаші
И даже знаешь, какая конкретно "влада" должна следить за уровнем шума в твоей квартире?
Имя, сестра!
Имя!
твоих мозгов не хватает понять: речь не шуме, а о беспределе. Повсюду. На улице. В госорганах. В министерствах. На Банковой.
мир- бардак
болейте люди
за "Спартак"
Судячи з того, що жителі Києва не мають електрики в квартирах більшу частину доби, енергетика України зруйнована значно більше, ніж на 50%.
Чи руйнування менші, ніж 50% відсотків, просто комусь наверху подобається знущатись з українців?
З коментарів під цим дописом міністерства енергетики України у фейсбуку:
"Тобто те, що зараз в наших будинках світло по 2-4 години то це теж не правда по Вашому?
Саме таку кількість годин кияни зі світлом. А деякі більше 24 годин без світла."
- То все рос..ке ІПСО!!!
А зараз не нарахуєте і 30млн.
В Києві вже не залишилось ані 90 % підприємств.
Для перевірки " пройшов" по вул.Кирилівський( була Фрунзе).
Залишилось- "Фармак", депо трамвайне, макаронка та на Копиловській
" Вітамінний завод". Якщо перелічити що вже не буде робити,
то папіру ну вистачить. Перелік до неба. Так хто спожива єл.єнергію?
https://bukinfo.com.ua/skandaly/znushchannya-z-ukrajinciv-zarplaty-kerivnyctva-ukrenergo-skladayut-vid-440-tysyach-do-2-milyoniv-na-misyac#:~:text=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE-,%D0%97%D0%BD%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%3A%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20440,%D0%B4%D0%BE%202%20%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C&text=%D0%92%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D1%96%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%2D%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%2D%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0. За квітень 2024 року чотирьом членам правління Укренерго (включно з Кудрицьким) нарахували 8 534 299,68 грн зарплати. Тобто вийшло по 2,13 млн гривень у середньому на кожного.
- Ходят слухи, что Бермудский треугольник - дело рук советской разведки. Считаю необходимым сделать опровержение: Бермудский треугольник - это вовсе не треугольник, а параллелограм!
З чого можна зробити висновок, що ту зиму переживуть не только ліш всє.
Єрмак агент фсб - російське ІПСО
Зеленський нюхає - російське ІПСО
Гуманітарку розкрадають - російське ІПСО
Люди вважають Зеленського корупціонером - російське ІПСО
Залужний сказав що війна зайшла в глухий кут - російське ІПСО
Кордон на Харківщині розмінували - російське ІПСО
Розкрали грощі на обороних спорудах - російське ІПСО
Зеленського не поважають політики Заходу - російське ІПСО
НАСПРАВДІ ПОЛІТИКИ ЗАХОДУ ЗАЗДРЯТЬ ПОПУЛЯРНОСТІ ЗЕЛЕНСЬКОГО У ВСЬОМУ СВІТІ 🤣
многократно выходят заказные неправдивые публикации в интересах Кремля в ЕС и США, которые тут же начинают раздувать внутри Украины так называемые опозиционеры, на самом деле кормящиеся с кремлевского корыта.
доповідь CSIS
ЛЮБОЕ министерство как саморазвивающийся организм должно для выживания заниматься самопрославлением.