Статья FT об украинской энергосистеме имеет признаки дезинформации и ИПСО в интересах России, - Минэнерго

5 июня издание Financial Times опубликовало статью под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины". Она имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага.

Об этом заявили в фейсбуке Министерства энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В статье используются ссылки на анонимные источники в украинском правительстве. Это ставит под сомнение достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками. Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными", - говорится в заявлении.

Кроме того, в статье содержится ложная информация, которая подается как факт. А именно, констатируется, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2 раза.

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"Это является откровенной ложью и манипуляцией. Ведь размер тарифа увеличился на 63%", - отмечают в министерстве.

В заявлении отмечается, что сейчас в украинском инфопространстве значительно увеличилось количество информационных вбросов, связанных с темой энергетики, которые имеют признаки ИПСО и направлены на создание социальной напряженности, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период.

Напомним, в статье FT утверждалось о том, что электроэнергетические мощности Украины упали ниже 20 ГВт в результате российских обстрелов. Россия вывела из строя большую часть электростанций Украины, что привело к отключениям электроэнергии и усилило опасения относительно будущего энергоснабжения украинских городов.

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