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Статья FT об украинской энергосистеме имеет признаки дезинформации и ИПСО в интересах России, - Минэнерго

У Міненерго прокоментували статтю FT про енергоситему України

5 июня издание Financial Times опубликовало статью под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины". Она имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага.

Об этом заявили в фейсбуке Министерства энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В статье используются ссылки на анонимные источники в украинском правительстве. Это ставит под сомнение достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками. Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными", - говорится в заявлении.

Кроме того, в статье содержится ложная информация, которая подается как факт. А именно, констатируется, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2 раза.

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"Это является откровенной ложью и манипуляцией. Ведь размер тарифа увеличился на 63%", - отмечают в министерстве.

В заявлении отмечается, что сейчас в украинском инфопространстве значительно увеличилось количество информационных вбросов, связанных с темой энергетики, которые имеют признаки ИПСО и направлены на создание социальной напряженности, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период.

Напомним, в статье FT утверждалось о том, что электроэнергетические мощности Украины упали ниже 20 ГВт в результате российских обстрелов. Россия вывела из строя большую часть электростанций Украины, что привело к отключениям электроэнергии и усилило опасения относительно будущего энергоснабжения украинских городов.

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Автор: 

энергетика (2561) фейк (679) Минэнерго (364) отключение света (423)


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Топ комментарии
+32
Та невже..? Ну звичайно, ні разу влада не створює соціальної напруги, зовсім не залякує та тільки підсилює потужну незламну віру в 5-6 менеджерів .
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05.06.2024 23:01
+26
так-так, все навколо суцільна дезінформація. Так солодко себе можна всім заспокоїти. За вікном зараз (23:15) у Києві стоїть страшне ревіння мотоциклів. Байкери не соромляться. Влади немає, управи немає… Влада в агонії, треба встигнути накрасти.
Син знайомих до початку війни поїхав до Польщі працювати, звідти пише: тут ніяких мотоциклів, що ревуть! Їх просто вмить скрутять і ще відберуть мотоцикл. А штраф буде величезний.
Там - держава.
Тут є територія. Безсоромність і беззаконня незважаючи на сотні відеокамер; перейти дорогу навіть на переході все небезпечніше для життя.
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05.06.2024 23:17
+24
Два факти
1)
https://hromadske.ua/ru/posts/ukrenergo-prizyvaet-ne-ispolzovat-kondicionery-po-vecheram-iz-za-nagruzki-na-energosistemu В Украине увеличилось потребление электроэнергии на фоне повышения температуры воздуха. В «Укрэнерго» просят не использовать кондиционеры и другую мощную технику в вечернее время.

2) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-03-004002-a тендер
39710000-2 Електричні побутові прилади Кондиціонери для потреб апарату управління
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"

тому стаття маніпуляція, енергія буде, тільки не у всіх
Укренерго точно знає, що в нього буде енергія, та треба купляти додаткові кондиціонери
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05.06.2024 23:12
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Правила форума Совет форумчан
я віру лише тому що говорять по телемарафоні
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05.06.2024 22:59 Ответить
телемарафону вірять всі неуки які пишуть з помилками .
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05.06.2024 23:32 Ответить
Ви не розумiете сарказму?
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06.06.2024 07:54 Ответить
Галущенко людина КГБ-шніка Деркача.

https://www.radiosvoboda.org/a/xto-takyj-herman-halushchenko/31229725.html
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05.06.2024 23:59 Ответить
А хіба це не на користь Україні?(
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05.06.2024 22:59 Ответить
Та невже..? Ну звичайно, ні разу влада не створює соціальної напруги, зовсім не залякує та тільки підсилює потужну незламну віру в 5-6 менеджерів .
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05.06.2024 23:01 Ответить
Зате всі бігають і питають, чи є електрика. І нікого вже не хвилює нічия легітимність. Але так довго не може бути. В серпні електрика з'явиться, а буде інша тема.
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06.06.2024 00:17 Ответить
До речі, так. Поки мудрий нарід психує про електрику, вони спробують видати якусь зраду за потужну перемогу..
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06.06.2024 01:47 Ответить
Це ставить під сумнів достовірність наданої інформації, адже вона не підтверджена офіційними джерелами.

Так вы же сами рассказываете что много объектов генерации повреждено или разрушено, каждый день отключения электроэнергии... Сейчас спасают СЭС. А в чем манипуляции то в статье? Или зимой вдруг чудесным образом все объекты восстановятся и электроэнергии всем будет хватать и не будет отключений, не будет проблем с отопление и т.д.? Если это так, то получается официальные источники тогда нам врут и манипулируют.
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05.06.2024 23:05 Ответить
те що ми сидимо без світла 3-4 год і то літом коли не треба ані світити ані грітися то тоже іпсо?
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05.06.2024 23:05 Ответить
Ви сидите без світла 3-4 години? В нас у Волинській області сьогодні електрика не було 12 годин
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05.06.2024 23:13 Ответить
а завтра по графіках не буде 14год, і так кожен день - світла більше нема ніж є
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06.06.2024 00:12 Ответить
і це не так далеко дві аес знаходяться, Рівненська і Хмельницька
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06.06.2024 00:15 Ответить
Ніт світла завтра якраз і буде 14 годин ( і навіть більше бо - бо скоро 22 червня ) - такшо чого ви вводите в оману шановне товариство ?
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06.06.2024 00:19 Ответить
це все касапське ІПСО!
Читайте цю інфу!
Міненерго не буде брехати... Це ж не дермак, і не клоун, які стільки наобіцяли...
***, а чого я так заговорився... як те міненерго...
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06.06.2024 01:30 Ответить
Співчуваю Житомирська область, поки світло є, вимикали пару раз по годині Все якось дивно із відключенням
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06.06.2024 01:43 Ответить
А у нас з перервами по 8 год відключення! А напередодні хтось хвалився,що у нас залишки ел.енергії, будемо продавати її за кордон! Потім почалися бомбандування! Чи це не зрада?
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05.06.2024 23:23 Ответить
Одеса.
Світло вмикається на 3 години через 6.
Елементарні підрахунки приводять до висновку, що дві третини генерації знищено (або ж зупинено на ремонт у випадку блоків АЕС).
Відтак, цифрам, наведеним у статті FT про 20 працюючих ГВт із колишніх 55-ти більш схоже на правду, ніж очевидна брехня про втрачені лише 9 ГВт, бо в цьому випадку повинно би було відключати світло на годину через 5.
Але, вочевидь, в «Укренерго» добре рахувати вміють лише своі зарплати, і підвищення тарифів!
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06.06.2024 00:07 Ответить
чому ви думаєте, що споживання падає пропорційно відключенням? люди збільшують споживання в години, коли світло є, наприклад бойлеру треба (умовно) 6 годин на нагрів води, і він нагріє воду саме коли світло є - тобто добове споживання залишається на тому ж рівні. Так само і з готуванням їжі на електроплиті.
Звісно завдяки хаосу у графіках - споживання зменшилося, але явно не на 2/3.
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06.06.2024 10:11 Ответить
В мене бойлер запрограмований на нагрівання з першої ночі до 5 ранку, до того ж в багатьох стоять дво- і трьохзонові лічильники, тож не у всіх воно так,як Ви пишете.

До того ж - це ми ще не беремо до уваги рекордний імпорт електроенергії!
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06.06.2024 11:06 Ответить
Та ви мажори! Графік -6+2 на Київщині, а вночі навіть гарантовані 2 години не дають.
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06.06.2024 01:08 Ответить
"висновки можуть бути маніпулятивними"... як на мене, висновки кожен може зробити і сам, перебуваючи у темряві по декілька годин... і так, на 63% - це не в два рази... майже не відчують гаманці...
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05.06.2024 23:07 Ответить
Від 1,64 до "пришестя злідора" до 2,68-4,32 після і це ще не останне підняття Перше підняття " МВФ наполягає", друге підняття "рашисти винні" ну і МВФ звісно також То на скільки відсотків подорожчала Ну просто "повне іпсо"
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06.06.2024 01:39 Ответить
Ja Perdolie
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05.06.2024 23:08 Ответить
Або газета іпсо або уряд гівно..
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05.06.2024 23:08 Ответить
FT 100% givno dlia Ermaka.Ne avtorytet...
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05.06.2024 23:11 Ответить
Значить ті хто сидить по 12 год без світла і не може платити ці тарифи-це агенти кремля...вороги зеленої саранчі..
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05.06.2024 23:11 Ответить
Світло вимикають, щоб економити людям електрику, бо тарифи високі.
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06.06.2024 09:16 Ответить
А що конкретно в статті маніпуляція та ІПСО? Кацапи справді вивели з ладу половину нашої генерації електроенергії, а тариф підняли навіть більше ніж у два рази до війни було 1,40 грн за кВт тепер 4,30.
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05.06.2024 23:11 Ответить
зе н*ркомани підняли ціну на електрику за 5 років майже у 5 раз ...

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06.06.2024 07:10 Ответить
Два факти
1)
https://hromadske.ua/ru/posts/ukrenergo-prizyvaet-ne-ispolzovat-kondicionery-po-vecheram-iz-za-nagruzki-na-energosistemu В Украине увеличилось потребление электроэнергии на фоне повышения температуры воздуха. В «Укрэнерго» просят не использовать кондиционеры и другую мощную технику в вечернее время.

2) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-03-004002-a тендер
39710000-2 Електричні побутові прилади Кондиціонери для потреб апарату управління
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"

тому стаття маніпуляція, енергія буде, тільки не у всіх
Укренерго точно знає, що в нього буде енергія, та треба купляти додаткові кондиціонери
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05.06.2024 23:12 Ответить
Ось інша новина

https://www.facebook.com/dtekdnem?__cft__[0]=AZUTuxCt1DRNWEppQQ66WnBMc1YUEfSG1tzu9Ax7bO-Sk9eDoKJCyadhtg2u9V-2TjQPY7fwRX4RgAMC2r0zG2zsO5FDOJrtBfx7Xr90Od1_8Kc2trHFjJsXvqW47Er7eOmGd2KwfRF5SYCKT8ljtdYB347bp9yj9E7t9FzSji_pZO4T6y579E1Fb6QH-CWLFuM&__tn__=-UC%2CP-R ДТЕК Дніпровські електромережі

Друзі, отримали ліміти на завтра, 6 червня, від НЕК Укренерго.

Їх має вистачити, аби прожити четвер без відключень.

Тобто в Києві відключають світло, на 12+ годин для звичайних мешканців,
тому що тут знаходиться Укренерго котре замовляє собі додаткові кондиціонери
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05.06.2024 23:20 Ответить
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06.06.2024 00:50 Ответить
350 Мвт в день - це 10500 Мвт в місяць і 127750 Мвт в рік!!! Вчися, Сергію - будеш інженером, а не будеш вчитися - станеш офіцером!
Для читачів: потужність вимірюється у ватах, кіловатах, мегаватах, але ніяк не у ватах за одиницю часу. Це - повний нонсенс
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06.06.2024 06:59 Ответить
Я расскажу тебе, Вадик, про нонсенс. Если мощность твоего запорожца 60 лошадиных сил - это вовсе не означает, что ты палишь 100 литров бензина в сутки.
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06.06.2024 09:38 Ответить
Tilky telemarafon,kurwa v nochy nie spliu ,dyvliusia.
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05.06.2024 23:14 Ответить
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відключення світла по Україні влітку https://www.unian.ua/economics/energetics/vimknennya-svitla-vlitku-mozhut-trivati-po-10-godin-12656952.html можуть тривати по 10 годин . За його словами, Україна вже втратила 9,8 ГВт потужності після останнього обстрілу гідроелектростанцій.

Крім того, він прогнозує, що українцям взимку буде дуже складно в багатоквартирних будинках через тривалу відсутність електроенергії. Попенко каже, що варто шукати https://www.unian.ua/economics/energetics/ukrajincyam-vzimku-dovedetsya-perejizhdzhati-v-inshi-mista-bazhano-privatniy-sektor-ekspert-12656994.html можливість переїхати в інші міста або області , де буде постачання електроенергії.
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05.06.2024 23:15 Ответить
А треба вірити довіреним особам кацапського агента Андрія Деркача Галушкіну і Котіну. Покинути Україну, коли захочуть, у них проблем не буде. Кроти в українській владі посприяють.
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05.06.2024 23:15 Ответить
Які кроти? Вся влада - бандити та фашисти.
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06.06.2024 10:15 Ответить
Ви праві! Скільки злочинів скоїв, наприклад, Коля-котлета, або вадим столар, знають обізнані люди. Але влада це і є Тищенки та Столари.
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06.06.2024 11:04 Ответить
Так коментують кацапи.
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06.06.2024 11:08 Ответить
так-так, все навколо суцільна дезінформація. Так солодко себе можна всім заспокоїти. За вікном зараз (23:15) у Києві стоїть страшне ревіння мотоциклів. Байкери не соромляться. Влади немає, управи немає… Влада в агонії, треба встигнути накрасти.
Син знайомих до початку війни поїхав до Польщі працювати, звідти пише: тут ніяких мотоциклів, що ревуть! Їх просто вмить скрутять і ще відберуть мотоцикл. А штраф буде величезний.
Там - держава.
Тут є територія. Безсоромність і беззаконня незважаючи на сотні відеокамер; перейти дорогу навіть на переході все небезпечніше для життя.
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05.06.2024 23:17 Ответить
І це при тому, що менти всі на місці, заброньовані.
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05.06.2024 23:24 Ответить
Дайте спокій людям - ну тре якимсь чином їм перебивати свій комплекс меншорозмірності .
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06.06.2024 00:23 Ответить
Навіть уявив коментарі під новиною на сайті про зупинку байкера. -Астановили мальчіка бородатого в трусіках. Він спакойно ревів матациклом уночі. А його зразу бездєльніки паліція, яка мала б бути в акопах, тормознули на київській уліце. І зразу в ТЦК. А завтра вже на фронт. Нелюді зільона влада. Далой нілігітімнава.-
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06.06.2024 00:39 Ответить
Скоро..

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06.06.2024 01:41 Ответить
Ага. Вот же ж царь не настоящий! А мы сидим на попе ровно и матюкаемся.
А слабо, млять, организовать официальное измерение уровня шума, составить акт и на основании его написать заявление в полицию?
Для справки: Допустимі норми шуму в житлових та громадських приміщенняхЗокрема, у житлових приміщеннях допустимий рівень шуму вдень (08:00 - 22:00) - 40 дБА, а вночі (22:00 - 08:00) - 30 дБА. При цьому максимальний рівень вдень - 55 дБА, вночі - 45 дБА.
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06.06.2024 09:44 Ответить
«Дядя Петя, ты - дурак?»
Пирожки должен печь пирожник, сапоги тачать сапожник.
Навіщо мені і усім нам органи влади, які не виконують своїх обовʼязків? Влада розкрала армію; влада розпродала державні тайни та майно; влада зробила людей жебраками; третина країни живе де доведеться, а один нерозумний добродій пропонує якісь дурні.
дядько, може ще пропонуєш вийти на полювання на байкерів з автоматом, поки поліція займається кришуванням недозволеної торгівлі по всьому Києву? Жодного так звана продавчиня овочами та фруктами у Києві не має ані дозволу, ані трудових відносин, ані санітарної книжки, і руками бере фрукти та овочі і заразом гроші. Влада знову не бачить!! Ця влада - негідники та скотиняки, тому не треба дивуватися, що є такі Амфаші
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06.06.2024 11:00 Ответить
Да ты умный шибко?
И даже знаешь, какая конкретно "влада" должна следить за уровнем шума в твоей квартире?
Имя, сестра!
Имя!
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06.06.2024 11:17 Ответить
Дядя Петя, ты дурак»
твоих мозгов не хватает понять: речь не шуме, а о беспределе. Повсюду. На улице. В госорганах. В министерствах. На Банковой.
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06.06.2024 15:17 Ответить
все бабы - *****
мир- бардак
болейте люди
за "Спартак"
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06.06.2024 17:46 Ответить
Нинішня влада тільки і вміє, що репетувати про ІПСО.
Судячи з того, що жителі Києва не мають електрики в квартирах більшу частину доби, енергетика України зруйнована значно більше, ніж на 50%.
Чи руйнування менші, ніж 50% відсотків, просто комусь наверху подобається знущатись з українців?

З коментарів під цим дописом міністерства енергетики України у фейсбуку:
"Тобто те, що зараз в наших будинках світло по 2-4 години то це теж не правда по Вашому?
Саме таку кількість годин кияни зі світлом. А деякі більше 24 годин без світла."

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05.06.2024 23:23 Ответить
Самое интересное, что раньше за все отвечал, во всем был виноват Порошенко, не имея абсолютной власти... А теперь "зе-*****" имея абсолютную власть - ни за что не отвечает, ни в чем не виновата... А вся критика это ИПСО.
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06.06.2024 00:43 Ответить
- Пане, що то за коричнева пляма на ваших штанях і чому такий сморід?

- То все рос..ке ІПСО!!!
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05.06.2024 23:26 Ответить
ну якщо без дозволу єрмака офіційні джерела нічого не кажуть, то з'являються АНОНІМНІ джерела
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05.06.2024 23:27 Ответить
Чекаю підтвердження від Центру Нацспротиву
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05.06.2024 23:33 Ответить
А як Галущенки з Наємами співали, як себе вихваляли!

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05.06.2024 23:34 Ответить
Г.Галущенко людина КГБ-шніка А.Деркача.
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05.06.2024 23:43 Ответить
Ну так они же не давали гарантий, что эта "защита" от чего то защитит Я видел у нас в городской больнице, "защиту" помещения где генератор поставили. 3 горизонтальных ряда мешков с песком, примерно по колено высотой... А выделили на это наверное миллионы.
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05.06.2024 23:46 Ответить
Але мільярди гривень "освоїли".
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06.06.2024 00:13 Ответить
В 1991 році в Україні мешкало 52 млн. громадян.
А зараз не нарахуєте і 30млн.
В Києві вже не залишилось ані 90 % підприємств.
Для перевірки " пройшов" по вул.Кирилівський( була Фрунзе).
Залишилось- "Фармак", депо трамвайне, макаронка та на Копиловській
" Вітамінний завод". Якщо перелічити що вже не буде робити,
то папіру ну вистачить. Перелік до неба. Так хто спожива єл.єнергію?
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05.06.2024 23:34 Ответить
Уточніть завтра адреси працюючих підприємств по вказаній вулиці. Можете тут на сайті в коментарі. Любім. Целуєм. Ваш ФСБ.
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06.06.2024 00:42 Ответить
Ми завітаємо до них вже сьогодні. Обнімаємо, ваше ТЦК.
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06.06.2024 10:16 Ответить
Всі докази дезінформації виявились бульбашкою, бо не надають ніяких цифр
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05.06.2024 23:38 Ответить
Осьо ще одне ІПСО...

https://bukinfo.com.ua/skandaly/znushchannya-z-ukrajinciv-zarplaty-kerivnyctva-ukrenergo-skladayut-vid-440-tysyach-do-2-milyoniv-na-misyac#:~:text=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE-,%D0%97%D0%BD%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%3A%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20440,%D0%B4%D0%BE%202%20%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C&text=%D0%92%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D1%96%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%2D%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%2D%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0. За квітень 2024 року чотирьом членам правління Укренерго (включно з Кудрицьким) нарахували 8 534 299,68 грн зарплати. Тобто вийшло по 2,13 млн гривень у середньому на кожного.
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05.06.2024 23:45 Ответить
Виступає Брежнєв:

- Ходят слухи, что Бермудский треугольник - дело рук советской разведки. Считаю необходимым сделать опровержение: Бермудский треугольник - это вовсе не треугольник, а параллелограм!
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05.06.2024 23:48 Ответить
ПП тобі скільки років? Який нфг Брежнєв!?
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06.06.2024 00:01 Ответить
Ти жарти розумієш?
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06.06.2024 00:44 Ответить
Цензо!!!! В мене з права на екрані постійна реклама «медіабрами»: «Україна скоротила мирний план Зеленського з 10 до 3», «путін завдав удар Китаю: як відповість сі дзіпінь» . Коли заходиш на їхню сторінку-одне кацапське ІПСО. Все в негативному для України світлі. Хто це контролює!?
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06.06.2024 00:00 Ответить
Контролює той порносайт, на який ти заходив перед цим.
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06.06.2024 00:45 Ответить
Контролює це твій греко-католицькій піп, який тебе зомбує голосувтаи за Трампа!
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06.06.2024 01:21 Ответить
ІПСО - це коли якийсь високий менеджер з Укренерго каже, що зимою будуть вирубати на 10 годин світло на добу. Тоді як вже літом зараз в мене вирубають аж на 15 годин. І це гірка правда.

З чого можна зробити висновок, що ту зиму переживуть не только ліш всє.
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06.06.2024 00:21 Ответить
Про це https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/************************************************************************ заявили у фейсбуці Міністерства енергетики України Джерело:
Єрмак агент фсб - російське ІПСО
Зеленський нюхає - російське ІПСО
Гуманітарку розкрадають - російське ІПСО
Люди вважають Зеленського корупціонером - російське ІПСО
Залужний сказав що війна зайшла в глухий кут - російське ІПСО
Кордон на Харківщині розмінували - російське ІПСО
Розкрали грощі на обороних спорудах - російське ІПСО
Зеленського не поважають політики Заходу - російське ІПСО

НАСПРАВДІ ПОЛІТИКИ ЗАХОДУ ЗАЗДРЯТЬ ПОПУЛЯРНОСТІ ЗЕЛЕНСЬКОГО У ВСЬОМУ СВІТІ 🤣
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06.06.2024 01:13 Ответить
Та да, ліміти в 65%, екстрені вимкнені увечері, майже повна відсутність електрики вночі і графік -6+2 вдень, це все іпсо! Роблять з людей ідіотів.
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06.06.2024 01:14 Ответить
Тут покриття нестачі через виведення коштів, або зачистка електричних коробєйніків. Квартальні борзописьці вже стали крупними оптовиками по держзакупкам.
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06.06.2024 02:11 Ответить
Підняли не в 2 рази, а тільки на 63%! Нічого ж страшного - "на 63 %" ж менше ніж "в 2 рази"...
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06.06.2024 03:46 Ответить
фак на лицо , света нет , какое это епсо
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06.06.2024 04:44 Ответить
Те, що в Україні є держава, яка опікується своїми громадянами - оце опешное іпсо
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06.06.2024 06:57 Ответить
Так доведіть зворотнє. А поки що в Києві по 18-20 годин світла НЕМАЄ
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06.06.2024 08:02 Ответить
Ни для кого не секрет: в условиях полномасштабного вторжения в Украину одной из наиболее значимых мишеней путинских информационных террористов выступает высшее политическое руководство борющейся страны. В Кремле спущена задача реализовать максимум мер для разрушения имиджа украинского президента Зеленского, главы правительства и членов кабинета, военного командования. Методы стары как мир: придумать и разогнать сообщения и истории, которые внесут клин между украинскими властями и народом

многократно выходят заказные неправдивые публикации в интересах Кремля в ЕС и США, которые тут же начинают раздувать внутри Украины так называемые опозиционеры, на самом деле кормящиеся с кремлевского корыта.

доповідь CSIS
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06.06.2024 08:22 Ответить
Можна штатного брехунця Мишка Подоляка відправити на фронт, а все на світі пояснювати російським іпсом. Навіть вигадувати нічого нового не треба.
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06.06.2024 19:30 Ответить
Если кто не заметил, западные СМИ в каждой статье ссылаются на анонимные джерела. Все это вранье и IПСО?
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06.06.2024 08:46 Ответить
Они не могут давать источники, так как у нас с любым инакомыслящим расправляются. Так что открыто никто ничего сказать не может - это значит потеря должностей.
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06.06.2024 13:11 Ответить
Речь не только об Украине. Мне кажется дело в практике западных чиновников продавать информацию газетам за деньги.
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06.06.2024 13:24 Ответить
Они не продают инфу. Журналисты чаще всего общаются с чиновниками. Те делятся с ними инфой по секрету, а журналисты в ответ пишут что-то что выгодно чиновнику.
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06.06.2024 14:57 Ответить
Если в статье дезинформация и признаки ИПСО, то просто скажите правду. А не жалкий аргумент про 63% вместо 100%/
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06.06.2024 09:13 Ответить
у серпні будемо шашлички смажити, ****
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06.06.2024 09:20 Ответить
хоч стаття і деза, але це ніяк не відміняє постійні відключення електрики в Україні.....
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06.06.2024 09:23 Ответить
Весь світ - ІПСО, а люди в ньому - фсбшники
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06.06.2024 09:42 Ответить
Децкий сад!
ЛЮБОЕ министерство как саморазвивающийся организм должно для выживания заниматься самопрославлением.
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06.06.2024 09:47 Ответить
А розмір зарплати, яку одержує керівництво Міненерго, не має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах Росії? Ви ж збиткові. Чому керівництву збиткової організації платять мільйонні зарплати? Та Ви паразити як п'явки!!! Працюєте в якості лоббі олігархату. Ви аналізували куди пішли гроші з попереднього підняття цін? Пошкодували зробити пільговими 100 квт енергії для малозабезпечених!!! Пояснення, яке давали по телебаченню, що не можете перевірити чи дійсно споживач використав менше 100 квт не витримує критики!!! Ну по-перше це Ваша проблема як перевірити, а по друге що Ви цим підняттям вартості виграли? Субсидії людям призначатимете? З одної державної кишені в іншу гроші перекладатимете, негідники?!!!
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06.06.2024 10:25 Ответить
Коли виступають не анонімні джерела - то їх одразу знімають з посад, а на декого і справи відкривають...
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06.06.2024 10:27 Ответить
Сначала позакрывать всем рты, а потом говорить "где ваш достоверный источник?".
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06.06.2024 13:10 Ответить
Позорище какое.
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06.06.2024 13:09 Ответить
 
 