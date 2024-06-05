Связь исчезает во время отключений из-за перегрузки сетей мобильных операторов, - Минцифры. ИНФОГРАФИКА

В Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, почему исчезает связь во время отключений электроэнергии, и рассказали, как сохранить доступ к интернету даже во время блэкаутов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министерства.

В сообщении говорится, что обычно большинство интернет-трафика употребляется через домашний или офисный интернет, а во время обесточиваний украинцы переключаются на мобильный. Из-за этого нагрузка на мобильную сеть возрастает почти в 10 раз и связь и интернет становятся нестабильными.

Кроме того Минцифры поделилось советами, которые помогут оставаться на связи во время отключений.







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