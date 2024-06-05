Связь исчезает во время отключений из-за перегрузки сетей мобильных операторов, - Минцифры. ИНФОГРАФИКА
В Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, почему исчезает связь во время отключений электроэнергии, и рассказали, как сохранить доступ к интернету даже во время блэкаутов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министерства.
В сообщении говорится, что обычно большинство интернет-трафика употребляется через домашний или офисный интернет, а во время обесточиваний украинцы переключаются на мобильный. Из-за этого нагрузка на мобильную сеть возрастает почти в 10 раз и связь и интернет становятся нестабильными.
Кроме того Минцифры поделилось советами, которые помогут оставаться на связи во время отключений.
Топ комментарии
+8 Алекс Скела
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+5 Olga A #374484
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+4 lammer ya
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Чи хоча б дубцем.
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Просто коли мобільна мережа лягає, то і додзвонитися кудись важко...
Міністр "енергетики" та котін зараз шліфують схематоз, ОПі їрмака наші проблеми по цимбалах- в них самміт всегалактичний на носі;
тому світла НЕ чекайТЕ, хочпАржуни!