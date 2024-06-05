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Связь исчезает во время отключений из-за перегрузки сетей мобильных операторов, - Минцифры. ИНФОГРАФИКА

В Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, почему исчезает связь во время отключений электроэнергии, и рассказали, как сохранить доступ к интернету даже во время блэкаутов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министерства.

В сообщении говорится, что обычно большинство интернет-трафика употребляется через домашний или офисный интернет, а во время обесточиваний украинцы переключаются на мобильный. Из-за этого нагрузка на мобильную сеть возрастает почти в 10 раз и связь и интернет становятся нестабильными.

Кроме того Минцифры поделилось советами, которые помогут оставаться на связи во время отключений.

Поради як залишатись на зв'язку під час відключень.

Читайте также: Сегодня отключения света могут продолжаться более 4 часов, - Кудрицкий

Автор: 

интернет (1706) мобильная связь (434) Минцифры (316) отключение света (423)


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Топ комментарии
+8
Було б непогано започаткувати такий світ, у якому можновладець та чинуша, які хотять зробити хоч найменшу капость людям, отримували би удар струмом.
Чи хоча б дубцем.
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05.06.2024 19:05
+5
Йдіть за кораблем разом зі своєю гнилою дією, бастарди))
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05.06.2024 18:58
+4
Роберт Шеклі "Квиток на планету Транай".
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05.06.2024 19:06
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Йдіть за кораблем разом зі своєю гнилою дією, бастарди))
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05.06.2024 18:58 Ответить
Було б непогано започаткувати такий світ, у якому можновладець та чинуша, які хотять зробити хоч найменшу капость людям, отримували би удар струмом.
Чи хоча б дубцем.
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05.06.2024 19:05 Ответить
Роберт Шеклі "Квиток на планету Транай".
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05.06.2024 19:06 Ответить
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05.06.2024 19:34 Ответить
Нам вимикають світло на вісім годин і більше, щоб платіжки за червень нас не налякали.
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05.06.2024 19:12 Ответить
І менше..
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05.06.2024 19:20 Ответить
тут вообще сплошные бонусы. С одной стороны - уменьшение счета за электричество, с другой - поддержка отечественного бизнеса в виде заправок. Я лично уже два раза с бочкой за дизелем для генератора ездил ))
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05.06.2024 20:28 Ответить
Кордони вiдкрийте, задовбали вже ....
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05.06.2024 19:13 Ответить
А що у вас на роісії закриті кордони?
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05.06.2024 19:23 Ответить
дабіл - подивись коли він зарєстрований а коли ти троляка... заіпали вже дауни

Реєстрація: 12 жовтня 2023

Заходив: 02 червня 2024 в 21:30

Мене читають: 0

Я читаю: 0



Реєстрація: 30 березня 2016

Заходив: 03 червня 2024 в 13:53

Мене читають: 1

Я читаю: 0
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05.06.2024 19:31 Ответить
Та розслабся, вас ще живий пригожин із своєї ботофєрми на українських сайтах рєєстрував. Тебе також
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05.06.2024 20:15 Ответить
Ну якщо для тебе єдиний варіант еміграції це рашка, то мені тебе шкода)
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05.06.2024 20:17 Ответить
О, трєтього росіянина пригнали. Скіки вас на стрічці ?
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05.06.2024 20:48 Ответить
І сказала бабка дєду: «Я в Амєріку уєду»?
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05.06.2024 20:09 Ответить
Коли зникає електрика то вежа переходить на живлення від акумулятора. Біля мене на відстані метрів сто стоїть вежа, коли зникає електрика в мене в хаті інтернет вже не тягне (хіба що на вулиці). А за пів-години зникає взагалі звязок
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05.06.2024 19:14 Ответить
Потужність обмежується. Секторна антена, коли іде перевантаження, змінює кут нахилу за допомогою редуктора і її покриття зменшується. Акумуляторних батарей зазвичай вистачає на годину - півтори. І потім акумуляторам потрібно зарядитися, а якщо живлення подали на пару годин - вони повністю не відновляться
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05.06.2024 19:25 Ответить
Знаєте, взимку 2022-2023 мережа краща була... У нас у Києві на Святоші зараз тупо зразу лягає, тоді годину-півтори інет був.
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05.06.2024 19:28 Ответить
я місяць тому поставив оптовололкно та відключився від волі і все працює на 100% за підтримки живлення роутера та маршрутизатора
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05.06.2024 19:34 Ответить
Та в нас по району Ланет поставив батареї на комутатори, тому інет є - або напряму шнурок в ноут, або павербанк до роутера. На кілька годин вистачає.

Просто коли мобільна мережа лягає, то і додзвонитися кудись важко...
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05.06.2024 19:37 Ответить
Ну я не аналізував, в Дніпровському районі інтернет майже одразу пропадав (мобільний). Ну і така думка: тоді били по мережах - енергія була, було проблемно доставити. Тому могли в принципі заживлювати базові станції. Зараз дефіцит самої енергії
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05.06.2024 20:49 Ответить
Нет электрики и нет пропадает - понятно почему, непонятно почему я должен платить за отсуствие интернета. В конце концов для меня как потребителя неважно, почему он не работает- изза электрики, пожара или наводнения, есть услуга- плачу, нет -извените. а вот счета от киевстара приходят регулярно, недавно абонплату подняли, мол больше гигабайт, и где они, эти гигабайты? Нет услуги - не берите за нее денег...
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05.06.2024 23:04 Ответить
А хто такий Х- пон? Розучилися вже людською мовою висловлюватися. Одні абрівеатури в головах.
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05.06.2024 19:22 Ответить
***** ці пояснення! хай оператори працюють, дбають про енергозабезпечення. Літо, а через годину вежі вже здихають
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05.06.2024 19:25 Ответить
Емм, у 2023 році оператори звітували, що для більшості антен резервне живлення організували, але чомусь зараз ситуація гірша, ніж тоді...
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05.06.2024 19:30 Ответить
Ну їйбо як маленькі((
Міністр "енергетики" та котін зараз шліфують схематоз, ОПі їрмака наші проблеми по цимбалах- в них самміт всегалактичний на носі;
тому світла НЕ чекайТЕ, хочпАржуни!
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05.06.2024 19:41 Ответить
чергова тупа зе-3.14здеж !!! насправді усе доволі тупо і примітивно - для того щоб звʼязок не пропадав мобільні оператори мають забезпечити гарантованим живленям БС (а це як мінімум комплект АКБ здатний живити обладнання щогли мобільного звʼязку 3-4 години, а ще краще АКБ + дезельгенератор з модулем АВР), якщо не кожну, то бодай кожну другу базову станцію у великому місті і практично кожну БС в малих містечках (райих центрах), смт і селах !!! а це витрати і немаленькі !!! олігархічні мобільні оператори не хочуть цього робити з ряду причин, закрема з тої причини що вони монополісти, цей ринок дуже цікаво поділений !!! друга причина: а навіщо вкладати бабло, коли піпл і так схаває, бо альтернативи по факту не має !!!
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05.06.2024 19:41 Ответить
У них навіть зі світлом зв'язок ніякий а йолопи про роумінг розповідають..
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05.06.2024 21:58 Ответить
Мене Київстар нагородив тарифом 320 грн. мене не повинно хвилювати де вони візьмуть зв'язок та інтернет.
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05.06.2024 19:52 Ответить
А теперка переведіть цю суму або в доляри або єврики - і тоді ви зрозумієте шо вам ніхто нічого не винний .
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05.06.2024 20:12 Ответить
Мені Укртелеком гроші повернув за 6 місяців за несправну роботу інтернет, швидкість не відповідала заявленій, думаю з цими поцами розберуся якось.
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05.06.2024 21:53 Ответить
Не вийде - не від них залежить шо електрики ніту ( форс - мажор подобається вам це чи ні ).
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06.06.2024 00:15 Ответить
схоже, якесь місце прокляте. все крім доходів вимірюється і купується у валюті
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05.06.2024 23:05 Ответить
Ну так ну так - українські провайдери ( про які йдеться мова ) купують обладнання і всі необхідні речі за гривні і які повністью виробленні у нас . Чи за імпорт все таки приходиться платити не гривнею ( хоча ви вже від того мож відвикли - як ніяк фунт є однією з резервних валют якшо я не помиляюся ) а чимсь іншим ?
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06.06.2024 00:13 Ответить
от про шо ти кажеш? обладнання в ниx вже давно закуплено і встановлено! нічого вони не купують!
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01.08.2024 21:48 Ответить
О а давайте так , коли у людей немає світла то у наших обранців також ?) от посидить Зеленський без світла 12 годин, відразу почне все працювати ))
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05.06.2024 20:11 Ответить
"Наші обранці" просто виконують прямі вказівки з моськовського кремля - чмарити українців щоб примусити до капітуляції.
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05.06.2024 21:05 Ответить
Вони там всі шизануті?чи вибірково...
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05.06.2024 21:56 Ответить
 
 