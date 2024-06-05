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Зв’язок зникає під час відключень через перенавантаження мереж мобільних операторів, - Мінцифри. ІНФОГРАФІКА

У міністерстві цифрової трансформації України пояснили чому зникає зв'язок під час відключень електроенергії та розповіли як зберегти доступ до інтернету навіть під час блекаутів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міністерства.

В повідомленні йдеться, що зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Через це навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними.

Крім того Мінцифри поділилось порадами, які допоможуть залишатись на зв'язку під час відключень.

Поради як залишатись на зв'язку під час відключень.

Читайте: Сьогодні відключення світла можуть тривати більше 4 годин, - Кудрицький

Автор: 

інтернет (1998) мобільний зв’язок (1025) Мінцифри (1187) відключення світла (1088)


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Топ коментарі
+8
Було б непогано започаткувати такий світ, у якому можновладець та чинуша, які хотять зробити хоч найменшу капость людям, отримували би удар струмом.
Чи хоча б дубцем.
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05.06.2024 19:05
+5
Йдіть за кораблем разом зі своєю гнилою дією, бастарди))
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05.06.2024 18:58
+4
Роберт Шеклі "Квиток на планету Транай".
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05.06.2024 19:06
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Йдіть за кораблем разом зі своєю гнилою дією, бастарди))
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05.06.2024 18:58 Відповісти
Було б непогано започаткувати такий світ, у якому можновладець та чинуша, які хотять зробити хоч найменшу капость людям, отримували би удар струмом.
Чи хоча б дубцем.
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05.06.2024 19:05 Відповісти
Роберт Шеклі "Квиток на планету Транай".
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05.06.2024 19:06 Відповісти
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05.06.2024 19:34 Відповісти
Нам вимикають світло на вісім годин і більше, щоб платіжки за червень нас не налякали.
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05.06.2024 19:12 Відповісти
І менше..
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05.06.2024 19:20 Відповісти
тут вообще сплошные бонусы. С одной стороны - уменьшение счета за электричество, с другой - поддержка отечественного бизнеса в виде заправок. Я лично уже два раза с бочкой за дизелем для генератора ездил ))
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05.06.2024 20:28 Відповісти
Кордони вiдкрийте, задовбали вже ....
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05.06.2024 19:13 Відповісти
А що у вас на роісії закриті кордони?
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05.06.2024 19:23 Відповісти
дабіл - подивись коли він зарєстрований а коли ти троляка... заіпали вже дауни

Реєстрація: 12 жовтня 2023

Заходив: 02 червня 2024 в 21:30

Мене читають: 0

Я читаю: 0



Реєстрація: 30 березня 2016

Заходив: 03 червня 2024 в 13:53

Мене читають: 1

Я читаю: 0
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05.06.2024 19:31 Відповісти
Та розслабся, вас ще живий пригожин із своєї ботофєрми на українських сайтах рєєстрував. Тебе також
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05.06.2024 20:15 Відповісти
Ну якщо для тебе єдиний варіант еміграції це рашка, то мені тебе шкода)
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05.06.2024 20:17 Відповісти
О, трєтього росіянина пригнали. Скіки вас на стрічці ?
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05.06.2024 20:48 Відповісти
І сказала бабка дєду: «Я в Амєріку уєду»?
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05.06.2024 20:09 Відповісти
Коли зникає електрика то вежа переходить на живлення від акумулятора. Біля мене на відстані метрів сто стоїть вежа, коли зникає електрика в мене в хаті інтернет вже не тягне (хіба що на вулиці). А за пів-години зникає взагалі звязок
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05.06.2024 19:14 Відповісти
Потужність обмежується. Секторна антена, коли іде перевантаження, змінює кут нахилу за допомогою редуктора і її покриття зменшується. Акумуляторних батарей зазвичай вистачає на годину - півтори. І потім акумуляторам потрібно зарядитися, а якщо живлення подали на пару годин - вони повністю не відновляться
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05.06.2024 19:25 Відповісти
Знаєте, взимку 2022-2023 мережа краща була... У нас у Києві на Святоші зараз тупо зразу лягає, тоді годину-півтори інет був.
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05.06.2024 19:28 Відповісти
я місяць тому поставив оптовололкно та відключився від волі і все працює на 100% за підтримки живлення роутера та маршрутизатора
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05.06.2024 19:34 Відповісти
Та в нас по району Ланет поставив батареї на комутатори, тому інет є - або напряму шнурок в ноут, або павербанк до роутера. На кілька годин вистачає.

Просто коли мобільна мережа лягає, то і додзвонитися кудись важко...
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05.06.2024 19:37 Відповісти
Ну я не аналізував, в Дніпровському районі інтернет майже одразу пропадав (мобільний). Ну і така думка: тоді били по мережах - енергія була, було проблемно доставити. Тому могли в принципі заживлювати базові станції. Зараз дефіцит самої енергії
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05.06.2024 20:49 Відповісти
Нет электрики и нет пропадает - понятно почему, непонятно почему я должен платить за отсуствие интернета. В конце концов для меня как потребителя неважно, почему он не работает- изза электрики, пожара или наводнения, есть услуга- плачу, нет -извените. а вот счета от киевстара приходят регулярно, недавно абонплату подняли, мол больше гигабайт, и где они, эти гигабайты? Нет услуги - не берите за нее денег...
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05.06.2024 23:04 Відповісти
А хто такий Х- пон? Розучилися вже людською мовою висловлюватися. Одні абрівеатури в головах.
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05.06.2024 19:22 Відповісти
***** ці пояснення! хай оператори працюють, дбають про енергозабезпечення. Літо, а через годину вежі вже здихають
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05.06.2024 19:25 Відповісти
Емм, у 2023 році оператори звітували, що для більшості антен резервне живлення організували, але чомусь зараз ситуація гірша, ніж тоді...
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05.06.2024 19:30 Відповісти
Ну їйбо як маленькі((
Міністр "енергетики" та котін зараз шліфують схематоз, ОПі їрмака наші проблеми по цимбалах- в них самміт всегалактичний на носі;
тому світла НЕ чекайТЕ, хочпАржуни!
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05.06.2024 19:41 Відповісти
чергова тупа зе-3.14здеж !!! насправді усе доволі тупо і примітивно - для того щоб звʼязок не пропадав мобільні оператори мають забезпечити гарантованим живленям БС (а це як мінімум комплект АКБ здатний живити обладнання щогли мобільного звʼязку 3-4 години, а ще краще АКБ + дезельгенератор з модулем АВР), якщо не кожну, то бодай кожну другу базову станцію у великому місті і практично кожну БС в малих містечках (райих центрах), смт і селах !!! а це витрати і немаленькі !!! олігархічні мобільні оператори не хочуть цього робити з ряду причин, закрема з тої причини що вони монополісти, цей ринок дуже цікаво поділений !!! друга причина: а навіщо вкладати бабло, коли піпл і так схаває, бо альтернативи по факту не має !!!
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05.06.2024 19:41 Відповісти
У них навіть зі світлом зв'язок ніякий а йолопи про роумінг розповідають..
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05.06.2024 21:58 Відповісти
Мене Київстар нагородив тарифом 320 грн. мене не повинно хвилювати де вони візьмуть зв'язок та інтернет.
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05.06.2024 19:52 Відповісти
А теперка переведіть цю суму або в доляри або єврики - і тоді ви зрозумієте шо вам ніхто нічого не винний .
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05.06.2024 20:12 Відповісти
Мені Укртелеком гроші повернув за 6 місяців за несправну роботу інтернет, швидкість не відповідала заявленій, думаю з цими поцами розберуся якось.
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05.06.2024 21:53 Відповісти
Не вийде - не від них залежить шо електрики ніту ( форс - мажор подобається вам це чи ні ).
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06.06.2024 00:15 Відповісти
схоже, якесь місце прокляте. все крім доходів вимірюється і купується у валюті
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05.06.2024 23:05 Відповісти
Ну так ну так - українські провайдери ( про які йдеться мова ) купують обладнання і всі необхідні речі за гривні і які повністью виробленні у нас . Чи за імпорт все таки приходиться платити не гривнею ( хоча ви вже від того мож відвикли - як ніяк фунт є однією з резервних валют якшо я не помиляюся ) а чимсь іншим ?
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06.06.2024 00:13 Відповісти
от про шо ти кажеш? обладнання в ниx вже давно закуплено і встановлено! нічого вони не купують!
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01.08.2024 21:48 Відповісти
О а давайте так , коли у людей немає світла то у наших обранців також ?) от посидить Зеленський без світла 12 годин, відразу почне все працювати ))
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05.06.2024 20:11 Відповісти
"Наші обранці" просто виконують прямі вказівки з моськовського кремля - чмарити українців щоб примусити до капітуляції.
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05.06.2024 21:05 Відповісти
Вони там всі шизануті?чи вибірково...
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05.06.2024 21:56 Відповісти
 
 