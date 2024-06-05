Зв’язок зникає під час відключень через перенавантаження мереж мобільних операторів, - Мінцифри. ІНФОГРАФІКА

У міністерстві цифрової трансформації України пояснили чому зникає зв'язок під час відключень електроенергії та розповіли як зберегти доступ до інтернету навіть під час блекаутів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міністерства.

В повідомленні йдеться, що зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Через це навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними.

Крім того Мінцифри поділилось порадами, які допоможуть залишатись на зв'язку під час відключень.







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