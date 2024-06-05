Зв’язок зникає під час відключень через перенавантаження мереж мобільних операторів, - Мінцифри. ІНФОГРАФІКА
У міністерстві цифрової трансформації України пояснили чому зникає зв'язок під час відключень електроенергії та розповіли як зберегти доступ до інтернету навіть під час блекаутів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міністерства.
В повідомленні йдеться, що зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Через це навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними.
Крім того Мінцифри поділилось порадами, які допоможуть залишатись на зв'язку під час відключень.
Топ коментарі
+8 Алекс Скела
показати весь коментар05.06.2024 19:05
+5 Olga A #374484
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+4 lammer ya
показати весь коментар05.06.2024 19:06
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Чи хоча б дубцем.
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Просто коли мобільна мережа лягає, то і додзвонитися кудись важко...
Міністр "енергетики" та котін зараз шліфують схематоз, ОПі їрмака наші проблеми по цимбалах- в них самміт всегалактичний на носі;
тому світла НЕ чекайТЕ, хочпАржуни!