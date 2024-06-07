Дрон-камикадзе попал в электроподстанцию ​​в Курской области РФ. ВИДЕО

В Курской области РФ дрон-камикадзе попал в электроподстанцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Дерзкие FPV-дроны залетели на "огонек" в Курскую народную республику на одну из подстанций", - говорится в комментарии к записи.

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