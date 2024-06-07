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Дрон-камикадзе попал в электроподстанцию ​​в Курской области РФ. ВИДЕО

В Курской области РФ дрон-камикадзе попал в электроподстанцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Дерзкие FPV-дроны залетели на "огонек" в Курскую народную республику на одну из подстанций", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Российская колонна в Курской области уничтожена ударом 53-й и 103-й бригад ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

россия (95638) энергетика (2565) уничтожение (6986) Тарифы на электроэнергию (2169) дроны (3961) Курск (1114)


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Топ комментарии
+17
А ще знищити в Криму газотурбінну електростанцію, куди наші німецькі ,,друзі,, із Сіменс поставили турбіни і робили невинні оченята.
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07.06.2024 11:18
+14
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07.06.2024 10:56
+11
давно пора ставити на поток ураження ПС у прикордонні росії.
Дивно, що в наших новинах не пишуть, яка це ПС, не розумію, навіщо з цього робити якусь таємницю. Хоча навіть по цьому відео досить не складно геолокувати цю ПС. Це https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B011 ПС Суджа , 110/35/10 кВ, 50MVA, 13 км від кордону. На відео видно зруйнований дах на будівлі - це наслідки атаки дрона ще у травні минулого року.
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07.06.2024 11:12
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Шороху наробили? - рашковани! - тушітє свєт
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07.06.2024 10:48 Ответить
електропідстанція героїчно знищила український безпілотник! Всі цілі перехоплено, АВЖЕЖ
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07.06.2024 10:50 Ответить
На фоні розбитого Дніпрогесу ну дуже потужно. Хоч би не позорились...
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07.06.2024 10:51 Ответить
за потужностями обращайтесь к зеленским, ты их любитель
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07.06.2024 10:54 Ответить
Асфальт вже коштує як справжня ракета, але поки ще не навчився літати
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07.06.2024 10:57 Ответить
поки що зганьбився ти своїм прокацапським пердежем
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07.06.2024 11:05 Ответить
ти інтернетне серло здатне тількі обсерати все що роблять люди
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07.06.2024 11:25 Ответить
Куди там ЗСУ на фоні твого пердежу на дивані.
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07.06.2024 14:43 Ответить
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07.06.2024 10:56 Ответить
Там щось касетне більш би підійшло
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07.06.2024 10:57 Ответить
Графітові заряди теж можуть "допомогти".
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07.06.2024 11:05 Ответить
немає сенсу - ця ПС за 13 км від нашого кордону, тому туди долітає звичайний FPV за шістьсот доларів, і оператор може зробити правильний вибір, і уразити будь-яке устаткування на трансформаторному полі, особливо якщо у нього за спиною стоїть колишній технічний працівник будь-якого обленерго.
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07.06.2024 11:41 Ответить
Та так,вони ще і на сітках зажлобили.
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07.06.2024 14:04 Ответить
)) є нюанс - сітки не канають. Бо скрізь електрика високої напруги.
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07.06.2024 19:02 Ответить
Можливо й так,але ж на відео видно що є сітки тільки завузькі.
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07.06.2024 19:42 Ответить
на 16-й секунді можно детально роздивитись той "захист". По перше: трансформатори оточені фундаментними блоками на висоту пару метрів, але чомусь з північно-східної сторони. По друге: є ще паркан з синьої сітки, а над обома трансформаторами можно розгледіти дві рибоовні сітки. Тепер питання для знатоків: ***** такий захист, і від яких засобів ураження він захищає конкретно цю ПС??
Моя думка - ця вся ***** для розпилу коштів, бо захистити вона може хіба що від лося, який випадково забреде на територію ПС. і прорветься аж до трансформатора, а риболовна сітка - від гуски, яка випадково може втратити свідомість, і впасти зверху на обладнання, і таким чином викликати КЗ.
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07.06.2024 20:26 Ответить
Ну.якщо то риболовні сітки,хай продовжують.
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07.06.2024 20:31 Ответить
Схоже на укус комара... Збитки менеш за вартість дрона...
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07.06.2024 11:00 Ответить
кацап чи що?
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07.06.2024 11:04 Ответить
дрон коштує разом з *********** до тисячі доларів. Це всі знають. Бачу, ви розбираєтесь в енергетиці, то може підкажете - скільки коштує новий автотрансформатор на на 110 кВ, його троанспортування, демонтажвигорілого обладнання, монтаж і запуск нового??
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07.06.2024 11:18 Ответить
Нашу енергосистему не дронами поклали! Ну от що може зробити дрон трансформатору вагою 200 тонн? Пошкодження розподільчих щитів... та ну...
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07.06.2024 12:29 Ответить
Не маніпулюйте - нашу енергосистему поклали, вибивши маневрову теплову і гідроенергетику.
Щодо ПС, то я зрозумів - ви ніколи не були на трансформаторному полі ПС.
Семидюймовий fpv-дрон з двохсоттонним трансформатором зробить теж саме, що і з шестидесятитонним танком. Тільки видовище буде ще феєричніше, бо трансформатор не має броні, і горіти буде ще пару десятків тон трансформаторної оливи. А щоб ви зрозуміли вразливість ПС, то уявіть собі живий організм, вивернутий на виворіт, де все знаходиться назовні - кішківник, сосуди, нерви....
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07.06.2024 18:47 Ответить
Образно описали. Поступово починає доходити... Бр-р.
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07.06.2024 19:46 Ответить
Нужно было термит сбросить. Он бы и сетку прожег и на подстанцию просочился бы
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07.06.2024 11:01 Ответить
Дивлюсь куча кспердів, які хочут показати як треба.....
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07.06.2024 11:05 Ответить
І як тепер хутіна по тілівізіру дивитись?
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07.06.2024 11:09 Ответить
давно пора ставити на поток ураження ПС у прикордонні росії.
Дивно, що в наших новинах не пишуть, яка це ПС, не розумію, навіщо з цього робити якусь таємницю. Хоча навіть по цьому відео досить не складно геолокувати цю ПС. Це https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B011 ПС Суджа , 110/35/10 кВ, 50MVA, 13 км від кордону. На відео видно зруйнований дах на будівлі - це наслідки атаки дрона ще у травні минулого року.
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07.06.2024 11:12 Ответить
А ще знищити в Криму газотурбінну електростанцію, куди наші німецькі ,,друзі,, із Сіменс поставили турбіни і робили невинні оченята.
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07.06.2024 11:18 Ответить
Іменно.
На фоні працюючої Балаклавської ТЕС і гульбанячих по Криму орків, без жодних обмежень, оці пуки з підстанціями на одну вулицю, виглядають як знущання...
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07.06.2024 11:32 Ответить
наразі це спірне питання Забагато там проукраїнські орієнтованих громадян. Тому немає сенсу робити те, що ускладнить їм життя, і може впливати на їх позицію. Інфа, яку ми отримуємо, і її кількість зараз для нас важлива. Щодо електростанції, то все одно кацапи самі підірвуть обидві турбіни. Тому не має сенсу витрачати на це ще і декілька дороговартісних КР або atacms та півдюжини малдів. Час цієї ТЕС настане ближче до деокупаії Крима.
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07.06.2024 11:33 Ответить
Вот не надо ля-ля. Я знаю много проукраинских людей живущих на окупированных территориях. И они все как один двумя руками ЗА то чтобы усложнить окупантам жизнь. А сами они готовы потерпеть ради того чтобы приблизить деокупацию а так же посмотреть как окупанты корчатся от злобы и безсилия. Вместо того чтобы наблюдать ухмылки как окупантов так и местной сепарни которая расказывает мол смотрите пришла рашка и навела порядок в отличии от того где рашка еще не пришла
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07.06.2024 11:45 Ответить
так, там багато людей, які бажають максимально ускладнити життя окупантам, але є багато міркувань, які враховує наше військове\політичне керівництво. Тому до цього питання не треба підходити лінійно.
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07.06.2024 11:53 Ответить
Не треба. Я сам звідти. Коли відключили електрику і воду на півострів ми раділи що нарешті Україна хоть щось почала робити. Нам хотілося чим гірше, тим краще. Але росіяни з цим впорались дуже швидко. І відключень енергії в таких масштабах як ми маємо зараз тут, там навіть не відбувалось. На жаль. Як власне і води. Потім я з родиною покинули Крим тому в мене бажання щоб там нахрен розвалили все під ноль. Хочу побачити кислі мордяки моїх сусідів та знайомих. І навіть після звільнення півострову і навіть якщо він буде цілісіньким я ні в якому разі туди не повернусь. Бо не розумію, як мені жити поряд з тими недоносками які знову встигнуть перевзутися.
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07.06.2024 12:44 Ответить
я вас розумію, але є міркування, з яких ми не можемо ******** двома атакмсами (або іншими ракетами, хоча би і своїми) по ТЕС. Причому технічно зовсім не є проблемою покласти по одній ракеті прямо в кожну SGT5-2000. Думаю, що причини не потребують пояснень.
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07.06.2024 18:56 Ответить
Ось ці міркування мені і не зрозумілі. Від слова зовсім.
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07.06.2024 20:12 Ответить
річ у тому, що ви не ведете переговорів з питання постачання нам зброї, тому ви цих міркувань і не розумієте.
Так. щоб ви зрозуміли , приведу вам реальний випадок, коли одна країна просто кладе *** на умовності свого ж поцифізму, і застосовує свої SBU-94 з BLU-114/B, і зразу в іншій країні нема ніякої передачі електроенергії від слова зовсім. Так було у Югославії, так було двічі у Іраку. Бо у країни є зброя, і її достатньо. Але на жаль, ми ще далеко не дорослі, тому увесь час вибирали до влади або совєцьких манкуртів, або інфантильних мрійників, або взагалі дешевого аніматора для дорослих. Тому маємо те що маємо. Тому і приходиться діяти в рамках обмеженої самостійності щодо прийняття рішень.
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07.06.2024 20:50 Ответить
Тобто, нам НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ рушити електроцентраль Криму. Ви про це?
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07.06.2024 20:56 Ответить
Ні, більш вірно буде сформулювати так: ми не можемо собі дозволити руйнування енергосистеми, якою користується цивільне населення.
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07.06.2024 21:00 Ответить
Тоді спочатку письмове доведення що струмом користуються і військові Криму.
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07.06.2024 21:05 Ответить
це менше всього хвилює західних поцифістів при владі.
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08.06.2024 00:34 Ответить
Сідорофф, ві ест російский шпийон. И по Запорожской АЭС сразу жахнуть. Ну чтоб наверняка кацапо-фашистов энергии лишить. Безмозглая тупая зелёная плесень
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07.06.2024 12:58 Ответить
Те, що ти із Ольгіно, я тобі вже писав. Але повторю ще раз-Ти професійний кацапський бот. Щезни.
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07.06.2024 13:02 Ответить
Да будєт свєт!
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07.06.2024 11:17 Ответить
Спільнота українців.
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07.06.2024 11:42 Ответить
У Купській області РФ => У Курській області РФ
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07.06.2024 12:16 Ответить
У Купській області = курська народна республіка
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07.06.2024 14:04 Ответить
Це ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАЦІЯ. Редактори - перевіряйте те що передираєте з інших ресурсів.
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08.06.2024 10:51 Ответить
 
 