Дрон-камикадзе попал в электроподстанцию в Курской области РФ. ВИДЕО
В Курской области РФ дрон-камикадзе попал в электроподстанцию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
"Дерзкие FPV-дроны залетели на "огонек" в Курскую народную республику на одну из подстанций", - говорится в комментарии к записи.
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+17 Izia Sidoroff
показать весь комментарий07.06.2024 11:18
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Моя думка - ця вся ***** для розпилу коштів, бо захистити вона може хіба що від лося, який випадково забреде на територію ПС. і прорветься аж до трансформатора, а риболовна сітка - від гуски, яка випадково може втратити свідомість, і впасти зверху на обладнання, і таким чином викликати КЗ.
Щодо ПС, то я зрозумів - ви ніколи не були на трансформаторному полі ПС.
Семидюймовий fpv-дрон з двохсоттонним трансформатором зробить теж саме, що і з шестидесятитонним танком. Тільки видовище буде ще феєричніше, бо трансформатор не має броні, і горіти буде ще пару десятків тон трансформаторної оливи. А щоб ви зрозуміли вразливість ПС, то уявіть собі живий організм, вивернутий на виворіт, де все знаходиться назовні - кішківник, сосуди, нерви....
Дивно, що в наших новинах не пишуть, яка це ПС, не розумію, навіщо з цього робити якусь таємницю. Хоча навіть по цьому відео досить не складно геолокувати цю ПС. Це https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B011 ПС Суджа , 110/35/10 кВ, 50MVA, 13 км від кордону. На відео видно зруйнований дах на будівлі - це наслідки атаки дрона ще у травні минулого року.
На фоні працюючої Балаклавської ТЕС і гульбанячих по Криму орків, без жодних обмежень, оці пуки з підстанціями на одну вулицю, виглядають як знущання...
Так. щоб ви зрозуміли , приведу вам реальний випадок, коли одна країна просто кладе *** на умовності свого ж поцифізму, і застосовує свої SBU-94 з BLU-114/B, і зразу в іншій країні нема ніякої передачі електроенергії від слова зовсім. Так було у Югославії, так було двічі у Іраку. Бо у країни є зброя, і її достатньо. Але на жаль, ми ще далеко не дорослі, тому увесь час вибирали до влади або совєцьких манкуртів, або інфантильних мрійників, або взагалі дешевого аніматора для дорослих. Тому маємо те що маємо. Тому і приходиться діяти в рамках обмеженої самостійності щодо прийняття рішень.