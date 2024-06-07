Дрон-камікадзе поцілив у електропідстанцію у Курській області РФ. ВIДЕО

У Купській області РФ дрон-камікадзе влучив у електропідстанцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Зухвалі FPV-дрони залетіли на "огоньок" у Курську Народну Республіку на одну з підстанцій", - йдеться у коментарі до запису.

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