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Новости Война
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армия РФ (18042) уничтожение (6249) 53 отдельная механизированная бригада (115) Курск (845)

Российская колонна в Курской области уничтожена ударом 53-й и 103-й бригад ВСУ. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили колонну военных грузовиков вблизи села Суджа Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Разбитие российской колонны в Курской области. Воины 53 механизированной бригады подразделения Малибу и Крылья в ад 103 ОБрТРО эту колонну разбили. Часть техники убежала, часть уничтожили", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Курской области РФ украинские воины уничтожили два российских танка. ВИДЕО
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Топ комментарии
+61
Гарна робота всім виконавцям респектище-давайте ще...
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03.06.2024 11:05
+41
Яка краса. А найприємніше те що нарешті свиновиплядки тепер будуть забруднювати своїми проспиртованими тельбухами та іржавим металобрухтом - свої ж поля і посадки.
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03.06.2024 11:15
+38
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03.06.2024 11:05
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Гарна робота всім виконавцям респектище-давайте ще...
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03.06.2024 11:05 Ответить
Все чудово, тільки музика дебільна.
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03.06.2024 11:12 Ответить
Так треба донатити ще. Будуть гроші - буде й свято.
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03.06.2024 12:08 Ответить
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03.06.2024 11:05 Ответить
Барабанщиком мабуть був?...
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03.06.2024 11:13 Ответить
Та ні, то його душу чорти до пекла потягнули, а він пручається.
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03.06.2024 11:41 Ответить
Він і зараз у кобздона підбарабанює
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03.06.2024 12:37 Ответить
https://x.com/TOGAjano21/status/1797203965781614821 https://x.com/TOGAjano21/status/1797203965781614821

з iншого ракурсу
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03.06.2024 13:20 Ответить
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03.06.2024 11:05 Ответить
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03.06.2024 11:27 Ответить
Дидов в жoпy ... (ну, вы понимаете )!
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03.06.2024 12:07 Ответить
Ахмат фактично фактично союзник ЗСУ, їбашить відступаючу русню...
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03.06.2024 20:40 Ответить
Та ні, це дурня. Страх перед розстрілом ахматом відіграє достатньо важливу роль для втримання в "м'ясних" штурмовиків бажання все ж таки йти вперед. Якби в засрашинців не було ахмата, ефективність штурмів була б в 2-3 рази менша.
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03.06.2024 21:56 Ответить
Шось двуногих не видно - з"ібалися?
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03.06.2024 11:07 Ответить
Сподіваюся - ні
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03.06.2024 11:17 Ответить
Все, кацапи, лафа скінчилась. Як казала одна тітка у кіно "За двома зайцами" - ми і у Воронежу і у Орську з Читою достанемо.
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03.06.2024 11:08 Ответить
Мало знищили
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03.06.2024 11:09 Ответить
ГОРІТЬ У ПЕКЛІ МОСКАЛІ!!!
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03.06.2024 11:10 Ответить
Очень правильно. Пора переносить боевые действия на территорию рашки.
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03.06.2024 11:13 Ответить
Неужели клоун Залужного вернул? Кто посмел перечить "верховному гавнокомандуюшему" и нанести эти удары по московии? Все это не в его духе, а в духе Валерия Федоровича. Имей хоть чуточку порядочности клоун, извинись перед ним и верни его в ЗСУ. Но боюсь что этого никогда не будет,пока клоун у власти. И боевых генералов которые воевали против дикой орды с 2014 года тоже верни. Фамилии генералов которых ты ублюдок намеренно отстранил от ЗСУ написать? Да ты и сам это прекрасно знаешь "балалаешник".
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04.06.2024 11:55 Ответить
Зараз кацапи не те, що до Берліна, до українського кордону не встигають доїхати
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03.06.2024 11:14 Ответить
Яка краса. А найприємніше те що нарешті свиновиплядки тепер будуть забруднювати своїми проспиртованими тельбухами та іржавим металобрухтом - свої ж поля і посадки.
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03.06.2024 11:15 Ответить
Кацапи кончені повинні здихати на своїй територіі , а не смердіти
в Україні !!
Молодці наші аоіни 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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03.06.2024 11:17 Ответить
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03.06.2024 11:22 Ответить
Воїни
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03.06.2024 11:22 Ответить
https://x.com/i/status/1797528274584928475 https://x.com/i/status/1797528274584928475
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03.06.2024 11:31 Ответить
Спасибо, классное видео.
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03.06.2024 11:52 Ответить
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03.06.2024 23:07 Ответить
Це відос з лівого берега Дніпра - десь весною, наші накрили біля Кринок вольфрамовими шаріками колону. Дуже дієво - одна ракета з шарами -а як бадьорить.
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04.06.2024 10:54 Ответить
Оце діло , така війна мені подобається
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03.06.2024 11:59 Ответить
видно что руснявая земля, чистая без воронок, но теперь получите ответку орки
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03.06.2024 12:23 Ответить
Мы раздуваем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F пожар мировой ,
Церкви и тюрьмы сравняем с землёй!
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!
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03.06.2024 12:27 Ответить
А вийшло все навпаки
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03.06.2024 14:33 Ответить
Всєх сільнєй..... заглатуе.
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04.06.2024 01:41 Ответить
це те що треба було робити з перших днів війни ! починаючи після обстрілу з Гуково.
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03.06.2024 12:29 Ответить
В родной стране умирать роднее
Мой единственный шанс - это быть сильнее
Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильней
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03.06.2024 12:29 Ответить
Круто!
А те, що це Курська область, просто надихає!
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03.06.2024 12:34 Ответить
Що забороняло чи заважало робити це раніше? Хіба fpv є американським озброєнням?
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03.06.2024 12:37 Ответить
Ч ув що Хаймарсами розєбали... Ну дронами теж не погано вийшло.
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03.06.2024 12:56 Ответить
Єрмак забороняв Зеленському який не хотів це робити і так.

Ще по цілям в москві влупити і буде щастя всім.
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03.06.2024 12:59 Ответить
Там бк из шариковыми бомбочками, Со взрывом в воздухе, над тентами авто. Оркам мало не показалось.
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03.06.2024 23:12 Ответить
Супер.
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03.06.2024 12:57 Ответить
Ти ба, роз'їздились кацапури по нашій Слобожанщиині, зовсім страх втратили!
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03.06.2024 13:28 Ответить
Хотів "санітарну зону"? Тримай!
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03.06.2024 14:10 Ответить
Не лишне сегодня россиянам вспомнить чем закончилась Вторая Мировая тем кто ее начал. Начав накануне Третью
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03.06.2024 14:30 Ответить
Плохо закончилась для всех кроме США....немцев раздолбали, японцев раздолбали, Французская и Британская империи посыпались, совок не смог толкать комуняцкие идейки дальше границ варшавского договора в результате чего проиграл конкуренцию западу и тоже посыпался....
А теперь просто попадет под полное влияние китая...и что от него останется неизвестно...
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03.06.2024 20:02 Ответить
41-й? Павтаряють?
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03.06.2024 18:48 Ответить
Наче і незначна деталь ,а приєвмно))))" ...в курській області..."))))
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03.06.2024 21:37 Ответить
Просто неймовірна краса!
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03.06.2024 21:46 Ответить
Просто супер! Гарно дивитись,як б"ють рашистів на їх землі!
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04.06.2024 06:21 Ответить
Хай, суки, тонелі риють з під уралу. Щеб був міліон дронів.
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04.06.2024 10:56 Ответить
"CШA" може завдавати ударів крилатими ракетами "Томагавк" по базах Балтійського та Північного флотів з данського острова Борнхольм у Балтійському морі. Про це у статті для журналу Міноборони "Військова думка" заявив заступник головнокомандувача ВМФ Кацапии адмірал Володимир Касатонов.

Він нагадав, що восени минулого року США розмістили на Борнхольмі мобільний ракетний комплекс середньої та меншої дальності Typhon, який здатний вражати морські цілі в радіусі до 400 км
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04.06.2024 11:04 Ответить
Це ще не все про таке - у белгородській губ - Хаймерс по с-400 - https://www.5.ua/svit/na-bielhorodshchyni-za-dopomohoiu-himars-buly-vrazheni-kompleksy-s-300400-u-merezhi-pokazaly-foto-i-video-328782.html https://www.5.ua/svit/na-bielhorodshchyni-za-dopomohoiu-himars-buly-vrazheni-kompleksy-s-300400-u-merezhi-pokazaly-foto-i-video-328782.html

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04.06.2024 11:23 Ответить
 
 