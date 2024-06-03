Российская колонна в Курской области уничтожена ударом 53-й и 103-й бригад ВСУ. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили колонну военных грузовиков вблизи села Суджа Курской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Разбитие российской колонны в Курской области. Воины 53 механизированной бригады подразделения Малибу и Крылья в ад 103 ОБрТРО эту колонну разбили. Часть техники убежала, часть уничтожили", - говорится в комментарии к записи.
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+61 Александр Чуднивец f1b95bc0
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з iншого ракурсу
в Україні !!
Молодці наші аоіни 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
Церкви и тюрьмы сравняем с землёй!
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!
Мой единственный шанс - это быть сильнее
Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильней
А те, що це Курська область, просто надихає!
Ще по цілям в москві влупити і буде щастя всім.
А теперь просто попадет под полное влияние китая...и что от него останется неизвестно...
Він нагадав, що восени минулого року США розмістили на Борнхольмі мобільний ракетний комплекс середньої та меншої дальності Typhon, який здатний вражати морські цілі в радіусі до 400 км