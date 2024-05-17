У Курській області РФ українські воїни знищили два російські танки. ВIДЕО
Оператори українських дронів та артилеристи знищили два російські танки на території Курської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішних бойових дій українських воїнів на території Росії опубліковані у соцмережах.
"Знищено одразу 2 російських танки у Курській області. Учора пообіді росіяни стягнули до нашого державного кордону біля Сумщини пару танків. Спершу по них працювала артилерія, не зовсім вдало. Далі за справу взялись оператори "Крил до пекла" 103 ОБрТРО. Обидва танки були спалені", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+32 igor shmatko
показати весь коментар17.05.2024 14:32
+23 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар17.05.2024 14:36
+17 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар17.05.2024 15:04
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чому не можна було зробити таке саме, перед атакою на вовчаськ?
що заважало вдарити по казармам, по техніці в белгородській області?
Ну і русня не тупа, всю техніку в одному місці не кучкує.
залужний прямим текстом сказав: маленька сов'єтська армія ніколи не переможе велику сов'єтьску армію.
за це, його та всіх його генералів вигнали.
В цьому місці треба починати сміятись. Гундосий ж комік, чи хто?
По-друге - де там ті казарми і чим по ніх бити? ФПВ-дронами? Американську зброю нам заборонили застосовувати по території РФ. І так, нагадаю, що у нас там втрати - 2 Богдани, які намагались бити по скупченням кацапів - їхні ланцети - дуже ефективна зброя, нажаль...
правда теж поскромничав - ЧИМ.
так хаймарсами, вже ж і дозволили ніби. Юсов все ж "бачив і знав".
Якщо стріляти Атакамс - то до 300 км, але Атакамси нам дали, судячи з усього, лише з касетною частиною. Касетні ********** по заводах неєфективні.
мона ще провести з.їзд відьом і проклясти путіна, може здохне біжачи до чемодана.
до речі не зовсім жарт, воно ж йо..нуте і повністю окультне створіння б*же.
Поки, якісь «дивні особи», свої соплі по щоках розмазують, перед працівниками ТЦК, Українці реально Захищають Україну від московитів і не розводять галіматні, як оті, малюськи з шмигагальовщиною!!
Слава Захисникам!
чо ти ржеш? ну знають шо бідоном президента Байдена називають тільки підари. як то феміністично.... ти, "підоркинескинчиня", чи як?
навіть в 2021-му.
так і ефіоп думав - А нахіба? кому треба - то знайде як навіть ЯЗ зробити(П.Корея), а кому не треба - влаштовує 16 лютого день ємності і весело кричить маринуючи шматки мертвих тварин - Ну шо, напал ваш путін, парахаскоти, боригі!!1111
Більше дронів, більше дохлих кацапів.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cudmmd/video_of_the_use_of_a_ukrainian_drone_of_the_baba/