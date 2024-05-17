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У Курській області РФ українські воїни знищили два російські танки. ВIДЕО

Оператори українських дронів та артилеристи знищили два російські танки на території Курської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішних бойових дій українських воїнів на території Росії опубліковані у соцмережах.

"Знищено одразу 2 російських танки у Курській області. Учора пообіді росіяни стягнули до нашого державного кордону біля Сумщини пару танків. Спершу по них працювала артилерія, не зовсім вдало. Далі за справу взялись оператори "Крил до пекла" 103 ОБрТРО. Обидва танки були спалені", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Губернатори 6 російських регіонів скаржаться на нічну атаку дронів: у Брянській області горить енергооб’єкт, у Смоленській - атаковано об’єкт паливно-енергетичного комплексу. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7227) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+32
Гарно! Молодці, що нищите техніку на кацапській території!! Хай окупанти боятьця і на своїй землі!
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17.05.2024 14:32
+23
і у мене, відразу же питання!
чому не можна було зробити таке саме, перед атакою на вовчаськ?
що заважало вдарити по казармам, по техніці в белгородській області?
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17.05.2024 14:36
+17
а от бутусов пише, про тупий совковий дебілізм, що досі панує в українській сов'єтскій армії.
залужний прямим текстом сказав: маленька сов'єтська армія ніколи не переможе велику сов'єтьску армію.
за це, його та всіх його генералів вигнали.
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17.05.2024 15:04
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Гарно! Молодці, що нищите техніку на кацапській території!! Хай окупанти боятьця і на своїй землі!
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17.05.2024 14:32 Відповісти
хтось розгледів? то 1 х т-72 і 1 х т-62?
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17.05.2024 14:35 Відповісти
і у мене, відразу же питання!
чому не можна було зробити таке саме, перед атакою на вовчаськ?
що заважало вдарити по казармам, по техніці в белгородській області?
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17.05.2024 14:36 Відповісти
Не на часі було, вони же не збиралися нападати після Криму і Донбаса.
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17.05.2024 14:41 Відповісти
Брак артилерії та повітряної розвідки.
Ну і русня не тупа, всю техніку в одному місці не кучкує.
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17.05.2024 14:57 Відповісти
а от бутусов пише, про тупий совковий дебілізм, що досі панує в українській сов'єтскій армії.
залужний прямим текстом сказав: маленька сов'єтська армія ніколи не переможе велику сов'єтьску армію.
за це, його та всіх його генералів вигнали.
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17.05.2024 15:04 Відповісти
Гундосий сказав, що Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, Джерело:
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17.05.2024 15:24 Відповісти
Гундосий сказав
В цьому місці треба починати сміятись. Гундосий ж комік, чи хто?
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17.05.2024 15:25 Відповісти
єрмак з "сирим" не дозволяли
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17.05.2024 15:32 Відповісти
По-перше - перед атакою на Вовчанськ теж показували 3 одиниці російської бронетехніки, знищенної на російській території.
По-друге - де там ті казарми і чим по ніх бити? ФПВ-дронами? Американську зброю нам заборонили застосовувати по території РФ. І так, нагадаю, що у нас там втрати - 2 Богдани, які намагались бити по скупченням кацапів - їхні ланцети - дуже ефективна зброя, нажаль...
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18.05.2024 01:37 Відповісти
Кривонос недавно рахував - Якщо б ми знищували 1 кацапський завод за добу то ...... блаблабла

правда теж поскромничав - ЧИМ.

так хаймарсами, вже ж і дозволили ніби. Юсов все ж "бачив і знав".
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18.05.2024 12:22 Відповісти
Хаймарсами заводи?? Хаймарси мають дальність ураження 70 км, якщо не помиляюсь. Чи багато у кацапів заводів у дальності 70 км?
Якщо стріляти Атакамс - то до 300 км, але Атакамси нам дали, судячи з усього, лише з касетною частиною. Касетні ********** по заводах неєфективні.
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18.05.2024 13:57 Відповісти
я ж запитав - "ЧИМ"?
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18.05.2024 14:08 Відповісти
Заводи особливо немає чим. Там мають бути дуже потужні засоби ураження.
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18.05.2024 15:10 Відповісти
так я про те ж саме.
мона ще провести з.їзд відьом і проклясти путіна, може здохне біжачи до чемодана.
до речі не зовсім жарт, воно ж йо..нуте і повністю окультне створіння б*же.
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20.05.2024 11:54 Відповісти
Ну наприклад серж Марко військовий який воює вже дуже довго говориться що ланцети доволі погана зброя не точна і має дуже слабке ураження
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18.05.2024 22:21 Відповісти
Не знаю, хто такий цей серж Марко, але він несе маячню, бо ланцети дуже багато нам техніки знищили.
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19.05.2024 00:20 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Поки, якісь «дивні особи», свої соплі по щоках розмазують, перед працівниками ТЦК, Українці реально Захищають Україну від московитів і не розводять галіматні, як оті, малюськи з шмигагальовщиною!!
Слава Захисникам!
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17.05.2024 14:39 Відповісти
Зараз в адміністрації бідона вой почнеться про недопущення ударів по території підерасії , бо вони з кацапами вирішили полігоном тільки Україну зробити
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17.05.2024 14:41 Відповісти
Kto taki bidon ?
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17.05.2024 15:28 Відповісти
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17.05.2024 15:38 Відповісти
Украiнцi знають...
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17.05.2024 19:08 Відповісти
... що обзиваються бідонами - кацапи.
чо ти ржеш? ну знають шо бідоном президента Байдена називають тільки підари. як то феміністично.... ти, "підоркинескинчиня", чи як?
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18.05.2024 12:24 Відповісти
А чим ви краще за мене в такому випадку?
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18.05.2024 15:03 Відповісти
в якому? ти еврей? я просто кажу шо українцям необов.язково знати як русня обзиває през. Байдена. а ви стверджуєш шо "знають". ну, ясно шо дехто знає, але ж не всі.
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20.05.2024 11:51 Відповісти
..як правило так кажуть на Байдена або кацапи, або дермаківці або корисні ідіоти, які "фсьО знают і рубят правду-матку" ..
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17.05.2024 20:24 Відповісти
Это же дроны украинского производства. Так что можно.
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17.05.2024 16:05 Відповісти
Ти тупой? Ми завдали удар власними дронами, а не переданим американським озброєнням. Власною зброєю можем бити , куди будем вважати потрібним. Бідона засунь собі в сраку. Якби не американська допомога, у тому числі з ініціативи Байдена, Україна могла б не встояти.
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17.05.2024 18:55 Відповісти
Тупий ти, байден, а раніше ефіоп, це позор і занепад США, політика цих демократів які переживали тільки збоченцями і психами привела до теперішніх подій і того що всякі диктатури взагалі "страх потєрялі'. Та й допомога передавалась всупереч а не завдяки байдену
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17.05.2024 19:57 Відповісти
а ти в 2013-му і в 2018-му би ризикнув в Раді прокричати: - Дайте мільярд євро на ракети, бо скоро нападуть?
навіть в 2021-му.
так і ефіоп думав - А нахіба? кому треба - то знайде як навіть ЯЗ зробити(П.Корея), а кому не треба - влаштовує 16 лютого день ємності і весело кричить маринуючи шматки мертвих тварин - Ну шо, напал ваш путін, парахаскоти, боригі!!1111
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18.05.2024 12:28 Відповісти
Дрони, дрони, дрони!
Більше дронів, більше дохлих кацапів.
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17.05.2024 14:49 Відповісти
орки навіть розсупониця не встигли....
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17.05.2024 15:00 Відповісти
Любые военные формирования в 50 км от границы надо уничтожать на территории рф. Так им будет понятнее. Слава Украине.
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17.05.2024 15:21 Відповісти
Чем?
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18.05.2024 01:38 Відповісти
Нізачот! Де детонація БК?
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17.05.2024 15:23 Відповісти
Елементарно, Ватсон - піди добий.
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17.05.2024 15:41 Відповісти
😁😂
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17.05.2024 19:09 Відповісти
Взагалі дивно...чи ті танки бе БК були...вразили дронами туди, куди треба для детонації....
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18.05.2024 01:40 Відповісти
Гарна робота.
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17.05.2024 16:13 Відповісти
"крила до пекла" . . . люблю гарну поезію !
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17.05.2024 17:28 Відповісти
Україна починає створювати буферну зону на території кацапстану!
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17.05.2024 17:28 Відповісти
І ніхто не звернув увагу - ЧОМУ вони нам так стояли? А все просто - кацапський танк загруз у курському чорноземі який розкис після дощу А другий поліз його витягувать і теж "закопався" Там же низина От і стирчали там так довго та непорушно - і під час артобстрілу і пізніше
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17.05.2024 17:32 Відповісти
Танчики в металохламчики
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17.05.2024 20:04 Відповісти
Баба Яга с3.14здила пулемёт. Кацапам 3.14здец:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cudmmd/video_of_the_use_of_a_ukrainian_drone_of_the_baba/
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18.05.2024 07:45 Відповісти
Так тим виродкам!!!
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18.05.2024 09:08 Відповісти
 
 