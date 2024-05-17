У Курській області РФ українські воїни знищили два російські танки. ВIДЕО

Оператори українських дронів та артилеристи знищили два російські танки на території Курської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішних бойових дій українських воїнів на території Росії опубліковані у соцмережах.

"Знищено одразу 2 російських танки у Курській області. Учора пообіді росіяни стягнули до нашого державного кордону біля Сумщини пару танків. Спершу по них працювала артилерія, не зовсім вдало. Далі за справу взялись оператори "Крил до пекла" 103 ОБрТРО. Обидва танки були спалені", - йдеться у коментарі до запису.

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