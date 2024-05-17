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В Курской области РФ уничтожены два российских танка. ВИДЕО

Операторы украинских дронов и артиллеристы уничтожили два российских танка на территории Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешных боевых действий украинских воинов на территории России опубликованы в соцсетях.

"Уничтожено сразу 2 российских танка в Курской области. Вчера после обеда россияне стянули к нашей государственной границе возле Сумщины пару танков. Сначала по ним работала артиллерия, не совсем удачно. Далее за дело взялись операторы "Крила до пекла" 103-й ОБрТРО. Оба танка были сожжены", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также: Бойцы 47-й ОМБр уничтожили БТР российских оккупантов дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6916) Курск (1097)


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Топ комментарии
+32
Гарно! Молодці, що нищите техніку на кацапській території!! Хай окупанти боятьця і на своїй землі!
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17.05.2024 14:32
+23
і у мене, відразу же питання!
чому не можна було зробити таке саме, перед атакою на вовчаськ?
що заважало вдарити по казармам, по техніці в белгородській області?
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17.05.2024 14:36
+17
а от бутусов пише, про тупий совковий дебілізм, що досі панує в українській сов'єтскій армії.
залужний прямим текстом сказав: маленька сов'єтська армія ніколи не переможе велику сов'єтьску армію.
за це, його та всіх його генералів вигнали.
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17.05.2024 15:04
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Гарно! Молодці, що нищите техніку на кацапській території!! Хай окупанти боятьця і на своїй землі!
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17.05.2024 14:32 Ответить
хтось розгледів? то 1 х т-72 і 1 х т-62?
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17.05.2024 14:35 Ответить
і у мене, відразу же питання!
чому не можна було зробити таке саме, перед атакою на вовчаськ?
що заважало вдарити по казармам, по техніці в белгородській області?
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17.05.2024 14:36 Ответить
Не на часі було, вони же не збиралися нападати після Криму і Донбаса.
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17.05.2024 14:41 Ответить
Брак артилерії та повітряної розвідки.
Ну і русня не тупа, всю техніку в одному місці не кучкує.
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17.05.2024 14:57 Ответить
а от бутусов пише, про тупий совковий дебілізм, що досі панує в українській сов'єтскій армії.
залужний прямим текстом сказав: маленька сов'єтська армія ніколи не переможе велику сов'єтьску армію.
за це, його та всіх його генералів вигнали.
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17.05.2024 15:04 Ответить
Гундосий сказав, що Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, Джерело:
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17.05.2024 15:24 Ответить
Гундосий сказав
В цьому місці треба починати сміятись. Гундосий ж комік, чи хто?
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17.05.2024 15:25 Ответить
єрмак з "сирим" не дозволяли
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17.05.2024 15:32 Ответить
По-перше - перед атакою на Вовчанськ теж показували 3 одиниці російської бронетехніки, знищенної на російській території.
По-друге - де там ті казарми і чим по ніх бити? ФПВ-дронами? Американську зброю нам заборонили застосовувати по території РФ. І так, нагадаю, що у нас там втрати - 2 Богдани, які намагались бити по скупченням кацапів - їхні ланцети - дуже ефективна зброя, нажаль...
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18.05.2024 01:37 Ответить
Кривонос недавно рахував - Якщо б ми знищували 1 кацапський завод за добу то ...... блаблабла

правда теж поскромничав - ЧИМ.

так хаймарсами, вже ж і дозволили ніби. Юсов все ж "бачив і знав".
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18.05.2024 12:22 Ответить
Хаймарсами заводи?? Хаймарси мають дальність ураження 70 км, якщо не помиляюсь. Чи багато у кацапів заводів у дальності 70 км?
Якщо стріляти Атакамс - то до 300 км, але Атакамси нам дали, судячи з усього, лише з касетною частиною. Касетні ********** по заводах неєфективні.
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18.05.2024 13:57 Ответить
я ж запитав - "ЧИМ"?
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18.05.2024 14:08 Ответить
Заводи особливо немає чим. Там мають бути дуже потужні засоби ураження.
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18.05.2024 15:10 Ответить
так я про те ж саме.
мона ще провести з.їзд відьом і проклясти путіна, може здохне біжачи до чемодана.
до речі не зовсім жарт, воно ж йо..нуте і повністю окультне створіння б*же.
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20.05.2024 11:54 Ответить
Ну наприклад серж Марко військовий який воює вже дуже довго говориться що ланцети доволі погана зброя не точна і має дуже слабке ураження
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18.05.2024 22:21 Ответить
Не знаю, хто такий цей серж Марко, але він несе маячню, бо ланцети дуже багато нам техніки знищили.
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19.05.2024 00:20 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Поки, якісь «дивні особи», свої соплі по щоках розмазують, перед працівниками ТЦК, Українці реально Захищають Україну від московитів і не розводять галіматні, як оті, малюськи з шмигагальовщиною!!
Слава Захисникам!
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17.05.2024 14:39 Ответить
Зараз в адміністрації бідона вой почнеться про недопущення ударів по території підерасії , бо вони з кацапами вирішили полігоном тільки Україну зробити
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17.05.2024 14:41 Ответить
Kto taki bidon ?
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17.05.2024 15:28 Ответить
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17.05.2024 15:38 Ответить
Украiнцi знають...
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17.05.2024 19:08 Ответить
... що обзиваються бідонами - кацапи.
чо ти ржеш? ну знають шо бідоном президента Байдена називають тільки підари. як то феміністично.... ти, "підоркинескинчиня", чи як?
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18.05.2024 12:24 Ответить
А чим ви краще за мене в такому випадку?
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18.05.2024 15:03 Ответить
в якому? ти еврей? я просто кажу шо українцям необов.язково знати як русня обзиває през. Байдена. а ви стверджуєш шо "знають". ну, ясно шо дехто знає, але ж не всі.
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20.05.2024 11:51 Ответить
..як правило так кажуть на Байдена або кацапи, або дермаківці або корисні ідіоти, які "фсьО знают і рубят правду-матку" ..
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17.05.2024 20:24 Ответить
Это же дроны украинского производства. Так что можно.
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17.05.2024 16:05 Ответить
Ти тупой? Ми завдали удар власними дронами, а не переданим американським озброєнням. Власною зброєю можем бити , куди будем вважати потрібним. Бідона засунь собі в сраку. Якби не американська допомога, у тому числі з ініціативи Байдена, Україна могла б не встояти.
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17.05.2024 18:55 Ответить
Тупий ти, байден, а раніше ефіоп, це позор і занепад США, політика цих демократів які переживали тільки збоченцями і психами привела до теперішніх подій і того що всякі диктатури взагалі "страх потєрялі'. Та й допомога передавалась всупереч а не завдяки байдену
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17.05.2024 19:57 Ответить
а ти в 2013-му і в 2018-му би ризикнув в Раді прокричати: - Дайте мільярд євро на ракети, бо скоро нападуть?
навіть в 2021-му.
так і ефіоп думав - А нахіба? кому треба - то знайде як навіть ЯЗ зробити(П.Корея), а кому не треба - влаштовує 16 лютого день ємності і весело кричить маринуючи шматки мертвих тварин - Ну шо, напал ваш путін, парахаскоти, боригі!!1111
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18.05.2024 12:28 Ответить
Дрони, дрони, дрони!
Більше дронів, більше дохлих кацапів.
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17.05.2024 14:49 Ответить
орки навіть розсупониця не встигли....
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17.05.2024 15:00 Ответить
Любые военные формирования в 50 км от границы надо уничтожать на территории рф. Так им будет понятнее. Слава Украине.
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17.05.2024 15:21 Ответить
Чем?
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18.05.2024 01:38 Ответить
Нізачот! Де детонація БК?
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17.05.2024 15:23 Ответить
Елементарно, Ватсон - піди добий.
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17.05.2024 15:41 Ответить
😁😂
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17.05.2024 19:09 Ответить
Взагалі дивно...чи ті танки бе БК були...вразили дронами туди, куди треба для детонації....
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18.05.2024 01:40 Ответить
Гарна робота.
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17.05.2024 16:13 Ответить
"крила до пекла" . . . люблю гарну поезію !
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17.05.2024 17:28 Ответить
Україна починає створювати буферну зону на території кацапстану!
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17.05.2024 17:28 Ответить
І ніхто не звернув увагу - ЧОМУ вони нам так стояли? А все просто - кацапський танк загруз у курському чорноземі який розкис після дощу А другий поліз його витягувать і теж "закопався" Там же низина От і стирчали там так довго та непорушно - і під час артобстрілу і пізніше
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17.05.2024 17:32 Ответить
Танчики в металохламчики
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17.05.2024 20:04 Ответить
Баба Яга с3.14здила пулемёт. Кацапам 3.14здец:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cudmmd/video_of_the_use_of_a_ukrainian_drone_of_the_baba/
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18.05.2024 07:45 Ответить
Так тим виродкам!!!
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18.05.2024 09:08 Ответить
 
 