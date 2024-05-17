В Курской области РФ уничтожены два российских танка. ВИДЕО
Операторы украинских дронов и артиллеристы уничтожили два российских танка на территории Курской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешных боевых действий украинских воинов на территории России опубликованы в соцсетях.
"Уничтожено сразу 2 российских танка в Курской области. Вчера после обеда россияне стянули к нашей государственной границе возле Сумщины пару танков. Сначала по ним работала артиллерия, не совсем удачно. Далее за дело взялись операторы "Крила до пекла" 103-й ОБрТРО. Оба танка были сожжены", - говорится в комментарии к записи.
Топ комментарии
+32 igor shmatko
показать весь комментарий17.05.2024 14:32
+23 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий17.05.2024 14:36
+17 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий17.05.2024 15:04
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чому не можна було зробити таке саме, перед атакою на вовчаськ?
що заважало вдарити по казармам, по техніці в белгородській області?
Ну і русня не тупа, всю техніку в одному місці не кучкує.
залужний прямим текстом сказав: маленька сов'єтська армія ніколи не переможе велику сов'єтьску армію.
за це, його та всіх його генералів вигнали.
В цьому місці треба починати сміятись. Гундосий ж комік, чи хто?
По-друге - де там ті казарми і чим по ніх бити? ФПВ-дронами? Американську зброю нам заборонили застосовувати по території РФ. І так, нагадаю, що у нас там втрати - 2 Богдани, які намагались бити по скупченням кацапів - їхні ланцети - дуже ефективна зброя, нажаль...
правда теж поскромничав - ЧИМ.
так хаймарсами, вже ж і дозволили ніби. Юсов все ж "бачив і знав".
Якщо стріляти Атакамс - то до 300 км, але Атакамси нам дали, судячи з усього, лише з касетною частиною. Касетні ********** по заводах неєфективні.
мона ще провести з.їзд відьом і проклясти путіна, може здохне біжачи до чемодана.
до речі не зовсім жарт, воно ж йо..нуте і повністю окультне створіння б*же.
Поки, якісь «дивні особи», свої соплі по щоках розмазують, перед працівниками ТЦК, Українці реально Захищають Україну від московитів і не розводять галіматні, як оті, малюськи з шмигагальовщиною!!
Слава Захисникам!
чо ти ржеш? ну знають шо бідоном президента Байдена називають тільки підари. як то феміністично.... ти, "підоркинескинчиня", чи як?
навіть в 2021-му.
так і ефіоп думав - А нахіба? кому треба - то знайде як навіть ЯЗ зробити(П.Корея), а кому не треба - влаштовує 16 лютого день ємності і весело кричить маринуючи шматки мертвих тварин - Ну шо, напал ваш путін, парахаскоти, боригі!!1111
Більше дронів, більше дохлих кацапів.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cudmmd/video_of_the_use_of_a_ukrainian_drone_of_the_baba/