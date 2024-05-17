В Курской области РФ уничтожены два российских танка. ВИДЕО

Операторы украинских дронов и артиллеристы уничтожили два российских танка на территории Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешных боевых действий украинских воинов на территории России опубликованы в соцсетях.

"Уничтожено сразу 2 российских танка в Курской области. Вчера после обеда россияне стянули к нашей государственной границе возле Сумщины пару танков. Сначала по ним работала артиллерия, не совсем удачно. Далее за дело взялись операторы "Крила до пекла" 103-й ОБрТРО. Оба танка были сожжены", - говорится в комментарии к записи.

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