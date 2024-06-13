Німеччина передала Україні чверть своїх систем Patriot. Надати більше немає можливості, - Пісторіус

Німеччина вже передала Україні чверть власник запасів Patriot, включаючи третю систему ППО, яка буде поставлена найближчим часом.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми передамо Україні третю системи Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній", - зазначив міністр.

Пісторіус нагадав, що Німеччина запустила ініціативу з посилення ППО України, яка вже має певні успіхи, але є куди рухатися.

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За його словами, Німеччина також забезпечує навчання управлінню Patriot і передає ракети до них, зокрема днями було передано 32 такі ракети, ще 68 будуть доставлені ближчими днями та тижнями.

Ці ракети вдалося придбати в рамках спільних зусиль Німеччини, Данії, Норвегії та Нідерландів, зауважив глава Міноборони Німеччини.

Пісторіус також підтвердив, що партнери продовжують вивчати всі можливості для збільшення виробництва Patriot, ведуть перемовини з виробниками в США тощо, але проблема в тому, що для виробництва та постачання потрібен час.

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Напередодні ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні, але офіційних підтверджень цієї інформації не надходило.