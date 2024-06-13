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Німеччина передала Україні чверть своїх систем Patriot. Надати більше немає можливості, - Пісторіус

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус

Німеччина вже передала Україні чверть власник запасів Patriot, включаючи третю систему ППО, яка буде поставлена найближчим часом.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми передамо Україні третю системи Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній", - зазначив міністр.

Пісторіус нагадав, що Німеччина запустила ініціативу з посилення ППО України, яка вже має певні успіхи, але є куди рухатися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина разом із союзниками передасть Україні 100 ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, - глава Міноборони Пісторіус

За його словами, Німеччина також забезпечує навчання управлінню Patriot і передає ракети до них, зокрема днями було передано 32 такі ракети, ще 68 будуть доставлені ближчими днями та тижнями.

Ці ракети вдалося придбати в рамках спільних зусиль Німеччини, Данії, Норвегії та Нідерландів, зауважив глава Міноборони Німеччини.

Пісторіус також підтвердив, що партнери продовжують вивчати всі можливості для збільшення виробництва Patriot, ведуть перемовини з виробниками в США тощо, але проблема в тому, що для виробництва та постачання потрібен час.

Також читайте: Німеччина надасть Україні Patriot, IRIS-T, Gepard протягом наступних тижнів та місяців, - Шольц 

Напередодні ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні, але офіційних підтверджень цієї інформації не надходило.

Автор: 

Німеччина (7375) Patriot (312) Пісторіус Борис (257)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо.
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13.06.2024 13:13
+9
Зате є можливість у США,які сидять і цицьки мнуть.
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13.06.2024 13:17
+7
Дуже дякуємо.
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13.06.2024 13:15
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Ну так тауруси давай і не треба буде більше ППО розтринькувати.
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13.06.2024 13:09 Відповісти
Дякуємо.
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13.06.2024 13:13 Відповісти
Дуже дякуємо.
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13.06.2024 13:15 Відповісти
Зате є можливість у США,які сидять і цицьки мнуть.
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13.06.2024 13:17 Відповісти
Це священа корова. Їх чіпати не можна. Їм можна лише дякувати.
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13.06.2024 13:22 Відповісти
Це 100%. Бо якби не ця "священна корова", то ти б вже в піонерському галстуці марширував.
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13.06.2024 13:44 Відповісти
Я не адепт. Просто тверезо дивлюся на речі. Бо багатьом тут на форумі весь світ чомусь шось винен.
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13.06.2024 13:50 Відповісти
Критикувати ви звичайно можете. Це - форум. Заткнути вам рота може тільки адмін.
Але ж подивіться правді в очі. Якби не допомога США, України вже давно б не було як самостійної держави. Ніякі європи не взмозі перекрити той потік допомоги. І це при тому, що США взагалі нічого не винні Україні. Навіть договір про допомогу перед повномасштабною війною зелені змогли просрати. Нема абсолютно ніяких договорів чи інших документів, по яким США зобовʼязане шось постачати. Але вони постачають більше ніж будь хто інший. А ви на них за це гавкаєте.
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13.06.2024 14:00 Відповісти
Вибачте, не хотів вас образити.
Але питання залишається відкритим. США постачають допомогу, яку не зобовʼязані постачати. Чим ви не задоволені? Малувато? Не так рятують?
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13.06.2024 14:08 Відповісти
На мою думку це дуже негарно, коли хтось все просрав, інший йому просто так допомогає, а той хтось незадоволений, шо мало допомогають.
І нема ніякого бажання влазити в деталі про Байдена, конгрес і таке інше. Від держави допомога йде. Хочете більше снарядів чи літаків - робіть своє. Чи краще домовляйтеся.
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13.06.2024 14:19 Відповісти
Зверніть увагу, як тут модератори реагують на мої висловлювання. Вони просто мовчки видаляють мої коментарі. Як з Вам далі дискутувати після цього? Це така демократія?
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13.06.2024 14:25 Відповісти
Мої коментарі теж іноді видаляють і навіть банять. З приємного - здається в даному питанні модератори поділяють мою точку зору а не вашу .
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13.06.2024 14:33 Відповісти
Ну от і спілкуйтесь з ними.
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13.06.2024 14:50 Відповісти
можете не дякувати, бо маємо "свого" обранця від наріду-ідіота, то ще та ДЯКУЛА.
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13.06.2024 13:52 Відповісти
"Рука дающего не оскудеет"(с)
Щиро дякуємо
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13.06.2024 13:51 Відповісти
При тому що Германія ніяких будапештських мумурандумів не підписувала...
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13.06.2024 13:56 Відповісти
Ви молодці, на відміну від поляків.
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13.06.2024 14:55 Відповісти
 
 