Переміщення всієї батареї Patriot, яка розміщена в Польщі, в Україну є дуже небезпечним, - глава Бюро нацбезпеки Сєвєра

Президент США Джо Байден схвалив надання Україні ще одного комплексу Patriot, який наразі розміщений в Польщі. Однак у Варшаві не погодилися передати Києву цю систему протиповітряної оборони.

Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра, передає Цензор.НЕТ. із посиланням на Radio ZET.

За його словами, американські установки Patriot, дислоковані в Польщі, не повинні бути передані Україні.

"Я попросив зустрічі з моїм американським колегою Джейком Салліваном, щоб поговорити про це питання, оскільки ця інформація викликає занепокоєння. Переміщати всю батарею Patriot дуже небезпечно... безпека Польщі знижується... Кожен солдат знає, що розгортання військ починається насамперед із захисту своїх угруповань, тобто з протиповітряної оборони. Необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ", - зазначив Сєвєра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала Україні чверть своїх систем Patriot. Надати більше немає можливості, - Пісторіус

Він наголосив, що "батареї Patriot можна розділити або перемістити в деяких конфігураціях".

"Ми країна, через яку проходить більшість військової допомоги, де за останні два роки тричі порушували повітряний простір крилатими ракетами, що коштувало життя двох громадян, країна, яка має не лише ключове значення для постачання України, а й для всієї системи стримування та підготовки можливої ​​оборони на східному фланзі", - додав Сєвєра.

Хто ще виступив проти передачі?

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик оголосив у четвер на платформі X, що американську батарею буде замінено на батарею з іншої частини світу.

"Польща не дала згоди на передачу польської батареї. Польські патріоти захищають польське небо, і це не зміниться", - наголосив Томчик.

Читайте також: Глави парламентів Польщі та країн Балтії підтримали право України на самозахист, що передбачає удари по території РФ, - Стефанчук

Напередодні ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні, але офіційних підтверджень цієї інформації не надходило.

За даними The New York Times, ЗРК прибуде з Польщі, де він захищав ротацію американських військ, які повертаються до США. Також повідомлялося, що комплекс може бути розгорнутий на лінії фронту протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.