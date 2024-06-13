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Переміщення всієї батареї Patriot, яка розміщена в Польщі, в Україну є дуже небезпечним, - глава Бюро нацбезпеки Сєвєра

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра

Президент США Джо Байден схвалив надання Україні ще одного комплексу Patriot, який наразі розміщений в Польщі. Однак у Варшаві не погодилися передати Києву цю систему протиповітряної оборони.

Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра, передає Цензор.НЕТ. із посиланням на Radio ZET.

За його словами, американські установки Patriot, дислоковані в Польщі, не повинні бути передані Україні.

"Я попросив зустрічі з моїм американським колегою Джейком Салліваном, щоб поговорити про це питання, оскільки ця інформація викликає занепокоєння. Переміщати всю батарею Patriot дуже небезпечно... безпека Польщі знижується... Кожен солдат знає, що розгортання військ починається насамперед із захисту своїх угруповань, тобто з протиповітряної оборони. Необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ", - зазначив Сєвєра. 

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Він наголосив, що "батареї Patriot можна розділити або перемістити в деяких конфігураціях".

"Ми країна, через яку проходить більшість військової допомоги, де за останні два роки тричі порушували повітряний простір крилатими ракетами, що коштувало життя двох громадян, країна, яка має не лише ключове значення для постачання України, а й для всієї системи стримування та підготовки можливої ​​оборони на східному фланзі", - додав Сєвєра.

Хто ще виступив проти передачі?

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик оголосив у четвер на платформі X, що американську батарею буде замінено на батарею з іншої частини світу.

"Польща не дала згоди на передачу польської батареї. Польські патріоти захищають польське небо, і це не зміниться", - наголосив Томчик.

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Напередодні ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні, але офіційних підтверджень цієї інформації не надходило.

За даними The New York Times, ЗРК прибуде з Польщі, де він захищав ротацію американських військ, які повертаються до США. Також повідомлялося, що комплекс може бути розгорнутий на лінії фронту протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

Автор: 

Польща (8526) США (23009) Patriot (312)


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Топ коментарі
+20
Та ви ж її все одно за призначенням не наважитесь використати.
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13.06.2024 14:29
+16
Двое граждан погибло? Ну да...В Украине десятки тысяч граждан погибли, и каждый Патриот - это тысячи спасенных жизней, и тысячи тех, кто не превратится в беженцев, а также шанс сдержать мордор, который очень хочет вернут Польшу в имперское стойло. Очень циничное, но недальновидное решение.
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13.06.2024 14:29
+13
Тобто, Польща хоче, щоб без ППО Україна програла і на кордоні з Польщею стояли військові Совка №2, а в Україні були розміщені кацапські ЯЗ, націлені на Захід? Так для Польщі буде краще?
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13.06.2024 14:34
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Яцек Сєвєра, звичайний куплений ху...ом лях. І там пів Пільщііі куплено. Це прогназовано і буде тривати.
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13.06.2024 14:28 Відповісти
Небезпечно?!

Він мабудь мае на увазі «фермерів/блокувальників» на польскому кардоні?
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13.06.2024 14:44 Відповісти
Чім далі в ліс- тім товщі партізани…

Поляки вде досить показали себе, але ні. Знову та знову Польща робить « не дружні» заяви що до України.
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13.06.2024 15:02 Відповісти
Мабуть не варто узагальнювати думку декількох чиновників Польщі з думкою усіх поляків.
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13.06.2024 17:26 Відповісти
Двое граждан погибло? Ну да...В Украине десятки тысяч граждан погибли, и каждый Патриот - это тысячи спасенных жизней, и тысячи тех, кто не превратится в беженцев, а также шанс сдержать мордор, который очень хочет вернут Польшу в имперское стойло. Очень циничное, но недальновидное решение.
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13.06.2024 14:29 Відповісти
Та ви ж її все одно за призначенням не наважитесь використати.
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13.06.2024 14:29 Відповісти
Тобто, Польща хоче, щоб без ППО Україна програла і на кордоні з Польщею стояли військові Совка №2, а в Україні були розміщені кацапські ЯЗ, націлені на Захід? Так для Польщі буде краще?
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13.06.2024 14:34 Відповісти
От і я так кажу. Вони вже готуються до війни з рашкою. Звісно, якщо кацапи тут переможуть, в них вже буде час зайнятися Польщею. А не краще б було б нам нормально допомогти, і тоді рашці буде не до вас, ми її тут поховаємо з нормальною зброєю.
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13.06.2024 14:44 Відповісти
Я теж цього не розумію. Чому б не обламати ***** роги в Україні, щоб він просто не зміг більше нікого атакувати? Ні, краще до війни готуватися... Та вони таку війну, яку витримує Україна 3 рік, тиждень не витримають!
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13.06.2024 14:51 Відповісти
Пнх, кацапсіна
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13.06.2024 17:05 Відповісти
Да. Русские сдадутся. И с позором уйдут недобитые. Или просто все будут уничтожены.
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13.06.2024 16:58 Відповісти
Перепрошую, а хіба США мають запитувати Польщі про переміщення, по суті, їхньої зброї в якусь точку поза Польщею?
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13.06.2024 14:34 Відповісти
США нажаль не мають впливу на балачки проплачених кацапами покидьків.
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13.06.2024 14:36 Відповісти
кто СОБСТВЕННИК?
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13.06.2024 16:08 Відповісти
у вас фермери кордон нормально так охороняють, не бійстеся
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13.06.2024 14:34 Відповісти
Пшеки як завжди перебільшують свою значущість
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13.06.2024 14:48 Відповісти
О-о-о... Ну це просто епічний вкид від пшеків. Що ще штати не мають права у них забирати?
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13.06.2024 14:53 Відповісти
США погодили передачу своєї батареї яка прикривала їхні війська а Польща не хоче передавати чужу батарею бо чомусь вважає її вже своєю? Я або щось не розумію або стаття по бебільному написана або у польщі берега попутали.
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13.06.2024 14:54 Відповісти
так у вас в Польщі кацапські ракети літають як в себе вдома
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13.06.2024 15:03 Відповісти
Американські петриот,це не совковий непотріб віддавати, ляхів жаба давить!!!!
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13.06.2024 15:06 Відповісти
Так старшии ж сказав
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13.06.2024 15:36 Відповісти
Ідеологія поляків: "Краще хай в колгоспі корова здохне, ніж у мене курка пропаде"
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13.06.2024 16:02 Відповісти
Пани не розуміють ,хто їх захищає?
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13.06.2024 16:11 Відповісти
Конєц в тебе в роті бовтається ,, китайський .

Адмін приберіть кацапа з гілки ..
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13.06.2024 17:02 Відповісти
Після польської блокади нашого кордону через зерно і після повного ігнорування провокацій на кордоні з білоруссю, де навіть серйозно поранили польського прикордонника, довіра і навіть повага до поляків у мене впала конкретно бл...
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13.06.2024 16:38 Відповісти
ЗМІ брешуть. Кацапьска ІПСО.
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13.06.2024 16:45 Відповісти
може... і було б чудово, якщо авторитетно б спростували це ІПСО
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13.06.2024 16:51 Відповісти
Станом на зараз ще не було ні одного факту захисту ні одного об'єкту ні на території Польщі ні на території України цією установкою. Коли ця установка буде переміщена на територію України - вони будуть. А ні - то не буде. Пану Яцеку про це варто подумати. Польскі винищувачі не раз підіймалися, але безрезультатно. Так і установка в Україні може показати результат, а в Польщі - ні. Звертаю на це увагу Пана Сєвєра, на території Польщі ця установка - непрацездатна і не потрібна, на території України - необхідна і ефективна.
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13.06.2024 17:12 Відповісти
после фермеров нечему удивляться от поляков-в европе просто тянут время и готовятся к своей обороне!
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13.06.2024 16:47 Відповісти
отак і "спалюються" горе-союзники... то заблокують кордон, но всеруться через передання ППО (але гонорово так, з гордовито піднятою головою та надутими від пихи губами)
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13.06.2024 16:48 Відповісти
Джейк Салліван - не за Польщу і не за Україну і не за США. Він за путіна бо продався. Звичайна політична коррупція.
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13.06.2024 16:49 Відповісти
Томчик = Салліван
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13.06.2024 16:52 Відповісти
Для тупуватих поляків буде дуже небезпечно, коли Українці закінчуться і вся та бурятськомокшанська орда піде через Львів далі !!!
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13.06.2024 16:58 Відповісти
Або вихватить так, що мало не буде. Не варто було такий нік брати щоб таку х...ню писати.))
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13.06.2024 17:01 Відповісти
Пшеки шо, орбана надивились?
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13.06.2024 17:24 Відповісти
Шоб ви вдавились цим Пєтріотом.
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13.06.2024 17:45 Відповісти
 
 