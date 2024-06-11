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Глави парламентів Польщі та країн Балтії підтримали право України на самозахист, що передбачає удари по території РФ, - Стефанчук

Глави парламентів Польщі та країн Балтії підтримали право України на самозахист, що передбачає удари по території РФ, - Стефанчук

У вівторок, 11 червня, відбувся Саміт голів парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України. Очільники парламентів згаданих країн прийняли спільну декларацію, в якій серед іншого підтримали право України на самозахист, що передбачає удари по території РФ.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

Глава ВР Стефанчук  провів зустріч зі спікерами парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії щодо підтримки України. За результатами перемовин глави парламентів прийняли спільну декларацію. 

За словами Стефанчука, очільники парламентів Польщі, країн Балтії та України, зокрема:

  • зобов'язалися продовжувати роботу над двосторонніми угодами про співпрацю у сфері безпеки та їх імплементацію у межах Декларації G7;
  • висловили сподівання, що саміт НАТО у Вашингтоні (9-11 липня, - ред,) сприятиме визначенню безповоротності шляху України до членства в Альянсі;
  • визнали, що військові дії є більш ефективними при відсутності обмежень на підтримку, і повторили, що Україна має право захищати себе, відповідно до міжнародного права, що також включає нанесення ударів по законних військових цілях на території РФ;
  • привітали готовність деяких країн приєднатися до міжнародної коаліції та направити у зручний для них час інструкторів в Україну задля навчання українських військових. Визнали, що значне загострення ситуації, яка створить загрозу українській державності, вимагатиме від проукраїнської коаліції більш рішучих дій;
  • підтримали українську Формулу миру;
  • погодилися, що переговори про вступ України у ЄС є стратегічною метою для України та ЄС - і тому Перша міжурядова конференція з відкриття переговорів про вступ з Україною має відбутися не пізніше червня 2024 року.

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Нагадаємо, що 10-11 червня спікер ВР Руслан Стефанчук перебуває з офіційним візитом у Польщі, де проходить Саміт очільників парламентів Польщі, країн Балтії та України. Вчора глава українського парламенту розповів, що Польща та країни Балтії візьмуть участь у відбудові України.

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Автор: 

Польща (8523) Балтія (345) саміт (764) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+5
Коли щось говрить свине рило Стефанчук, нудить.
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11.06.2024 19:12
+3
Ну...
По-перше, ці країни з самого початку визнавали право України бити по території Рашки.
По-друге, після того як США та Німеччина визнали таке право за Україною, це перестало бути взагалі новиною.
Так, проста формальність.
...
І вся ця "новина" призначена для одного: показати, що "Стефанчук ПРАЦЮЄ!", "Стефанчук щось ЗНАЧИТЬ!", ..
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11.06.2024 19:13
+2
а коливан там при чому?
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11.06.2024 19:04
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а коливан там при чому?
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11.06.2024 19:04 Відповісти
Тобто, право на захист, передбачене Статутом ООН, треба підтверджувати рішенням окремих країн?
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11.06.2024 19:07 Відповісти
Коли щось говрить свине рило Стефанчук, нудить.
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11.06.2024 19:12 Відповісти
Ну...
По-перше, ці країни з самого початку визнавали право України бити по території Рашки.
По-друге, після того як США та Німеччина визнали таке право за Україною, це перестало бути взагалі новиною.
Так, проста формальність.
...
І вся ця "новина" призначена для одного: показати, що "Стефанчук ПРАЦЮЄ!", "Стефанчук щось ЗНАЧИТЬ!", ..
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11.06.2024 19:13 Відповісти
А фермери із Польщі не підтримають. Потім до них приєднаються фермери Литви, Латвії та Естонії).
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11.06.2024 19:16 Відповісти
але ракети росii НАД СВОЕЮ терiторiю ми збивати не будемо. краще займемось висипанням украiнького зерна з вагонiв. воно якось беспечнiше!
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11.06.2024 19:36 Відповісти
Повідомляють, що в Конгресі США розпочався розгляд законопроекту, який дозволить Україні використовувати американське озброєння для ударів по будь-яких цілях на території рашистської пітьми.

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11.06.2024 19:39 Відповісти
Польща фактично поставила на межу вiйни з Украiною своею бездiялнiстю. Ну воно й не дивно. У польщi одна мета з росiею - геноцид укараiнького народу. Вони у цьому давнi союзники.
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11.06.2024 19:42 Відповісти
Про цю велику заяву нам докладає великий коливан.
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11.06.2024 19:57 Відповісти
Стефанчук, Польща і країни Балтії вже давно підтвердили право України бити по *********.
Краще віддай свій пінжачок на чохол для маскування ф-16. Якраз по розміру підійде...
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11.06.2024 20:08 Відповісти
 
 