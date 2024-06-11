Глави парламентів Польщі та країн Балтії підтримали право України на самозахист, що передбачає удари по території РФ, - Стефанчук

У вівторок, 11 червня, відбувся Саміт голів парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України. Очільники парламентів згаданих країн прийняли спільну декларацію, в якій серед іншого підтримали право України на самозахист, що передбачає удари по території РФ.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

Глава ВР Стефанчук провів зустріч зі спікерами парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії щодо підтримки України. За результатами перемовин глави парламентів прийняли спільну декларацію.

За словами Стефанчука, очільники парламентів Польщі, країн Балтії та України, зокрема:

зобов'язалися продовжувати роботу над двосторонніми угодами про співпрацю у сфері безпеки та їх імплементацію у межах Декларації G7;

висловили сподівання, що саміт НАТО у Вашингтоні (9-11 липня, - ред,) сприятиме визначенню безповоротності шляху України до членства в Альянсі;

визнали, що військові дії є більш ефективними при відсутності обмежень на підтримку, і повторили, що Україна має право захищати себе, відповідно до міжнародного права, що також включає нанесення ударів по законних військових цілях на території РФ;

привітали готовність деяких країн приєднатися до міжнародної коаліції та направити у зручний для них час інструкторів в Україну задля навчання українських військових. Визнали, що значне загострення ситуації, яка створить загрозу українській державності, вимагатиме від проукраїнської коаліції більш рішучих дій;

підтримали українську Формулу миру;

погодилися, що переговори про вступ України у ЄС є стратегічною метою для України та ЄС - і тому Перша міжурядова конференція з відкриття переговорів про вступ з Україною має відбутися не пізніше червня 2024 року.

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Нагадаємо, що 10-11 червня спікер ВР Руслан Стефанчук перебуває з офіційним візитом у Польщі, де проходить Саміт очільників парламентів Польщі, країн Балтії та України. Вчора глава українського парламенту розповів, що Польща та країни Балтії візьмуть участь у відбудові України.

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