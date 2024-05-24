Польща та Україна розпочали переговори щодо гарантій безпеки, - Стефанчук

Україна та Польща відсьогодні розпочали офіційні переговори щодо угоди про гарантії безпеки.

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук на брифінгу з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні дуже важливий день в історії наших відносин, тому що саме сьогодні ми розпочинаємо офіційні переговори за текстом угоди про гарантії безпеки між Україною та Польщею", - сказав він.

Спікер Ради заявив, що обидві сторони хочуть, щоб "ця угода була максимально амбітною".

Нагадаємо, 24 травня очільниця Сенату Польщі Кідава-Блонська прибула з візитом до України.

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