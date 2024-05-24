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Польща та Україна розпочали переговори щодо гарантій безпеки, - Стефанчук

Україна та Польща розпочали переговори щодо гарантій безпеки

Україна та Польща відсьогодні розпочали офіційні переговори щодо угоди про гарантії безпеки.

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук на брифінгу з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні дуже важливий день в історії наших відносин, тому що саме сьогодні ми розпочинаємо офіційні переговори за текстом угоди про гарантії безпеки між Україною та Польщею", - сказав він.

Спікер Ради заявив, що обидві сторони хочуть, щоб "ця угода була максимально амбітною".

Нагадаємо, 24 травня очільниця Сенату Польщі Кідава-Блонська прибула з візитом до України.

Читайте: Польща та Греція закликали Єврокомісію створити загальноєвропейську систему ППО

Автор: 

Польща (8489) угода (641) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+4
Польські фермери беруть участь?
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24.05.2024 13:16
+2
Стефанчук буде собою прикривати поляків?
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24.05.2024 13:17
+1
Гарантії що фермери не блокуватимуть кордон?
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24.05.2024 13:16
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Польські фермери беруть участь?
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24.05.2024 13:16 Відповісти
Гарантії що фермери не блокуватимуть кордон?
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24.05.2024 13:16 Відповісти
Стефанчук буде собою прикривати поляків?
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24.05.2024 13:17 Відповісти
Будапештський меморандум два, як і нікчемний саміт у Швейцарії, аби тільки Україна не була в НАТО, бо так хоче пуйло і оманські домовленості виконувати треба
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24.05.2024 13:22 Відповісти
Ніяких військ! Головне дайте гроші!
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24.05.2024 13:22 Відповісти
А що може обговорювати цей маслюковський КВНщик з поважними людьми?
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24.05.2024 13:29 Відповісти
відгодований боров, є@ ало яке за тиждень не обісреш, якій свою родину сховав з кордоном щось продить?
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24.05.2024 13:31 Відповісти
Що будемо робити із тими "безпековими" гарантіями котрі нічого не гарантують а їх вже цілий стос тіх паперів Закидаємо папіром рашку? Може здамо на макулатуру? Будемо щось робити щоб нічого не робити, багато говорити і щоб назва гарна "мирний план", "безпекові гарантії", "велике будівництво "і далі
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24.05.2024 13:31 Відповісти
стефанчуку должно быть гарантировано10 банок тушенки и 2 кг сала в день
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24.05.2024 13:40 Відповісти
Розпочали, але в обідню перерву Стефанчук з"їв польську делегацію...
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24.05.2024 13:46 Відповісти
Буде чергова Фількіна Вовкіна грамота.

Hellis

Ну от і відверте підтвердження. Ось що Зеленський та Єрмак подають, як свою перемогу.
Міністра закордонних справ Італії напевно забули попередити, що українському народу треба брехати відповідно до заяв Зеленського.

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24.05.2024 14:02 Відповісти
Боже, яка у нього харизма - запах від нього відчуваєш очами!
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24.05.2024 14:09 Відповісти
Ну і що вони там можуть гарантувати?! Як швидко напудять в штани? Зайняття дурнею тільки марнує час.
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24.05.2024 14:45 Відповісти
 
 