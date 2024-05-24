Польща та Україна розпочали переговори щодо гарантій безпеки, - Стефанчук
Україна та Польща відсьогодні розпочали офіційні переговори щодо угоди про гарантії безпеки.
Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук на брифінгу з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні дуже важливий день в історії наших відносин, тому що саме сьогодні ми розпочинаємо офіційні переговори за текстом угоди про гарантії безпеки між Україною та Польщею", - сказав він.
Спікер Ради заявив, що обидві сторони хочуть, щоб "ця угода була максимально амбітною".
Нагадаємо, 24 травня очільниця Сенату Польщі Кідава-Блонська прибула з візитом до України.
Топ коментарі
+4 Gary Grant
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+2 Валентин Коваль #587289
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+1 Валерій Кваша
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ФількінаВовкіна грамота.
Hellis
Ну от і відверте підтвердження. Ось що Зеленський та Єрмак подають, як свою перемогу.
Міністра закордонних справ Італії напевно забули попередити, що українському народу треба брехати відповідно до заяв Зеленського.