Польша и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности, - Стефанчук
Украина и Польша с сегодняшнего дня начали официальные переговоры по соглашению о гарантиях безопасности.
Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук на брифинге с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блоньской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.
"Сегодня - очень важный день в истории наших отношений, потому что именно сегодня мы начинаем официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Польшей", - сказал он.
Спикер Рады заявил, что обе стороны хотят, чтобы "это соглашение было максимально амбициозным".
Напомним, 24 мая руководитель Сената Польши Кидава-Блоньска прибыла с визитом в Украину.
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ФількінаВовкіна грамота.
Hellis
Ну от і відверте підтвердження. Ось що Зеленський та Єрмак подають, як свою перемогу.
Міністра закордонних справ Італії напевно забули попередити, що українському народу треба брехати відповідно до заяв Зеленського.