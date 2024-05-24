Польша и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности, - Стефанчук

Украина и Польша с сегодняшнего дня начали официальные переговоры по соглашению о гарантиях безопасности.

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук на брифинге с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блоньской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Сегодня - очень важный день в истории наших отношений, потому что именно сегодня мы начинаем официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Польшей", - сказал он.

Спикер Рады заявил, что обе стороны хотят, чтобы "это соглашение было максимально амбициозным".

Напомним, 24 мая руководитель Сената Польши Кидава-Блоньска прибыла с визитом в Украину.

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