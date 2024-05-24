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Новости
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Польша и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности, - Стефанчук

Україна та Польща розпочали переговори щодо гарантій безпеки

Украина и Польша с сегодняшнего дня начали официальные переговоры по соглашению о гарантиях безопасности.

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук на брифинге с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блоньской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Сегодня - очень важный день в истории наших отношений, потому что именно сегодня мы начинаем официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Польшей", - сказал он.

Спикер Рады заявил, что обе стороны хотят, чтобы "это соглашение было максимально амбициозным".

Напомним, 24 мая руководитель Сената Польши Кидава-Блоньска прибыла с визитом в Украину.

Также читайте: Просьба Украины сбивать ракеты с территории стран НАТО дискуссионна, - МИД Польши

Автор: 

Польша (8407) соглашение (1309) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+4
Польські фермери беруть участь?
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24.05.2024 13:16
+2
Стефанчук буде собою прикривати поляків?
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24.05.2024 13:17
+1
Гарантії що фермери не блокуватимуть кордон?
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24.05.2024 13:16
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Польські фермери беруть участь?
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24.05.2024 13:16 Ответить
Гарантії що фермери не блокуватимуть кордон?
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24.05.2024 13:16 Ответить
Стефанчук буде собою прикривати поляків?
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24.05.2024 13:17 Ответить
Будапештський меморандум два, як і нікчемний саміт у Швейцарії, аби тільки Україна не була в НАТО, бо так хоче пуйло і оманські домовленості виконувати треба
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24.05.2024 13:22 Ответить
Ніяких військ! Головне дайте гроші!
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24.05.2024 13:22 Ответить
А що може обговорювати цей маслюковський КВНщик з поважними людьми?
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24.05.2024 13:29 Ответить
відгодований боров, є@ ало яке за тиждень не обісреш, якій свою родину сховав з кордоном щось продить?
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24.05.2024 13:31 Ответить
Що будемо робити із тими "безпековими" гарантіями котрі нічого не гарантують а їх вже цілий стос тіх паперів Закидаємо папіром рашку? Може здамо на макулатуру? Будемо щось робити щоб нічого не робити, багато говорити і щоб назва гарна "мирний план", "безпекові гарантії", "велике будівництво "і далі
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24.05.2024 13:31 Ответить
стефанчуку должно быть гарантировано10 банок тушенки и 2 кг сала в день
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24.05.2024 13:40 Ответить
Розпочали, але в обідню перерву Стефанчук з"їв польську делегацію...
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24.05.2024 13:46 Ответить
Буде чергова Фількіна Вовкіна грамота.

Hellis

Ну от і відверте підтвердження. Ось що Зеленський та Єрмак подають, як свою перемогу.
Міністра закордонних справ Італії напевно забули попередити, що українському народу треба брехати відповідно до заяв Зеленського.

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24.05.2024 14:02 Ответить
Боже, яка у нього харизма - запах від нього відчуваєш очами!
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24.05.2024 14:09 Ответить
Ну і що вони там можуть гарантувати?! Як швидко напудять в штани? Зайняття дурнею тільки марнує час.
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24.05.2024 14:45 Ответить
 
 