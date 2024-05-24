Глава Сената Польши Кидава-Блоньска прибыла с визитом в Украину. ФОТО

В пятницу, 24 мая, в Киев с официальным визитом приехала спикер (маршалок) польского Сената Малгожата Кидава-Блоньска.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Встретила госпожу спикера на киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений", - отметила Кондратюк, поблагодарив Сенат Польши за сотрудничество и принятие важных резолюций в поддержку Украины.

Кидава-Блоньска сообщила, что в рамках визита выступит перед депутатами Верховной Рады и проведет встречу с ее спикером Русланом Стефанчуком.

Также смотрите: Глава МИД Германии Бербок прибыла с визитом в Киев. ФОТО



