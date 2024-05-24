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Глава Сената Польши Кидава-Блоньска прибыла с визитом в Украину. ФОТО

В пятницу, 24 мая, в Киев с официальным визитом приехала спикер (маршалок) польского Сената Малгожата Кидава-Блоньска.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Встретила госпожу спикера на киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений", - отметила Кондратюк, поблагодарив Сенат Польши за сотрудничество и принятие важных резолюций в поддержку Украины.

Кидава-Блоньска сообщила, что в рамках визита выступит перед депутатами Верховной Рады и проведет встречу с ее спикером Русланом Стефанчуком.

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Віцеспікерка ВР Олена Кондратюк та Глава Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська, 24 травня 2024 року
Віцеспікерка ВР Олена Кондратюк та Глава Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська, 24 травня 2024 року

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визит (3081) Киев (25521) Польша (8410) Кондратюк Елена (82)


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24.05.2024 14:03 Ответить
 
 