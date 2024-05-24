Глава Сената Польши Кидава-Блоньска прибыла с визитом в Украину. ФОТО
В пятницу, 24 мая, в Киев с официальным визитом приехала спикер (маршалок) польского Сената Малгожата Кидава-Блоньска.
Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.
"Встретила госпожу спикера на киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений", - отметила Кондратюк, поблагодарив Сенат Польши за сотрудничество и принятие важных резолюций в поддержку Украины.
Кидава-Блоньска сообщила, что в рамках визита выступит перед депутатами Верховной Рады и проведет встречу с ее спикером Русланом Стефанчуком.
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показать весь комментарий24.05.2024 14:03 Ответить Мне нравится 0
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