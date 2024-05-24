Очільниця Сенату Польщі Кідава-Блонська прибула з візитом до України. ФОТО

У п’ятницю, 24 травня, до Києва з офіційним візитом приїхала спікерка (маршалок) польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріла пані спікерку на київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків", - зазначила Кондратюк, подякувавши Сенату Польщі за співпрацю та ухвалення важливих резолюцій на підтримку України.

Кідава-Блонська повідомила, що у рамках візиту виступить перед депутатами Верховної Ради та проведе зустріч з її спікером Русланом Стефанчуком.

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