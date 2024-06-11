Главы парламентов Польши и стран Балтии поддержали право Украины на самозащиту, предусматривающую удары по территории РФ, - Стефанчук

Во вторник, 11 июня, состоялся Саммит глав парламентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Руководители парламентов упомянутых стран приняли совместную декларацию, в которой среди прочего поддержали право Украины на самозащиту, что предусматривает удары по территории РФ.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

Глава ВР Стефанчук провел встречу со спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии по поддержке Украины. По результатам переговоров главы парламентов приняли совместную декларацию.

По словам Стефанчука, главы парламентов Польши, стран Балтии и Украины, в частности:

обязались продолжать работу над двусторонними соглашениями о сотрудничестве в сфере безопасности и их имплементацию в рамках Декларации G7;

выразили надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне (9-11 июля. - Ред,) будет способствовать определению необратимости пути Украины к членству в Альянсе;

признали, что военные действия являются более эффективными при отсутствии ограничений на поддержку, и повторили, что Украина имеет право защищать себя, в соответствии с международным правом, что также включает нанесение ударов по законным военным целям на территории РФ;

приветствовали готовность некоторых стран присоединиться к международной коалиции и направить в удобное для них время инструкторов в Украину для обучения украинских военных. Признали, что значительное обострение ситуации, которая создаст угрозу украинской государственности, потребует от проукраинской коалиции более решительных действий;

поддержали украинскую Формулу мира;

согласились, что переговоры о вступлении Украины в ЕС являются стратегической целью для Украины и ЕС - и поэтому Первая межправительственная конференция по открытию переговоров о вступлении с Украиной должна состояться не позднее июня 2024 года.

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Напомним, что 10-11 июня спикер ВР Руслан Стефанчук находится с официальным визитом в Польше, где проходит Саммит руководителей парламентов Польши, стран Балтии и Украины. Вчера глава украинского парламента рассказал, что Польша и страны Балтии примут участие в восстановлении Украины.

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