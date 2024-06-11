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Главы парламентов Польши и стран Балтии поддержали право Украины на самозащиту, предусматривающую удары по территории РФ, - Стефанчук

Глави парламентів Польщі та країн Балтії підтримали право України на самозахист, що передбачає удари по території РФ, - Стефанчук

Во вторник, 11 июня, состоялся Саммит глав парламентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Руководители парламентов упомянутых стран приняли совместную декларацию, в которой среди прочего поддержали право Украины на самозащиту, что предусматривает удары по территории РФ.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

Глава ВР Стефанчук провел встречу со спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии по поддержке Украины. По результатам переговоров главы парламентов приняли совместную декларацию.

По словам Стефанчука, главы парламентов Польши, стран Балтии и Украины, в частности:

  • обязались продолжать работу над двусторонними соглашениями о сотрудничестве в сфере безопасности и их имплементацию в рамках Декларации G7;
  • выразили надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне (9-11 июля. - Ред,) будет способствовать определению необратимости пути Украины к членству в Альянсе;
  • признали, что военные действия являются более эффективными при отсутствии ограничений на поддержку, и повторили, что Украина имеет право защищать себя, в соответствии с международным правом, что также включает нанесение ударов по законным военным целям на территории РФ;
  • приветствовали готовность некоторых стран присоединиться к международной коалиции и направить в удобное для них время инструкторов в Украину для обучения украинских военных. Признали, что значительное обострение ситуации, которая создаст угрозу украинской государственности, потребует от проукраинской коалиции более решительных действий;
  • поддержали украинскую Формулу мира;
  • согласились, что переговоры о вступлении Украины в ЕС являются стратегической целью для Украины и ЕС - и поэтому Первая межправительственная конференция по открытию переговоров о вступлении с Украиной должна состояться не позднее июня 2024 года.

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Напомним, что 10-11 июня спикер ВР Руслан Стефанчук находится с официальным визитом в Польше, где проходит Саммит руководителей парламентов Польши, стран Балтии и Украины. Вчера глава украинского парламента рассказал, что Польша и страны Балтии примут участие в восстановлении Украины.

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Автор: 

Польша (8422) Балтия (354) саммит (1170) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+5
Коли щось говрить свине рило Стефанчук, нудить.
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11.06.2024 19:12
+3
Ну...
По-перше, ці країни з самого початку визнавали право України бити по території Рашки.
По-друге, після того як США та Німеччина визнали таке право за Україною, це перестало бути взагалі новиною.
Так, проста формальність.
...
І вся ця "новина" призначена для одного: показати, що "Стефанчук ПРАЦЮЄ!", "Стефанчук щось ЗНАЧИТЬ!", ..
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11.06.2024 19:13
+2
а коливан там при чому?
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11.06.2024 19:04
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а коливан там при чому?
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11.06.2024 19:04 Ответить
Тобто, право на захист, передбачене Статутом ООН, треба підтверджувати рішенням окремих країн?
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11.06.2024 19:07 Ответить
Коли щось говрить свине рило Стефанчук, нудить.
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11.06.2024 19:12 Ответить
Ну...
По-перше, ці країни з самого початку визнавали право України бити по території Рашки.
По-друге, після того як США та Німеччина визнали таке право за Україною, це перестало бути взагалі новиною.
Так, проста формальність.
...
І вся ця "новина" призначена для одного: показати, що "Стефанчук ПРАЦЮЄ!", "Стефанчук щось ЗНАЧИТЬ!", ..
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11.06.2024 19:13 Ответить
А фермери із Польщі не підтримають. Потім до них приєднаються фермери Литви, Латвії та Естонії).
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11.06.2024 19:16 Ответить
але ракети росii НАД СВОЕЮ терiторiю ми збивати не будемо. краще займемось висипанням украiнького зерна з вагонiв. воно якось беспечнiше!
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11.06.2024 19:36 Ответить
Повідомляють, що в Конгресі США розпочався розгляд законопроекту, який дозволить Україні використовувати американське озброєння для ударів по будь-яких цілях на території рашистської пітьми.

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11.06.2024 19:39 Ответить
Польща фактично поставила на межу вiйни з Украiною своею бездiялнiстю. Ну воно й не дивно. У польщi одна мета з росiею - геноцид укараiнького народу. Вони у цьому давнi союзники.
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11.06.2024 19:42 Ответить
Про цю велику заяву нам докладає великий коливан.
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11.06.2024 19:57 Ответить
Стефанчук, Польща і країни Балтії вже давно підтвердили право України бити по *********.
Краще віддай свій пінжачок на чохол для маскування ф-16. Якраз по розміру підійде...
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11.06.2024 20:08 Ответить
 
 