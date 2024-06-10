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Польша и страны Балтии примут участие в восстановлении Украины, - Стефанчук

Польща та країни Балтії візьмуть участь у відбудові України, - Стефанчук

Во вторник, 11 июня, состоится Саммит парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Среди прочего руководители парламентов обсудят и проекты по восстановлению Украины, часть из которых уже началась.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге во время рабочего визита в Польшу, пишет LB, информирует Цензор.НЕТ.

"В восстановлении Украины обязательно должны участвовать Польша, Эстония, Латвия и Литва", - подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что важной остается и помощь в восстановлении гражданской энергетической инфраструктуры Украины, уничтожение которой является целью России.

Кроме вопроса восстановления Украины, 11 июня главы парламентов обсудят и другие темы, а именно безопасность в регионе, ситуацию с безопасностью в Украине и насущные оборонные потребности Украины.

"Сейчас крайне важно снятие любых ограничений на использование для сдерживания агрессора предоставленного нам партнерами оружия, а также защита нашего воздушного пространства путем предоставления Украине авиации и систем ПВО", - подчеркнул спикер Рады.

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Также глава парламента отметил, что стороны обсудят европейскую и евроатлантическую повестку дня, в которой для Украины сегодня главным вопросом является скорейшее начало переговоров о вступлении в ЕС и приглашение к членству в НАТО.

Спикер ВР также напомнил, что 15-16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, который соберет ряд мировых лидеров, стремящихся к скорейшему возвращению в Украину "справедливого и прочного мира".

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Автор: 

Польша (8422) Балтия (354) Стефанчук Руслан (658) восстановление (211)


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Топ комментарии
+8
Це буде після перемоги,виборів,покарання єрмака,голобородька та інших за мародерство,сдачу півдня,оман,шашлики и т.п.
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10.06.2024 23:22
+2
Участь у відбудові мають брати ті, хто як мінімум кордон не блокує.
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10.06.2024 23:11
+2
"У відбудові України обов'язково мають брати участь Польща, Естонія, Латвія й Литва", - підкреслив він.
========

Мають? А чому вони мають? Наш президент навіть не вважає зобов'язаним на конференцію з відновлення з'явитися, хоча до цього навіть до Філіппін за якимось незрозумілим літав
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10.06.2024 23:14
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Участь у відбудові мають брати ті, хто як мінімум кордон не блокує.
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10.06.2024 23:11 Ответить
Тебя боров уже тогда не будет во власти!
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11.06.2024 00:06 Ответить
"У відбудові України обов'язково мають брати участь Польща, Естонія, Латвія й Литва", - підкреслив він.
========

Мають? А чому вони мають? Наш президент навіть не вважає зобов'язаним на конференцію з відновлення з'явитися, хоча до цього навіть до Філіппін за якимось незрозумілим літав
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10.06.2024 23:14 Ответить
в паніці мотається по світу, ховає накрадене.
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10.06.2024 23:25 Ответить
Це буде після перемоги,виборів,покарання єрмака,голобородька та інших за мародерство,сдачу півдня,оман,шашлики и т.п.
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10.06.2024 23:22 Ответить
Нам ще як мінімум два роки знищувати кацапню, а вони вже "відбудовують" для "война всьо спішєт"
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10.06.2024 23:36 Ответить
та ти ж всю допомогу схаваеш...
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10.06.2024 23:40 Ответить
Країнам Балтії завше будемо раді!

Поляків половину пустимо на відбудову, вдячні за те, що прихистили наших жінок і дітей, але другу половину відправимо на наш східний кордон - в них добре вийде його блокувати!
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10.06.2024 23:42 Ответить
найтупіший комент від вас який я бачив...
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10.06.2024 23:45 Ответить
я б видалив
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11.06.2024 01:24 Ответить
По крутой извилистой дороге, прямо через горы напрямик. Ехали кацапы на буханке, ехали володю хоронить.

Кумедія про те як кацапи не доїхали до нуля https://t.me/pecherymordora356
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10.06.2024 23:47 Ответить
От тільки Стефанчук повинен це узнати, сидячи у комфортній камері, збудованій Малюськой.
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11.06.2024 00:01 Ответить
Сумніваюсь,що Хрюханчук доживе до відбудови.Хто багато з бюджету краде - того інсульт до кобзона забере.
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11.06.2024 00:28 Ответить
А стефанчук візьме все до чого дотягнеться?
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11.06.2024 06:11 Ответить
 
 