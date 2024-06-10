Польша и страны Балтии примут участие в восстановлении Украины, - Стефанчук

Во вторник, 11 июня, состоится Саммит парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Среди прочего руководители парламентов обсудят и проекты по восстановлению Украины, часть из которых уже началась.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге во время рабочего визита в Польшу, пишет LB, информирует Цензор.НЕТ.

"В восстановлении Украины обязательно должны участвовать Польша, Эстония, Латвия и Литва", - подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что важной остается и помощь в восстановлении гражданской энергетической инфраструктуры Украины, уничтожение которой является целью России.

Кроме вопроса восстановления Украины, 11 июня главы парламентов обсудят и другие темы, а именно безопасность в регионе, ситуацию с безопасностью в Украине и насущные оборонные потребности Украины.

"Сейчас крайне важно снятие любых ограничений на использование для сдерживания агрессора предоставленного нам партнерами оружия, а также защита нашего воздушного пространства путем предоставления Украине авиации и систем ПВО", - подчеркнул спикер Рады.

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Также глава парламента отметил, что стороны обсудят европейскую и евроатлантическую повестку дня, в которой для Украины сегодня главным вопросом является скорейшее начало переговоров о вступлении в ЕС и приглашение к членству в НАТО.

Спикер ВР также напомнил, что 15-16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, который соберет ряд мировых лидеров, стремящихся к скорейшему возвращению в Украину "справедливого и прочного мира".

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