Польша и страны Балтии примут участие в восстановлении Украины, - Стефанчук
Во вторник, 11 июня, состоится Саммит парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Среди прочего руководители парламентов обсудят и проекты по восстановлению Украины, часть из которых уже началась.
Об этом рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге во время рабочего визита в Польшу, пишет LB, информирует Цензор.НЕТ.
"В восстановлении Украины обязательно должны участвовать Польша, Эстония, Латвия и Литва", - подчеркнул он.
Стефанчук отметил, что важной остается и помощь в восстановлении гражданской энергетической инфраструктуры Украины, уничтожение которой является целью России.
Кроме вопроса восстановления Украины, 11 июня главы парламентов обсудят и другие темы, а именно безопасность в регионе, ситуацию с безопасностью в Украине и насущные оборонные потребности Украины.
"Сейчас крайне важно снятие любых ограничений на использование для сдерживания агрессора предоставленного нам партнерами оружия, а также защита нашего воздушного пространства путем предоставления Украине авиации и систем ПВО", - подчеркнул спикер Рады.
Также глава парламента отметил, что стороны обсудят европейскую и евроатлантическую повестку дня, в которой для Украины сегодня главным вопросом является скорейшее начало переговоров о вступлении в ЕС и приглашение к членству в НАТО.
Спикер ВР также напомнил, что 15-16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, который соберет ряд мировых лидеров, стремящихся к скорейшему возвращению в Украину "справедливого и прочного мира".
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Мають? А чому вони мають? Наш президент навіть не вважає зобов'язаним на конференцію з відновлення з'явитися, хоча до цього навіть до Філіппін за якимось незрозумілим літав
Поляків половину пустимо на відбудову, вдячні за те, що прихистили наших жінок і дітей, але другу половину відправимо на наш східний кордон - в них добре вийде його блокувати!
Кумедія про те як кацапи не доїхали до нуля https://t.me/pecherymordora356