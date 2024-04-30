Восстанавливать Украину следует еще до окончания боевых действий, - посол Дании Миккельсен

Восстановление Украины не может ждать окончания боевых действий, это нужно делать уже сейчас.

Об этом заявил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Некоторые люди говорят: ладно, реконструкция - это хорошо, но нам придется дождаться мира. Как только наступит мир, нам понадобится большая конференция и большой план. Мы говорим: нет, мы не можем этого ждать. Мы должны начать сейчас", - сказал дипломат.

Посол отметил, что восстановление Украины не может ждать окончания войны.

"Я думаю, что это урок, полученный в Николаеве: правильно начинать, пока война еще продолжается, потому что это дает надежду, что однажды этот кошмар закончится и найдется кто-то, кто нам поможет. И это на самом деле, я думаю, вселило определенный оптимизм. Мы видим, что люди возвращаются в Николаев", - сказал Миккельсен.

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Посол также отметил, что мэр одного из городков, где Дания помогла местной фабрике, заявил, что если предприятие не работает, то и в городе нечего делать.

"И сейчас она работает. И каждый раз, когда я иду, я вижу, что возле многих домов стоит машина, я вижу женщин, которые идут по улице с коляской, и школу снова открыли. Это очень ощутимо, очень конкретно, это что-то, что имеет значение, и это то, что мы хотим сделать. Мы хотим изменить ситуацию сейчас, а не тогда, когда наступит мир", - добавил он.

При этом он от имени Дании призвал страны и финансовые институты не ждать окончания войны в Украине, а "сделать что-то уже сейчас".

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