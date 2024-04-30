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Восстанавливать Украину следует еще до окончания боевых действий, - посол Дании Миккельсен

війна,руйнування

Восстановление Украины не может ждать окончания боевых действий, это нужно делать уже сейчас.

Об этом заявил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Некоторые люди говорят: ладно, реконструкция - это хорошо, но нам придется дождаться мира. Как только наступит мир, нам понадобится большая конференция и большой план. Мы говорим: нет, мы не можем этого ждать. Мы должны начать сейчас", - сказал дипломат.

Посол отметил, что восстановление Украины не может ждать окончания войны.

"Я думаю, что это урок, полученный в Николаеве: правильно начинать, пока война еще продолжается, потому что это дает надежду, что однажды этот кошмар закончится и найдется кто-то, кто нам поможет. И это на самом деле, я думаю, вселило определенный оптимизм. Мы видим, что люди возвращаются в Николаев", - сказал Миккельсен.

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Посол также отметил, что мэр одного из городков, где Дания помогла местной фабрике, заявил, что если предприятие не работает, то и в городе нечего делать.

"И сейчас она работает. И каждый раз, когда я иду, я вижу, что возле многих домов стоит машина, я вижу женщин, которые идут по улице с коляской, и школу снова открыли. Это очень ощутимо, очень конкретно, это что-то, что имеет значение, и это то, что мы хотим сделать. Мы хотим изменить ситуацию сейчас, а не тогда, когда наступит мир", - добавил он.

При этом он от имени Дании призвал страны и финансовые институты не ждать окончания войны в Украине, а "сделать что-то уже сейчас".

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Автор: 

Дания (581) восстановление (210) восстановления (143)


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Топ комментарии
+6
Зато попиляти кошти можна дуже легко. Схоже, що потрібно Данії міняти посла. Цей схоже вже ментально порозумівся з зеленими.
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30.04.2024 11:03
+4
Посол м'яко кажучи не вміняємий. Україна не має часу чекати на озброєння щоб дати відсіч. Бо відбудовувати під обстрілами така собі ідея
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30.04.2024 10:59
+3
Українська влада розбещує чиновників у Європі. Це ж золоте дно на відкатах. У разі чого можна списати багато чого на російські атаки.
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30.04.2024 10:49
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Українська влада розбещує чиновників у Європі. Це ж золоте дно на відкатах. У разі чого можна списати багато чого на російські атаки.
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30.04.2024 10:49 Ответить
А правда в тому, що будуть відновлювати все ті, хто залишився на свої гроші і своїми силами.
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30.04.2024 10:51 Ответить
А у відновлене вже не прилетить?
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30.04.2024 10:58 Ответить
Дивлячись де.Але спершу ППО,Ф 16,а вже потім можна про щось думати
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30.04.2024 11:17 Ответить
Посол м'яко кажучи не вміняємий. Україна не має часу чекати на озброєння щоб дати відсіч. Бо відбудовувати під обстрілами така собі ідея
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30.04.2024 10:59 Ответить
Зато попиляти кошти можна дуже легко. Схоже, що потрібно Данії міняти посла. Цей схоже вже ментально порозумівся з зеленими.
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30.04.2024 11:03 Ответить
асвальт в голову б'є, або бало від відкатів
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30.04.2024 11:17 Ответить
тут скоріше йде мова про відновлення критичної інфаструктури чи мінімально необхідних умов для проживання. Европейцям простіше кинути пару мільонів на ремонт розбомбленої насосної чи трансформаторної, ніж приймати в себе біженців, що тікають з України, бо немає умов для існування.
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30.04.2024 11:07 Ответить
Зараз потрібно покращити ППО, також поставки авіації F-16,це першочергові завдання, пан посол говорить правильні речі, але такі промови не до дурноватого керівництва.
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30.04.2024 11:11 Ответить
Наівні єврочиновникі,вони вірять в те,що щьось в головах змінилось.Ні чього.Бо більшість з тих хто залишився чекають коли прийдуть дяді і построять дома,дадуть богато грошей.А вони печекають,сидячі з півасиком,чайком,водочкой що хтось їм відбудує.
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30.04.2024 11:11 Ответить
Мрія зеленопузих. Пиляти на тому,що можуть зруйнувати.
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30.04.2024 11:20 Ответить
""Відновлення України не може чекати закінчення бойових дій, це варто робити вже зараз.""

Да,на має слів,чи я чогось не розумію.Наприклад, відновлять,побудують якийсь об*єкт,вклали,умовно,100тис і.....прилитіло!!! Чи на заході теж вже навчилися "пиляти" гроші??
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30.04.2024 11:49 Ответить
Конешно, а то ж красти не вдобна

Головне на снаряди по 5 млн скидуйтесь і далі, а вистанавлівать канешна надо, угу
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30.04.2024 12:33 Ответить
 
 