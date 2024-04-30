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Новини
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Відновлювати Україну варто ще до закінчення бойових дій, - посол Данії Міккельсен

війна,руйнування

Відновлення України не може чекати закінчення бойових дій, це варто робити вже зараз.

Про це заявив посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Деякі люди кажуть: гаразд, реконструкція - це добре, але нам доведеться дочекатися миру. Щойно настане мир, нам знадобиться велика конференція і великий план. Ми говоримо: ні, ми не можемо цього чекати. Ми повинні почати зараз", - пояснив дипломат.

Посол зазначив, що відновлення України не може чекати закінчення війни.

"Я думаю, що це урок, отриманий у Миколаєві: правильно починати, поки війна ще триває, тому що це дає надію, що одного дня цей кошмар закінчиться і знайдеться хтось, хто нам допоможе. І це насправді, я думаю, вселило певний оптимізм. Ми бачимо, що люди повертаються до Миколаєва", - сказав Міккельсен.

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Посол також зазначив, що мер одного з містечок, де Данія допомогла місцевій фабриці, заявив, що якщо підприємство не працює, то і в місті нема чого робити.

"І зараз вона працює. І щоразу, коли я йду, я бачу, що біля багатьох будинків стоїть машина, я бачу жінок, які йдуть вулицею з коляскою, і школу знову відкрили. Це дуже відчутно, дуже конкретно, це щось, що має значення, і це те, що ми хочемо зробити. Ми хочемо змінити ситуацію зараз, а не тоді, коли настане мир", - додав він.

При цьому він від імені Данії закликав країни і фінансові інститути не чекати закінчення війни в Україні, а "зробити щось зараз".

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Автор: 

Данія (768) відбудова (353) відновлення (564)


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Топ коментарі
+6
Зато попиляти кошти можна дуже легко. Схоже, що потрібно Данії міняти посла. Цей схоже вже ментально порозумівся з зеленими.
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30.04.2024 11:03
+4
Посол м'яко кажучи не вміняємий. Україна не має часу чекати на озброєння щоб дати відсіч. Бо відбудовувати під обстрілами така собі ідея
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30.04.2024 10:59
+3
Українська влада розбещує чиновників у Європі. Це ж золоте дно на відкатах. У разі чого можна списати багато чого на російські атаки.
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30.04.2024 10:49
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Українська влада розбещує чиновників у Європі. Це ж золоте дно на відкатах. У разі чого можна списати багато чого на російські атаки.
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30.04.2024 10:49 Відповісти
А правда в тому, що будуть відновлювати все ті, хто залишився на свої гроші і своїми силами.
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30.04.2024 10:51 Відповісти
А у відновлене вже не прилетить?
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30.04.2024 10:58 Відповісти
Дивлячись де.Але спершу ППО,Ф 16,а вже потім можна про щось думати
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30.04.2024 11:17 Відповісти
Посол м'яко кажучи не вміняємий. Україна не має часу чекати на озброєння щоб дати відсіч. Бо відбудовувати під обстрілами така собі ідея
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30.04.2024 10:59 Відповісти
Зато попиляти кошти можна дуже легко. Схоже, що потрібно Данії міняти посла. Цей схоже вже ментально порозумівся з зеленими.
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30.04.2024 11:03 Відповісти
асвальт в голову б'є, або бало від відкатів
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30.04.2024 11:17 Відповісти
тут скоріше йде мова про відновлення критичної інфаструктури чи мінімально необхідних умов для проживання. Европейцям простіше кинути пару мільонів на ремонт розбомбленої насосної чи трансформаторної, ніж приймати в себе біженців, що тікають з України, бо немає умов для існування.
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30.04.2024 11:07 Відповісти
Зараз потрібно покращити ППО, також поставки авіації F-16,це першочергові завдання, пан посол говорить правильні речі, але такі промови не до дурноватого керівництва.
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30.04.2024 11:11 Відповісти
Наівні єврочиновникі,вони вірять в те,що щьось в головах змінилось.Ні чього.Бо більшість з тих хто залишився чекають коли прийдуть дяді і построять дома,дадуть богато грошей.А вони печекають,сидячі з півасиком,чайком,водочкой що хтось їм відбудує.
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30.04.2024 11:11 Відповісти
Мрія зеленопузих. Пиляти на тому,що можуть зруйнувати.
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30.04.2024 11:20 Відповісти
""Відновлення України не може чекати закінчення бойових дій, це варто робити вже зараз.""

Да,на має слів,чи я чогось не розумію.Наприклад, відновлять,побудують якийсь об*єкт,вклали,умовно,100тис і.....прилитіло!!! Чи на заході теж вже навчилися "пиляти" гроші??
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30.04.2024 11:49 Відповісти
Конешно, а то ж красти не вдобна

Головне на снаряди по 5 млн скидуйтесь і далі, а вистанавлівать канешна надо, угу
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30.04.2024 12:33 Відповісти
 
 