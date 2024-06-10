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Польща та країни Балтії візьмуть участь у відбудові України, - Стефанчук

Польща та країни Балтії візьмуть участь у відбудові України, - Стефанчук

У вівторок, 11 червня, відбудеться Саміт парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Серед іншого очільники парламентів обговорять й проєкти з відбудови України, частина з яких вже розпочалася.

Про це розповів спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу під час робочого візиту до Польщі, пише LB, інформує Цензор.НЕТ.

"У відбудові України обов’язково мають брати участь Польща, Естонія, Латвія й Литва", - підкреслив він.

Стефанчук зазначив, що важливою залишається й допомога у відновленні цивільної енергетичної інфраструктури України, знищення якої є метою Росії. 

Крім питання відбудови України, 11 червня глави парламентів обговорять й інші теми, а саме безпеку у регіоні, безпекову ситуацію в Україні й нагальні оборонні потреби України.

"Нині вкрай важливим є зняття будь-яких обмежень на використання для стримування агресора наданої нам партнерами зброї, а також захист нашого повітряного простору шляхом надання Україні авіації й систем ППО", - наголосив спікер Ради.

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Також глава парламенту зазначив, що сторони обговорять європейський і євроатлантичний порядок денний, в якому для України сьогодні головним питанням є якнайшвидший початок переговорів про вступ до ЄС й запрошення до членства у НАТО.

Спікер ВР також нагадав, що 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру, який збере низку світових лідерів які прагнуть якнайшвидшого повернення в Україну "справедливого й тривалого миру".

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Топ коментарі
+8
Це буде після перемоги,виборів,покарання єрмака,голобородька та інших за мародерство,сдачу півдня,оман,шашлики и т.п.
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10.06.2024 23:22
+2
Участь у відбудові мають брати ті, хто як мінімум кордон не блокує.
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10.06.2024 23:11
+2
"У відбудові України обов'язково мають брати участь Польща, Естонія, Латвія й Литва", - підкреслив він.
========

Мають? А чому вони мають? Наш президент навіть не вважає зобов'язаним на конференцію з відновлення з'явитися, хоча до цього навіть до Філіппін за якимось незрозумілим літав
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10.06.2024 23:14
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Участь у відбудові мають брати ті, хто як мінімум кордон не блокує.
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10.06.2024 23:11 Відповісти
Тебя боров уже тогда не будет во власти!
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11.06.2024 00:06 Відповісти
"У відбудові України обов'язково мають брати участь Польща, Естонія, Латвія й Литва", - підкреслив він.
========

Мають? А чому вони мають? Наш президент навіть не вважає зобов'язаним на конференцію з відновлення з'явитися, хоча до цього навіть до Філіппін за якимось незрозумілим літав
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10.06.2024 23:14 Відповісти
в паніці мотається по світу, ховає накрадене.
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10.06.2024 23:25 Відповісти
Це буде після перемоги,виборів,покарання єрмака,голобородька та інших за мародерство,сдачу півдня,оман,шашлики и т.п.
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10.06.2024 23:22 Відповісти
Нам ще як мінімум два роки знищувати кацапню, а вони вже "відбудовують" для "война всьо спішєт"
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10.06.2024 23:36 Відповісти
та ти ж всю допомогу схаваеш...
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10.06.2024 23:40 Відповісти
Країнам Балтії завше будемо раді!

Поляків половину пустимо на відбудову, вдячні за те, що прихистили наших жінок і дітей, але другу половину відправимо на наш східний кордон - в них добре вийде його блокувати!
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10.06.2024 23:42 Відповісти
найтупіший комент від вас який я бачив...
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10.06.2024 23:45 Відповісти
я б видалив
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11.06.2024 01:24 Відповісти
По крутой извилистой дороге, прямо через горы напрямик. Ехали кацапы на буханке, ехали володю хоронить.

Кумедія про те як кацапи не доїхали до нуля https://t.me/pecherymordora356
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10.06.2024 23:47 Відповісти
От тільки Стефанчук повинен це узнати, сидячи у комфортній камері, збудованій Малюськой.
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11.06.2024 00:01 Відповісти
Сумніваюсь,що Хрюханчук доживе до відбудови.Хто багато з бюджету краде - того інсульт до кобзона забере.
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11.06.2024 00:28 Відповісти
А стефанчук візьме все до чого дотягнеться?
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11.06.2024 06:11 Відповісти
 
 