Конференція з відбудови України стартувала в Берліні
Німеччина підтримує та підтримуватиме Україну на шляху відновлення - як на рівні держави, так і на рівні муніципалітетів і комун.
Про це заявила міністерка житла, міського розвитку та будівництва ФРН Клара Гейвіц на конференції "Створення можливостей, будування моменту: трансформативна міська реконструкція України" 7 в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми стоїмо на вашому боці зараз і будемо стояти на вашому боці під час відновлення. Воно буде тривалим і потребуватиме багато зусиль. Сьогодні ми посилаємо знак Україні: не втрачайте мужності, не втрачайте сили духу, ми підтримуємо вас всіма силами", - сказала Гейвіц.
Вона нагадала, що Німеччина наразі є на другому місці за обсягами підтримки, яка надається Україні, в світі та на першому - в Європі, але визнала, що в німецькому суспільстві є відчуття, що "в деяких питаннях" можна було б посилити та прискорити допомогу.
Гейвіц зазначила, що Німеччина з її досвідом хоче полегшити процес відбудови міст, яке має відбуватися "швидко, дешево та екологічно", а також стало. Конференція є доброю платформою для того, щоби визначити, в яких галузях німецькі партнери можуть підтримати українських друзів найкраще, переконана вона.
З тим, що Україна потребує "не просто відновлення, але перезавантаження", погодився віцепрем’єр-міністр з питань відновлення, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який взяв участь у конференції онлайн.
Політик підкреслив, що відновлення потребуватиме багато міст і сіл, і нагадав, що за оцінкою Світового банку, підготовленою спільно з урядом України, Єврокомісією, ООН, за 2 роки повномасштабної війни сума прямих збитків становить близько 152 млрд дол., загальні ж потреби на відновлення сягають 500 млрд дол.
Ця Нинішня конференція є одним з кроків до підготовки великої конференції з відновлення, яку Берлін проведе в червні цього року.
