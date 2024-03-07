Конференція з відбудови України стартувала в Берліні

Німеччина підтримує та підтримуватиме Україну на шляху відновлення - як на рівні держави, так і на рівні муніципалітетів і комун.

Про це заявила міністерка житла, міського розвитку та будівництва ФРН Клара Гейвіц на конференції "Створення можливостей, будування моменту: трансформативна міська реконструкція України" 7 в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Читайте: Україні цього року потрібно $9,5 млрд зовнішнього фінансування на пріоритетне відновлення, - Мінфін

"Ми стоїмо на вашому боці зараз і будемо стояти на вашому боці під час відновлення. Воно буде тривалим і потребуватиме багато зусиль. Сьогодні ми посилаємо знак Україні: не втрачайте мужності, не втрачайте сили духу, ми підтримуємо вас всіма силами", - сказала Гейвіц.

Вона нагадала, що Німеччина наразі є на другому місці за обсягами підтримки, яка надається Україні, в світі та на першому - в Європі, але визнала, що в німецькому суспільстві є відчуття, що "в деяких питаннях" можна було б посилити та прискорити допомогу.

Також читайте: Держдеп США та фонд Маршалла візьмуться за відбудову українських міст

Гейвіц зазначила, що Німеччина з її досвідом хоче полегшити процес відбудови міст, яке має відбуватися "швидко, дешево та екологічно", а також стало. Конференція є доброю платформою для того, щоби визначити, в яких галузях німецькі партнери можуть підтримати українських друзів найкраще, переконана вона.

З тим, що Україна потребує "не просто відновлення, але перезавантаження", погодився віцепрем’єр-міністр з питань відновлення, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який взяв участь у конференції онлайн.

Також читайте: Шольц, імовірно, хоче, аби Київ погодився на переговори з Москвою, - Politico

Політик підкреслив, що відновлення потребуватиме багато міст і сіл, і нагадав, що за оцінкою Світового банку, підготовленою спільно з урядом України, Єврокомісією, ООН, за 2 роки повномасштабної війни сума прямих збитків становить близько 152 млрд дол., загальні ж потреби на відновлення сягають 500 млрд дол.

Ця Нинішня конференція є одним з кроків до підготовки великої конференції з відновлення, яку Берлін проведе в червні цього року.