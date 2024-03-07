Держдеп США та фонд Маршалла візьмуться за відбудову українських міст

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла анонсували створення Партнерства міст України (UCP) з метою сталого відновлення інфраструктури в Україні.

Про це повідомили у Держдепі, передає Цензор.НЕТ.

Там ідеться, що нове державно-приватне партнерство допоможе українцям перепроєктувати та відбудувати стійкі, інклюзивні та міцні міста.

До проєкту залучати ключових зацікавлених сторін, технічних експертів та фінансових партнерів до проекту, використовуючи ресурси та винахідливість компаній, приватних підприємств, неурядових організацій та фондів.

Виконуючи функції Секретаріату, фонд Маршалла розроблятиме нові трансатлантичні партнерства, програми та альянси між європейськими та американськими організаціями, щоб допомогти у реконструкції принаймні трьох українських міст. Фонд допоможе розширити перспективи нового покоління українських міських чиновників, містобудівників, архітекторів, інженерів та будівельних команд, щоб вони могли ефективно відновлювати, використовуючи екологічні методи.

Крім того, Німецький фонд співпрацюватиме з урядом України, ЄС та державами-членами, багатосторонніми банками розвитку та двосторонніми донорами, аби допомогти українським містам знайти ресурси для відновлення. Планується, що ініціатива буде офіційно представлена у червні на Конференції з відновлення України в Берліні та завершиться, коли міста будуть готові розпочати роботу.