Держдеп США та фонд Маршалла візьмуться за відбудову українських міст

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла анонсували створення Партнерства міст України (UCP) з метою сталого відновлення інфраструктури в Україні.

Про це повідомили у Держдепі, передає Цензор.НЕТ.

Там ідеться, що нове державно-приватне партнерство допоможе українцям перепроєктувати та відбудувати стійкі, інклюзивні та міцні міста.

Дивіться: Зеленський обговорив із австралійським мільярдером Форрестом питання відбудови України. ФОТО

До проєкту залучати ключових зацікавлених сторін, технічних експертів та фінансових партнерів до проекту, використовуючи ресурси та винахідливість компаній, приватних підприємств, неурядових організацій та фондів.

Виконуючи функції Секретаріату, фонд Маршалла розроблятиме нові трансатлантичні партнерства, програми та альянси між європейськими та американськими організаціями, щоб допомогти у реконструкції принаймні трьох українських міст. Фонд допоможе розширити перспективи нового покоління українських міських чиновників, містобудівників, архітекторів, інженерів та будівельних команд, щоб вони могли ефективно відновлювати, використовуючи екологічні методи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія виділить 45 млн євро на план відбудови історичного центру Одеси

Крім того, Німецький фонд співпрацюватиме з урядом України, ЄС та державами-членами, багатосторонніми банками розвитку та двосторонніми донорами, аби допомогти українським містам знайти ресурси для відновлення. Планується, що ініціатива буде офіційно представлена у червні на Конференції з відновлення України в Берліні та завершиться, коли міста будуть готові розпочати роботу.

Автор: 

Homer
@ItechHomer
·
11 год
зарплата штурмовика посадок
vs
зарплата збирача донатів для штурмовика посадок

здогадайтесь, хто програв по всім параметрам?
показати весь коментар
07.03.2024 09:14 Відповісти
Я розумію що волонтерам теж треба за щось існувати, але називати витрати на це "зарплатами" якось дивно. А стосовно солдата-штурмовика під час перебування на лінії фронту легко сповістити бо це не є секретом - оклад приблизно 20-27 000 грн (в залежності від того служить у ЗСУ чи Нацгвардії) плюс 100 000 в місяць котрі розраховуються в залежності від кількості днів безпосередньо на нулі, а у тилу це 30 000 на місяць. От і рахуй "Ksenia VB" якщо більш нічим зайнятися окрім розповсюдження кремлядських наративів і брехні!!!
показати весь коментар
07.03.2024 09:24 Відповісти
Але спочатку треба вигнати агресора з України та створити неможливими його атаки на українські міста та села, бо інакше процес відновлення буде нескінченним через постійні руйнування їх з боку рашистів!!!
показати весь коментар
07.03.2024 09:19 Відповісти
 
 