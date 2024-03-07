РУС
Госдеп США и фонд Маршалла приступят к восстановлению украинских городов

Государственный департамент США и Германский фонд Маршалла анонсировали создание Партнерства городов Украины (UCP) в целях устойчивого восстановления инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщили в Госдепе, передает Цензор.НЕТ.

Там говорится, что новое государственно-частное партнерство поможет украинцам перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города.

К проекту привлекать ключевых заинтересованных сторон, технических экспертов и финансовых партнеров в проект, используя ресурсы и изобретательность компаний, частных предприятий, неправительственных организаций и фондов.

Выполняя функции Секретариата, фонд Маршалла будет разрабатывать новые трансатлантические партнерства, программы и альянсы между европейскими и американскими организациями, чтобы помочь в реконструкции по крайней мере трех украинских городов. Фонд поможет расширить перспективы нового поколения украинских городских чиновников, градостроителей, архитекторов, инженеров и строительных команд, чтобы они могли эффективно восстанавливать, используя экологические методы.

Германский фонд будет сотрудничать с правительством Украины, ЕС и государствами-членами, многосторонними банками развития и двусторонними донорами, чтобы помочь украинским городам найти ресурсы для восстановления. Планируется, что инициатива будет официально представлена в июне на Конференции по восстановлению Украины в Берлине и завершится, когда города будут готовы начать работу.

Homer
@ItechHomer
·
11 год
зарплата штурмовика посадок
vs
зарплата збирача донатів для штурмовика посадок

здогадайтесь, хто програв по всім параметрам?
07.03.2024 09:14 Ответить
Я розумію що волонтерам теж треба за щось існувати, але називати витрати на це "зарплатами" якось дивно. А стосовно солдата-штурмовика під час перебування на лінії фронту легко сповістити бо це не є секретом - оклад приблизно 20-27 000 грн (в залежності від того служить у ЗСУ чи Нацгвардії) плюс 100 000 в місяць котрі розраховуються в залежності від кількості днів безпосередньо на нулі, а у тилу це 30 000 на місяць. От і рахуй "Ksenia VB" якщо більш нічим зайнятися окрім розповсюдження кремлядських наративів і брехні!!!
07.03.2024 09:24 Ответить
Але спочатку треба вигнати агресора з України та створити неможливими його атаки на українські міста та села, бо інакше процес відновлення буде нескінченним через постійні руйнування їх з боку рашистів!!!
07.03.2024 09:19 Ответить
 
 