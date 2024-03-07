Госдеп США и фонд Маршалла приступят к восстановлению украинских городов

Государственный департамент США и Германский фонд Маршалла анонсировали создание Партнерства городов Украины (UCP) в целях устойчивого восстановления инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщили в Госдепе, передает Цензор.НЕТ.

Там говорится, что новое государственно-частное партнерство поможет украинцам перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города.

Читайте: Зеленский обсудил с австралийским миллиардером Форрестом вопрос восстановления Украины. ФОТО

К проекту привлекать ключевых заинтересованных сторон, технических экспертов и финансовых партнеров в проект, используя ресурсы и изобретательность компаний, частных предприятий, неправительственных организаций и фондов.

Выполняя функции Секретариата, фонд Маршалла будет разрабатывать новые трансатлантические партнерства, программы и альянсы между европейскими и американскими организациями, чтобы помочь в реконструкции по крайней мере трех украинских городов. Фонд поможет расширить перспективы нового поколения украинских городских чиновников, градостроителей, архитекторов, инженеров и строительных команд, чтобы они могли эффективно восстанавливать, используя экологические методы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Италия выделит 45 млн евро на план восстановления исторического центра Одессы

Германский фонд будет сотрудничать с правительством Украины, ЕС и государствами-членами, многосторонними банками развития и двусторонними донорами, чтобы помочь украинским городам найти ресурсы для восстановления. Планируется, что инициатива будет официально представлена в июне на Конференции по восстановлению Украины в Берлине и завершится, когда города будут готовы начать работу.