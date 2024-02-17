РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11854 посетителя онлайн
Новости
5 044 48
Австралия (419) Зеленский (19011) восстановление (197)

Зеленский обсудил с австралийским миллиардером Форрестом вопрос восстановления Украины. ФОТО

Перзидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мюнхен встретился с австралийским бизнесменом, основателем горнодобывающей компании Fortescue Metals Group Эндрю Форрестом, с которым обсудил вопрос восстановления Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В Мюнхене Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с австралийским бизнесменом и филантропом, основателем одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира Fortescue Metals Group (FMG) Эндрю Форрестом. Глава государства поблагодарил его за активную публичную поддержку Украины", - информирует Офис Президента.

Как отмечается, Зеленский высоко оценил помощь Форреста в реализации гуманитарных проектов в Украине, в том числе - в строительство жилья для внутренне перемещенных лиц.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам восстановления Украины, привлечению крупных мировых финансовых и промышленных компаний к проектам восстановления страны от последствий российской агрессии.

Также читайте: Адаптационное преимущество России и что с этим делать. В начале войны россияне проигрывали, а теперь превосходят Украину, - австралийский генерал Мик Райан

Форрест

Также читайте: Украина не получит австралийские вертолеты Taipan из-за запоздалого запроса, - министр оборонной промышленности Австралии Конрой

Форрест

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралия утилизирует списанные вертолеты Taipan, которые ранее попросила Украина, - СМИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Яке воно кончене.
показать весь комментарий
17.02.2024 20:41
+19
Петух , сначала защити Украину , потом будешь за откаты договариваться .
показать весь комментарий
17.02.2024 20:40
+17
А своїх мільярдерів потрусити слабо ?
Думаєш він такий дурний, що буде давати бабло на вашу пилораму ?
показать весь комментарий
17.02.2024 20:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пораненим під Авдіївкою немає чим лікуватися, а цей вже "відбудовується"

У прифронтовий шпиталь терміново потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки, оголошено збір коштів, - волонтерка Юсупова


В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки Донецької області.

Про це повідомила у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=947485693405533&id=100044323334912&mibextid=WC7FNe фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, інформує

"Терміново!! В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ. Це для важкопоранених бійців, які вийшли з Авдіївки та прибувають , поранених дуже багато, апаратів не вистачає!! Ці апарати рятують ноги та руки воїнів, прошу віднестися відповідально", - зазначає волонтерка.

За словами Юсупової, необхідно 60 апаратів на нижні та верхні кінцівки. Ціна 150 тис. грн.

"Треба якомога більше.Треба оплатити, щоб аппарати почали збирати. Прошу допомогти. ", - додає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ":
показать весь комментарий
17.02.2024 20:35 Ответить
Кенгуру ще завезе..
показать весь комментарий
17.02.2024 20:41 Ответить
Хорошего человека Лесом не пошлют назовут.
показать весь комментарий
17.02.2024 21:58 Ответить
Може він 100500 мільонів дерев ще насаджає..
показать весь комментарий
17.02.2024 22:10 Ответить
Печерский холм "..в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной..."

(это бывшиеЗе постили ещё 28.01.2024)
показать весь комментарий
17.02.2024 20:36 Ответить
Ага!
https://youtu.be/Q4_B5Oe5Mrs?si=A2lRZferWdS9_tZ
cЗеленский о войне. Отодвигают границы
показать весь комментарий
17.02.2024 20:39 Ответить
Зе, во время гастролей для рузких в уже захваченой Бесом Горловке, 17апреля2014, в интервью макеевскому тв-каналу Юнион говорил о своём намерении максимально шатать украинскую власть.
показать весь комментарий
17.02.2024 20:47 Ответить
В мене ці "подвиги" зє ще з 2014 року "підшиті" в окремій папці:

95-й Квартал "шатал" действующую украинскую власть в оккупированной Горловке в 2014



показать весь комментарий
17.02.2024 21:22 Ответить
Удивительные факты всплывают по событиям 2014 года касющиеся, Вовы Зеленского и Квартала-95, о которых они предпочитают помалкивать, особенно сейчас. Речь идет о выступлении в оккупированной Горловке 17 апреля 2014 года. Даже видео выступления было старательно подтерто в сети его менеджментом и боевиками. 17 апреля 2014 года, 95-квартал выступал в КСКЦ "Стирол" (т.н. Белая жемчужина).

Через 20 минут после большого пророссийского митинга в 500 метрах от концертного зала Стирола, Вова и Квартал-95 начали свой концерт, где основным лейтмотивом был месседж «максимально шатать действующую власть». Вот что https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0TXLSrUZuQT1fMGKeDY_XeJ-ekgL2duLe3uSAQMoE7xvXm8SU8YADCscY пишет сайт 06242.ua о том дне. Оказывается, Зеленский и Кошевой дали интервью на местном телеканале, который уже контролировался боевиками РФ. Эфир на телеканале Донбасс начался с вопроса: "Вам не страшно было ехать на Восток при нынешней неспокойной ситуации?", на что Зеленский без раздумий ответил следующее: "Мы даже не думали отменять концерты, потому что знали, что нас ждет зритель. Мы нашего зрителя не обманываем, потому просто не могли не приехать". На следующий вопрос о том, как Зеленский относится к ситауации в захваченной Горловке, он сказал вроде бы и правильную вещь: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно". Но есть один совсем немаленький ньюанс. Горловское РОВД и почти все местные мусора поголовно перешли на сторону оккупантов еще 14 апреля - пруф:

15 апреля 2014 горловский милиционер Андрей Крищенко, при попытке сбросить дыровский флаг со здания РОВД, получил тяжелые ранения от озверевшей толпы предателй. А 17 апреля 2014 года Зеленский с Кварталом спокойно выступает себе в концертном зале после большого пророссийского митинга. В тот самый момент, когда украинского активиста Владимира Рыбака выкрали в толпе около этого концертного зала прямое во время концерта, об этом https://newsua.one/news/kak-v-2014-godu-zelenskii-i-ko-shatal-ukrainskuyu-vlast-v-gorlovke.html вспоминает жена Рыбака. То есть украинцев и проукраинских активистов в оккупированной Горловке уже убивают, а Квартал и Вова чувствуют себя в абсолютной безопасности. Кто гарантировал им безопасность? Украинская власть? Кто тогда охранял Вовочку? Ответ один - пособники оккупантов под управлением россиян. Надо же какой поворот, о котором Вовочка стыдливо молчит. Думаю, стоило задать бы его Зеленскому - с кем он договаривался про концерт и его безопасность в оккупированной Горловке в апреле 2014.

Дальше в интервью Зеленский рассказывает про выборы: "Что касается короля или королевы, которого мы будем избирать 25 мая, то я признаюсь - я никогда не голосовал, потому что пытался соблюдать политический нейтралитет как на сцене, так и за ее пределами". Вспомните, сами сколько у него было концертов с политическим окрасом, и кстати в оккупированной Горловке он особенно налегал на высмеивание действующей украинской власти, особенно на Кличко во время Майдана. Вова может и хотел бы забыть об этом факте, но тысячи горловчан - помнят.
показать весь комментарий
17.02.2024 21:24 Ответить
..Кстати, в https://t.me/pecherhill/914 офисе Ермака вполне всерьез говорят о возможности пожертвовать Константиновкой и даже Краматорском . В офисе Ермака уверены, массовая демобилизация из ВСУ солдат замученных двумя годами войны, перекроет любой негатив от территориальных потерь...
показать весь комментарий
17.02.2024 20:39 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2024 21:02 Ответить
ДЛєрмак поруч усе контролює.
показать весь комментарий
17.02.2024 21:08 Ответить
Петух , сначала защити Украину , потом будешь за откаты договариваться .
показать весь комментарий
17.02.2024 20:40 Ответить
Чувак! Повертайся в Україну! Шкіру невбитого ведмедя якось поділимо коли вб'ємо! Займатися нарешті тим для чого тебе обрали! Мобілізуй крану, не виключно українців!
Де ти взяоґлося на голову країни???!!!
показать весь комментарий
17.02.2024 20:40 Ответить
Яке воно кончене.
показать весь комментарий
17.02.2024 20:41 Ответить
Воно ж не з неба впало? В нашому місті скоріше вже селі баби, старі суки ледь не з кулаками лізли коли скажеш що за порошенка голосував
показать весь комментарий
17.02.2024 20:50 Ответить
Син гадськогопапи , добиває країну, граючи цапам на руку, а вже домовляється знову ,як красти на асфальті.
показать весь комментарий
17.02.2024 20:43 Ответить
Всі бачили кіно"чужий?", так це сіпате і є для українців чужий.
показать весь комментарий
17.02.2024 20:55 Ответить
Все логічно. Сані треба готувати влітку. Потім самі "розумні" почнуть ставити питання, ось і час був але не підготував ґрунт.
показать весь комментарий
17.02.2024 20:45 Ответить
Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
показать весь комментарий
17.02.2024 20:48 Ответить
"Дэньги давай , давай дэньги!!! " - стенограма розмови .

Яка відбудова? Чого? Треба споатку вистояти , але цього Зе-команда не може допустити! Та ще й вигнати русню на***! А інакше ніхто нічого вкладати не буде ,особливо з цією владою!
показать весь комментарий
17.02.2024 20:49 Ответить
А своїх мільярдерів потрусити слабо ?
Думаєш він такий дурний, що буде давати бабло на вашу пилораму ?
показать весь комментарий
17.02.2024 20:50 Ответить
Воно в будівницьтві шаре так само, як у військовій справі - що фронтон, що фронт.....
показать весь комментарий
17.02.2024 20:51 Ответить
Який турботливий Президент! Як на мене, то вже лохів немає, щоб перераховувати гроші платників податків своїх країн сворі мародерів. Вони також знають, що Володя до середини травня цього року, а там хтось інший буде відбудовувати те, що дозволив тут натворити Херпіду.
показать весь комментарий
17.02.2024 20:54 Ответить
Відбудови?!!!!
показать весь комментарий
17.02.2024 20:56 Ответить
А ларечник Дерьмак сидит как орел и бдит за СОЛНЦЕЛИКИМ воробушком чтоб чего глупенького не ляпнул
показать весь комментарий
17.02.2024 21:00 Ответить
грошикі, це все шо цікавить 4х разові щокі
показать весь комментарий
17.02.2024 21:01 Ответить
А ще якось негарно, всі наші відкосники, які по чотирижди відкосили від повісток і дня не служивши в армії, понадягали військову форму і в делегації із інших країн, а особливо громадян, які дивляться це по телебаченню може скластися враження, що мужні пацани ось тільки вилізли з окопів, на кордоні України залишили зброю і бронежилети і на зворотньому шляху знову їх візьмуть і на фронт. Не можна було одягнути костюми, як це написано в протоколі?
показать весь комментарий
17.02.2024 21:01 Ответить
Безтолковий ішак продовжує демонструвати "бурхливу діяльність", щоб запудрити суспільству мізки. Яка в дупі відбудова, коли не відомо, що буде завтра зранку. Чомусь це чмо не хоче поїхати до свого "друга Дуди"та показати свою ефективність та записати переможний відосік.
показать весь комментарий
17.02.2024 21:05 Ответить
Ну и як мільярдер - повівся?
показать весь комментарий
17.02.2024 21:08 Ответить
На те він і мільярдер, що накопив такі статки, бо дурні таких грошей не накопичать. Звичайно не повівся. Йому просто було цікаво подивитися на простих пацанів, які обвели навколо пальця 40 мільйонів.
показать весь комментарий
17.02.2024 21:33 Ответить
Ну - за цими квартальними стояв Беня -- самі вони нуль без палички - це вже зараз вбилися в пір"я
показать весь комментарий
17.02.2024 21:40 Ответить
А чому тільки Беня? Вони постійно були на заробітках у медведчука. Це в останні роки потрапили під Беню, а до цього були на "Інтері" і інших телеканалах, на яких була доляшка медведчука.
показать весь комментарий
17.02.2024 21:48 Ответить
Та в них відмазки - шо артисти - і летять на гроші як мухи на гімно
показать весь комментарий
17.02.2024 21:55 Ответить
Так він же не дивиться святийМарафон, як він може повестись)))))
показать весь комментарий
17.02.2024 21:42 Ответить
...а австрійський мільярдер перепитав, чи вже виключив Зе Авдіївку із "списку потреб відбудови".
показать весь комментарий
17.02.2024 21:11 Ответить
Жизнь станы висит на нитке , а дурак думает о прибытке...
Де він збирається відбудовувати , за Збручем ? Відповідно до оманських угод?
показать весь комментарий
17.02.2024 21:21 Ответить
Господи, та він же говорити не вміє.
Хоча з Кличка весь час ржали у своєму цирку.
Такий гучний заголовок.
показать весь комментарий
17.02.2024 21:31 Ответить
в нас свій буба, але рудий, в вас свій зелений
ви свого годуєте, ми свого...
два борови мої два борови....
показать весь комментарий
17.02.2024 21:36 Ответить
Зєлєнскій прінял австралійского посла за австрійского, і імєл с нім бєсєду.
показать весь комментарий
17.02.2024 21:38 Ответить
Вже переміг?(((( Знову гроші клянчить на ху.. зна що, але не на війскових. Яке воно нікчемне((((( Ні що би домовитись лікувати поранених бійців там, у нього в шкарлупі нове велике крадівництво((((( вова не переймайся, до літа ти вже ніхто, побудуємо без тебе.
показать весь комментарий
17.02.2024 21:40 Ответить
Вже торгує Україною, лавочник
показать весь комментарий
17.02.2024 21:52 Ответить
Які там дговорняки, чистий популізм для лохів з "мудрого наріду"! Домовлятися про відбудову після війни будуть інші люди, які в цьому розбираються. Я дуже надіюсь на це, якщо не буде "мудрого наріду"
показать весь комментарий
17.02.2024 22:00 Ответить
Це буде інвєстняня
показать весь комментарий
17.02.2024 22:00 Ответить
Это недоразумение решило всю Украину распродать.
показать весь комментарий
17.02.2024 22:05 Ответить
Мабуть вже про "асхвальт' домовляються.
показать весь комментарий
17.02.2024 23:26 Ответить
І не кажіть, що воно не ****...те, та на всю голову
показать весь комментарий
18.02.2024 04:57 Ответить
Слабоумный Нарик а со своими хозяевами беней, пинчуком и ахметом которые на своих каналах крутят едыный гавнофон и вешают лапшу на уши зелеДрочеров ты не хочешь договориться????
показать весь комментарий
18.02.2024 06:22 Ответить
 
 