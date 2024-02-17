Зеленский обсудил с австралийским миллиардером Форрестом вопрос восстановления Украины. ФОТО
Перзидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мюнхен встретился с австралийским бизнесменом, основателем горнодобывающей компании Fortescue Metals Group Эндрю Форрестом, с которым обсудил вопрос восстановления Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В Мюнхене Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с австралийским бизнесменом и филантропом, основателем одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира Fortescue Metals Group (FMG) Эндрю Форрестом. Глава государства поблагодарил его за активную публичную поддержку Украины", - информирует Офис Президента.
Как отмечается, Зеленский высоко оценил помощь Форреста в реализации гуманитарных проектов в Украине, в том числе - в строительство жилья для внутренне перемещенных лиц.
Отдельное внимание собеседники уделили вопросам восстановления Украины, привлечению крупных мировых финансовых и промышленных компаний к проектам восстановления страны от последствий российской агрессии.
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У прифронтовий шпиталь терміново потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки, оголошено збір коштів, - волонтерка Юсупова
В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки Донецької області.
Про це повідомила у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=947485693405533&id=100044323334912&mibextid=WC7FNe фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, інформує
"Терміново!! В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ. Це для важкопоранених бійців, які вийшли з Авдіївки та прибувають , поранених дуже багато, апаратів не вистачає!! Ці апарати рятують ноги та руки воїнів, прошу віднестися відповідально", - зазначає волонтерка.
За словами Юсупової, необхідно 60 апаратів на нижні та верхні кінцівки. Ціна 150 тис. грн.
"Треба якомога більше.Треба оплатити, щоб аппарати почали збирати. Прошу допомогти. ", - додає вона.
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пошлютназовут.
(это бывшиеЗе постили ещё 28.01.2024)
https://youtu.be/Q4_B5Oe5Mrs?si=A2lRZferWdS9_tZ
cЗеленский о войне. Отодвигают границы
95-й Квартал "шатал" действующую украинскую власть в оккупированной Горловке в 2014
Через 20 минут после большого пророссийского митинга в 500 метрах от концертного зала Стирола, Вова и Квартал-95 начали свой концерт, где основным лейтмотивом был месседж «максимально шатать действующую власть». Вот что https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0TXLSrUZuQT1fMGKeDY_XeJ-ekgL2duLe3uSAQMoE7xvXm8SU8YADCscY пишет сайт 06242.ua о том дне. Оказывается, Зеленский и Кошевой дали интервью на местном телеканале, который уже контролировался боевиками РФ. Эфир на телеканале Донбасс начался с вопроса: "Вам не страшно было ехать на Восток при нынешней неспокойной ситуации?", на что Зеленский без раздумий ответил следующее: "Мы даже не думали отменять концерты, потому что знали, что нас ждет зритель. Мы нашего зрителя не обманываем, потому просто не могли не приехать". На следующий вопрос о том, как Зеленский относится к ситауации в захваченной Горловке, он сказал вроде бы и правильную вещь: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно". Но есть один совсем немаленький ньюанс. Горловское РОВД и почти все местные мусора поголовно перешли на сторону оккупантов еще 14 апреля - пруф:
15 апреля 2014 горловский милиционер Андрей Крищенко, при попытке сбросить дыровский флаг со здания РОВД, получил тяжелые ранения от озверевшей толпы предателй. А 17 апреля 2014 года Зеленский с Кварталом спокойно выступает себе в концертном зале после большого пророссийского митинга. В тот самый момент, когда украинского активиста Владимира Рыбака выкрали в толпе около этого концертного зала прямое во время концерта, об этом https://newsua.one/news/kak-v-2014-godu-zelenskii-i-ko-shatal-ukrainskuyu-vlast-v-gorlovke.html вспоминает жена Рыбака. То есть украинцев и проукраинских активистов в оккупированной Горловке уже убивают, а Квартал и Вова чувствуют себя в абсолютной безопасности. Кто гарантировал им безопасность? Украинская власть? Кто тогда охранял Вовочку? Ответ один - пособники оккупантов под управлением россиян. Надо же какой поворот, о котором Вовочка стыдливо молчит. Думаю, стоило задать бы его Зеленскому - с кем он договаривался про концерт и его безопасность в оккупированной Горловке в апреле 2014.
Дальше в интервью Зеленский рассказывает про выборы: "Что касается короля или королевы, которого мы будем избирать 25 мая, то я признаюсь - я никогда не голосовал, потому что пытался соблюдать политический нейтралитет как на сцене, так и за ее пределами". Вспомните, сами сколько у него было концертов с политическим окрасом, и кстати в оккупированной Горловке он особенно налегал на высмеивание действующей украинской власти, особенно на Кличко во время Майдана. Вова может и хотел бы забыть об этом факте, но тысячи горловчан - помнят.
Де ти взяоґлося на голову країни???!!!
Яка відбудова? Чого? Треба споатку вистояти , але цього Зе-команда не може допустити! Та ще й вигнати русню на***! А інакше ніхто нічого вкладати не буде ,особливо з цією владою!
Думаєш він такий дурний, що буде давати бабло на вашу пилораму ?
Де він збирається відбудовувати , за Збручем ? Відповідно до оманських угод?
Хоча з Кличка весь час ржали у своєму цирку.
Такий гучний заголовок.
ви свого годуєте, ми свого...
два борови мої два борови....