Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій, - ОП

За дорученням президента України та очільника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Безпекову угоду з ЄС буде укладено на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку Європейський Союз разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Угоду підпишуть найближчим часом

"Переговірні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що команди України та США вже почали втілювати безпекову угоду