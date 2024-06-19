Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій, - ОП
За дорученням президента України та очільника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Безпекову угоду з ЄС буде укладено на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку Європейський Союз разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.
Угоду підпишуть найближчим часом
"Переговірні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що команди України та США вже почали втілювати безпекову угоду
