УКР
Новини
Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій, - ОП

Перемовини України та ЄС про гарантії безпеки

За дорученням президента України та очільника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Безпекову угоду з ЄС буде укладено на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку Європейський Союз разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Також читайте: Безпекова угода між Україною та ЄС: проведено новий раунд переговорів

Угоду підпишуть найближчим часом 

"Переговірні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що команди України та США вже почали втілювати безпекову угоду

безпека (953) Євросоюз (13999) гарантія (270) Жовква Ігор (170)
Завгосп дЕрьмак займається прямими обов'язками - готоє свому шуту Вольоді піпіфакс на кшталт "Будапештській меморандум" для підпісу.
показати весь коментар
19.06.2024 14:12 Відповісти
Це ******** український правопис? президент пишемо з маленької, а Офіс з великої? А Глава це ермак, я так розумію
показати весь коментар
19.06.2024 14:27 Відповісти
чітко усвідомте!
в україні, зовнішньою політикою, займається не профільне міністерство з кулєбою, холуєм єрмачини, а заступник завхоза!
показати весь коментар
19.06.2024 14:31 Відповісти
Яких, на%%%, гарантій?
показати весь коментар
19.06.2024 14:32 Відповісти
Опять !
показати весь коментар
19.06.2024 22:52 Відповісти
 
 