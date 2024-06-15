Команди України та США вже почали втілювати безпекову угоду, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський на полях Глобального саміту миру у Швейцарії зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс і подякував за укладену двосторонню безпекову угоду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як зазначається, Зеленський подякував адміністрації Джо Байдена та США за укладену раніше безпекову угоду.
"Сьогодні ми вже можемо сказати, що наші команди почали її втілювати", – оголосив президент, додавши, що йдеться про зміцнення безпеки України, всієї Європи, "а отже, і Америки".
Крім того, він висловив вдячність Конгресу США за ухвалення фінансування, яке дозволило розблокувати військову допомогу України.
Своєю чергою Гарріс наголосила, що США підтримують Україну "не з міркувань благодійності, а тому, що народ України та його майбутнє – в наших стратегічних інтересах".
Нагадаємо, 13 червня президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.
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Щось підозріло вщухли одразу після того, як "Хаймарсом" по ЗРК в блєтгородской волості пройшлись.
https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
Це я побачив цитату з одного популярного (вже менше) тут сайту.
Виходить, ви привели цитату з оригіналу документа. А не з того сайту.
Вибачаюсь, проколовся, буває.
здорової людиникурця вчергове всім демонструє свої організаційні здібності! Не встиг підписати - вже реалізує на практиці!
Тільки з поваги до країни Україна та тих хто бореться на полі бою проти зла терплять цього дібіла.