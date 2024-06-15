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Команди України та США вже почали втілювати безпекову угоду, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський на полях Глобального саміту миру у Швейцарії зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс і подякував за укладену двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, Зеленський подякував адміністрації Джо Байдена та США за укладену раніше безпекову угоду.

"Сьогодні ми вже можемо сказати, що наші команди почали її втілювати", – оголосив президент, додавши, що йдеться про зміцнення безпеки України, всієї Європи, "а отже, і Америки".

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Крім того, він висловив вдячність Конгресу США за ухвалення фінансування, яке дозволило розблокувати військову допомогу України.

Своєю чергою Гарріс наголосила, що США підтримують Україну "не з міркувань благодійності, а тому, що народ України та його майбутнє – в наших стратегічних інтересах".

Також читайте: Все, про що домовимося на Саміті миру, буде частиною миротворчого процес, - Зеленський

Нагадаємо, 13 червня президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.

Автор: 

безпека (936) Зеленський Володимир (23964) Гарріс Камала (127) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+8
Клоун до сих пор не может вылезти из Квартала... Команды, млять... Да твою зеленую команду сажать надо за сплошную коррупцию и госизмену.
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15.06.2024 18:31
+6
Потужний вирок здорової людини курця вчергове всім демонструє свої організаційні здібності! Не встиг підписати - вже реалізує на практиці!
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15.06.2024 18:05
+6
воно само вірить в те що тут нам втірає?!так даже малоосвіченим у юристпруденції одразу зрозуміло що цими папірцями можна лише підтертися,а скільки пафосу та бажання бути не гівном а котлетою,але з гівна півника на палочці не зліпишь.одному мені вже блювотно дивитися на цю потвору???
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15.06.2024 18:12
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15.06.2024 18:02 Відповісти
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15.06.2024 18:03 Відповісти
Хотілось би дізнатись, як там поживають "мінометні обстріли Харкова"?
Щось підозріло вщухли одразу після того, як "Хаймарсом" по ЗРК в блєтгородской волості пройшлись.
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15.06.2024 18:12 Відповісти
Яке відноення до тільки що підписаного міжурядових домовленостей? Це про "майбутній напад на Україну, або США". Країни пообіцяли допомогти в разі чого, якщо будуть гроші, і буде бажання. І коли захочуть, то з договору вийдуть. "Небачені гарантії безпеки" які парять як переможні, і взамін шляху до членства в НАТО.
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16.06.2024 00:20 Відповісти
Ви взагалі в курсі джерела, з якого походить ця цитата? Або знайшли в Інтернеті щось з вигляду розумне - і сюди?
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16.06.2024 18:34 Відповісти
Зняв скрін з прогнилого джерела. З сайту ***********.
https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
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16.06.2024 23:10 Відповісти
А, все, питання знято.
Це я побачив цитату з одного популярного (вже менше) тут сайту.
Виходить, ви привели цитату з оригіналу документа. А не з того сайту.
Вибачаюсь, проколовся, буває.
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17.06.2024 08:03 Відповісти
Потужний вирок здорової людини курця вчергове всім демонструє свої організаційні здібності! Не встиг підписати - вже реалізує на практиці!
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15.06.2024 18:05 Відповісти
воно само вірить в те що тут нам втірає?!так даже малоосвіченим у юристпруденції одразу зрозуміло що цими папірцями можна лише підтертися,а скільки пафосу та бажання бути не гівном а котлетою,але з гівна півника на палочці не зліпишь.одному мені вже блювотно дивитися на цю потвору???
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15.06.2024 18:12 Відповісти
Я не думаю що лідери інших країн не бачать та не розуміють хто перед ними.
Тільки з поваги до країни Україна та тих хто бореться на полі бою проти зла терплять цього дібіла.
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15.06.2024 18:20 Відповісти
Хвацька команда з Украіни - ше чорнило на бумазі не висохло а вже почали втілювати
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15.06.2024 18:29 Відповісти
Клоун до сих пор не может вылезти из Квартала... Команды, млять... Да твою зеленую команду сажать надо за сплошную коррупцию и госизмену.
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15.06.2024 18:31 Відповісти
І що пацани в зелених піжамах зобовʼязались більше не красти? І менше також?
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15.06.2024 18:43 Відповісти
Вот с таким презедентом можно целый день носить на спине плакат ПОТУЖНО!
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15.06.2024 18:43 Відповісти
І цілу ніч
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15.06.2024 18:53 Відповісти
Нижче спини.
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15.06.2024 21:11 Відповісти
Ага, втілюють що американці не хочуть давати ''Патріота'' а шукають його десь.
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15.06.2024 19:29 Відповісти
 
 