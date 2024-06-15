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Команды Украины и США уже начали воплощать соглашение о безопасности, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский на полях Глобального саммита мира в Швейцарии встретился с вице-президентом США Камалой Гаррис и поблагодарил за заключенное двустороннее соглашение о безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил администрацию Джо Байдена и США за заключенное ранее соглашение по безопасности.

"Сегодня мы уже можем сказать, что наши команды начали его воплощать", - объявил президент, добавив, что речь идет об укреплении безопасности Украины, всей Европы, "а значит, и Америки".

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Кроме того, он выразил благодарность Конгрессу США за принятие финансирования, которое позволило разблокировать военную помощь Украине.

В свою очередь Гаррис подчеркнула, что США поддерживают Украину "не из соображений благотворительности, а потому, что народ Украины и его будущее - в наших стратегических интересах".

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Напомним, 13 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.

Автор: 

безопасность (1107) Зеленский Владимир (20505) Харрис Камала (122) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+8
Клоун до сих пор не может вылезти из Квартала... Команды, млять... Да твою зеленую команду сажать надо за сплошную коррупцию и госизмену.
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15.06.2024 18:31
+6
Потужний вирок здорової людини курця вчергове всім демонструє свої організаційні здібності! Не встиг підписати - вже реалізує на практиці!
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15.06.2024 18:05
+6
воно само вірить в те що тут нам втірає?!так даже малоосвіченим у юристпруденції одразу зрозуміло що цими папірцями можна лише підтертися,а скільки пафосу та бажання бути не гівном а котлетою,але з гівна півника на палочці не зліпишь.одному мені вже блювотно дивитися на цю потвору???
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15.06.2024 18:12
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15.06.2024 18:02 Ответить
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15.06.2024 18:03 Ответить
Хотілось би дізнатись, як там поживають "мінометні обстріли Харкова"?
Щось підозріло вщухли одразу після того, як "Хаймарсом" по ЗРК в блєтгородской волості пройшлись.
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15.06.2024 18:12 Ответить
Яке відноення до тільки що підписаного міжурядових домовленостей? Це про "майбутній напад на Україну, або США". Країни пообіцяли допомогти в разі чого, якщо будуть гроші, і буде бажання. І коли захочуть, то з договору вийдуть. "Небачені гарантії безпеки" які парять як переможні, і взамін шляху до членства в НАТО.
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16.06.2024 00:20 Ответить
Ви взагалі в курсі джерела, з якого походить ця цитата? Або знайшли в Інтернеті щось з вигляду розумне - і сюди?
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16.06.2024 18:34 Ответить
Зняв скрін з прогнилого джерела. З сайту ***********.
https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
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16.06.2024 23:10 Ответить
А, все, питання знято.
Це я побачив цитату з одного популярного (вже менше) тут сайту.
Виходить, ви привели цитату з оригіналу документа. А не з того сайту.
Вибачаюсь, проколовся, буває.
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17.06.2024 08:03 Ответить
Потужний вирок здорової людини курця вчергове всім демонструє свої організаційні здібності! Не встиг підписати - вже реалізує на практиці!
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15.06.2024 18:05 Ответить
воно само вірить в те що тут нам втірає?!так даже малоосвіченим у юристпруденції одразу зрозуміло що цими папірцями можна лише підтертися,а скільки пафосу та бажання бути не гівном а котлетою,але з гівна півника на палочці не зліпишь.одному мені вже блювотно дивитися на цю потвору???
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15.06.2024 18:12 Ответить
Я не думаю що лідери інших країн не бачать та не розуміють хто перед ними.
Тільки з поваги до країни Україна та тих хто бореться на полі бою проти зла терплять цього дібіла.
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15.06.2024 18:20 Ответить
Хвацька команда з Украіни - ше чорнило на бумазі не висохло а вже почали втілювати
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15.06.2024 18:29 Ответить
Клоун до сих пор не может вылезти из Квартала... Команды, млять... Да твою зеленую команду сажать надо за сплошную коррупцию и госизмену.
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15.06.2024 18:31 Ответить
І що пацани в зелених піжамах зобовʼязались більше не красти? І менше також?
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15.06.2024 18:43 Ответить
Вот с таким презедентом можно целый день носить на спине плакат ПОТУЖНО!
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15.06.2024 18:43 Ответить
І цілу ніч
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15.06.2024 18:53 Ответить
Нижче спини.
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15.06.2024 21:11 Ответить
Ага, втілюють що американці не хочуть давати ''Патріота'' а шукають його десь.
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15.06.2024 19:29 Ответить
 
 