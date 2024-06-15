Команды Украины и США уже начали воплощать соглашение о безопасности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский на полях Глобального саммита мира в Швейцарии встретился с вице-президентом США Камалой Гаррис и поблагодарил за заключенное двустороннее соглашение о безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как отмечается, Зеленский поблагодарил администрацию Джо Байдена и США за заключенное ранее соглашение по безопасности.
"Сегодня мы уже можем сказать, что наши команды начали его воплощать", - объявил президент, добавив, что речь идет об укреплении безопасности Украины, всей Европы, "а значит, и Америки".
Кроме того, он выразил благодарность Конгрессу США за принятие финансирования, которое позволило разблокировать военную помощь Украине.
В свою очередь Гаррис подчеркнула, что США поддерживают Украину "не из соображений благотворительности, а потому, что народ Украины и его будущее - в наших стратегических интересах".
Напомним, 13 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.
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Щось підозріло вщухли одразу після того, як "Хаймарсом" по ЗРК в блєтгородской волості пройшлись.
https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
Це я побачив цитату з одного популярного (вже менше) тут сайту.
Виходить, ви привели цитату з оригіналу документа. А не з того сайту.
Вибачаюсь, проколовся, буває.
здорової людиникурця вчергове всім демонструє свої організаційні здібності! Не встиг підписати - вже реалізує на практиці!
Тільки з поваги до країни Україна та тих хто бореться на полі бою проти зла терплять цього дібіла.