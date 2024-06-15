Команды Украины и США уже начали воплощать соглашение о безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на полях Глобального саммита мира в Швейцарии встретился с вице-президентом США Камалой Гаррис и поблагодарил за заключенное двустороннее соглашение о безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил администрацию Джо Байдена и США за заключенное ранее соглашение по безопасности.

"Сегодня мы уже можем сказать, что наши команды начали его воплощать", - объявил президент, добавив, что речь идет об укреплении безопасности Украины, всей Европы, "а значит, и Америки".

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Кроме того, он выразил благодарность Конгрессу США за принятие финансирования, которое позволило разблокировать военную помощь Украине.

В свою очередь Гаррис подчеркнула, что США поддерживают Украину "не из соображений благотворительности, а потому, что народ Украины и его будущее - в наших стратегических интересах".

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Напомним, 13 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.