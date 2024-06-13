Украина подписала соглашение о безопасности с США. Оно должно стать шагом на пути к членству в НАТО, - Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение по безопасности между странами.
Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что срок действия соглашения продлится 10 лет. Согласно его тексту, "оно должно стать шагом на пути к возможному членству Украины в НАТО".
"Стороны признают, что это соглашение поддерживает мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО", - говорится в документе.
По информации издания, в соответствии с соглашением, в случае вооруженного нападения или угрозы такого нападения на Украину, высшие должностные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться относительно ответа и определить, какие дополнительные оборонные потребности Украины.
Также, Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности на фоне возобновления наступления России на восточном фронте Украины.
"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, которые бы соответствовали стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО)", - говорится в тексте заявления.
Кроме того, США намерены предоставлять долгосрочную материальную, тренировочную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию.
В целом Украина заключила уже 17 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией и Японией.
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"Вы явились, увы, в не назначенный час, Вы купили билет на вчерашний спектакль"
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