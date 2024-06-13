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Украина подписала соглашение о безопасности с США. Оно должно стать шагом на пути к членству в НАТО, - Reuters

Україна і США підписали безпекову угоду перед Глобальним самітом миру, - Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение по безопасности между странами.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что срок действия соглашения продлится 10 лет. Согласно его тексту, "оно должно стать шагом на пути к возможному членству Украины в НАТО".

"Стороны признают, что это соглашение поддерживает мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО", - говорится в документе.

По информации издания, в соответствии с соглашением, в случае вооруженного нападения или угрозы такого нападения на Украину, высшие должностные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться относительно ответа и определить, какие дополнительные оборонные потребности Украины.

Также, Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности на фоне возобновления наступления России на восточном фронте Украины.

Читайте: Украина подписала соглашение по безопасности с Японией. Оно предусматривает $4,5 миллиарда помощи

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, которые бы соответствовали стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО)", - говорится в тексте заявления.

Кроме того, США намерены предоставлять долгосрочную материальную, тренировочную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию.

В целом Украина заключила уже 17 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией и Японией.

Также читайте: Наша цель - передать Украине F-16 этим летом, - начальник штабов США Браун

Автор: 

безопасность (1107) соглашение (1342) США (26827) Украина (44971)


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Топ комментарии
+10
Ця угода - писана вилами по воді - наступнии президент може іі похерити
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13.06.2024 21:12
+8
А де ж сама безпека... Шапіто...
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13.06.2024 21:09
+7
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13.06.2024 21:16
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Правила форума Совет форумчан
скавчанням рашиських ботів задоволений !
наступний етап бойового співробітництва із США - розвалини кремля

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13.06.2024 22:29 Ответить
А де ж сама безпека... Шапіто...
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13.06.2024 21:09 Ответить
сам е безпечне для українця втікти у ЄС
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13.06.2024 21:32 Ответить
Ця угода - писана вилами по воді - наступнии президент може іі похерити
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13.06.2024 21:12 Ответить
От тільки прочитати її ніхто з нас не зможе
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13.06.2024 21:15 Ответить
Дык, най бубочка своiми словами перекаже.
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13.06.2024 21:24 Ответить
ще один будапештський мімо-random
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13.06.2024 21:15 Ответить
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13.06.2024 21:16 Ответить
Не понял, то двустороння угода- це крок до НАТО, то готовий вiдмовитися вiд НАТО.
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13.06.2024 21:22 Ответить
Питав вже у товариства, але відповіді так і не отримав:
Може хто знає, безпекова угода (вона ж двостороння, так?) передбачає, що в разі нападу на США Мексики, чи скажімо, Венесуели, Україна має "груддю стати на захист Омерики" - відпоавити "аґранічєний кантінгент" чи можна буде обмежитись "загепокоєністю" і "консультаціями"?
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13.06.2024 21:25 Ответить
Ухылянтам секреты не выдаем.
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13.06.2024 21:28 Ответить
І ето правільно. "Єдіножди ухилившись, хто тєбє повєрит?"
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13.06.2024 21:44 Ответить
Але ж бо, скрупулезно подмечено, ондого.
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13.06.2024 21:47 Ответить
а ухыльнысь четырежды - и тебя в презы выберут
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13.06.2024 21:56 Ответить
І хто тепер скаже, що ухилившись він був не правий? Особисто для нього це виглядає, як найкраще рішення, яке він прийняв у своєму житті.
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13.06.2024 22:37 Ответить
Так почему же ****, не захотевшая страну защитить, вдруг решила стать начальником этой страны? Где совесть? Хотя, откуда у той падали совесть, родословной не предусмотрена.
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14.06.2024 06:43 Ответить
Герой Усесвіту хоч до луку, хоч до дрюку...
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13.06.2024 21:28 Ответить
рф це поранений кабан в такому стані небезпечному неможна довго залишати все як є, і якщо Захід не допоможе чим пошвидше добити їх, то потім може отримати і ядерку на свою голову.
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13.06.2024 21:29 Ответить
в 2022 ходили сказки про загнанную крысу в угол
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13.06.2024 21:57 Ответить
у військовому плані у них проблеми є, у фінансовому ні. так тільки за травень вони експортували нафти на 17 млрд.дол. з цим щось потрібно робити.
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13.06.2024 22:22 Ответить
Потрібно робити дрони. Це те що в силах Українців. На санкції ми не впливаємо, великий Бізнес вертить тим законом як бажає....
То донатимо, сітки робимо, крила клєпаємо, працюємо на перемогу
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14.06.2024 01:44 Ответить
Ці безпекові угоди стосуються не нас, а тих, хто їх з нами підписує - вони воювати не будуть
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13.06.2024 21:31 Ответить
Потрібно робити дрони. Це те що в силах Українців. На санкції ми не впливаємо, великий Бізнес вертить тим законом як бажає....
То донатимо, сітки робимо, крила клєпаємо, працюємо на перемогу.
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14.06.2024 01:43 Ответить
а влада буде гроші на марафони, 95 квартали виділяти, так? Про офшори забула сказати!!!!
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14.06.2024 10:12 Ответить
Цікаво, чому не приводять тексту угоди. "Хотьпаржом" (С). У угодах з іншими країнами була повна розмита хєрня.. А шо буде в цій?
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13.06.2024 21:35 Ответить
Вважаєте, що ця буде інша? Все те ж: я що що, то ми з вами! Призиваємо та занепокоюємся!
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13.06.2024 21:54 Ответить
В разі збройного нападу або загрози такого нападу на Україну, вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин...?

"Вы явились, увы, в не назначенный час, Вы купили билет на вчерашний спектакль"
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13.06.2024 21:35 Ответить
Ваше обурення зрозуміле, бо якщо ЗЄля знову розмінує мости на Чонгарі та в Бородяні (під Києвом), то 24 годин не вистачить на відбиття агресії орків
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13.06.2024 22:24 Ответить
Кроком в купу лайна....Вони серйозно думають що цю маячню народ України сприйме за чисту монету?
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13.06.2024 21:48 Ответить
Як би там не було хай навіть формальність,але можна уявити як бісятся рашисти ,адже їхній виродок путін окрім маргіональних кндр ,ірану ,білорусі є ізгоєм в цивілізованому світі.
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13.06.2024 21:50 Ответить
А це про те що найближчі десять років НАТО нам не ''світить''
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13.06.2024 21:52 Ответить
Справа в тому, що Україна може вступити до НАТО лише після закінчення війни. США повинні подвоїти свою допомогу Україні в грошовому еквіваленті, а не у вигляді невизначених обіцянок.
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13.06.2024 21:53 Ответить
> в разі збройного нападу [...] на Україну, вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб проконсультуватися щодо відповіді...

Так напад вже є і триває щодня. What's the point?
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13.06.2024 21:54 Ответить
Знову обдурять, як і в 90х.
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13.06.2024 22:38 Ответить
Ой ! А хто це такий поряд з президентом США? Невже президент України з яким з ваших гівновкидів ніхто не хоче спілкуватися бо втратили довіру
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13.06.2024 23:30 Ответить
Вынуждены общаться, потому что стадо дегенератов решило вручить судьбу страны именно обдолбанному шуту. Демократия.
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14.06.2024 06:45 Ответить
Aмериканські ЗМІ, зокрема CNN, звертають увагу, що безпековий договір США та України буде так званою "виконавчою угодою", яка не передбачає ратифікації і яка "не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом".

Водночас Washington Post наголошує з посиланням на джерела в Білому домі, що угода має на меті зобов'язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну, навіть якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді.
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13.06.2024 23:34 Ответить
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13.06.2024 23:36 Ответить
Так ведь не-ратифиципрвано! Т.е. любой Трам ее отменит как ненужный клочек рулона!!!
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14.06.2024 01:37 Ответить
В туалетах Рады стало не хватать бумаги...
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14.06.2024 00:34 Ответить
черговий нікчемний папірець
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14.06.2024 00:46 Ответить
О слава тебе, о Безполезнейший!!
Бубон Победитель, Бубон Инператоръ
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14.06.2024 01:36 Ответить
Тільки без тебе!
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14.06.2024 10:09 Ответить
 
 