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Новости Помощь Украине
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Наша цель - передать Украине F-16 этим летом, - начальник штабов США Браун

Нашою метою є передати Україні F-16 цього літа, - начальник штабів США Браун

США как страна-сопредседатель Коалиции истребителей делают все для того, чтобы Украина получила самолеты F-16 уже этим летом.

Об этом в Брюсселе во время брифинга по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Чарльз Браун, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем в онлайн-формате, чтобы убедиться, что у нас есть все то, что нужно Украине. Наша цель - предоставить эти F-16 этим летом", - сказал генерал Браун.

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Он также добавил, что США вместе с другими странами, которые входят в Коалицию истребителей тренируют украинских пилотов и обеспечивают другую подготовку. По словам высокопоставленного военного США, дело заключается в том, чтобы не только передать Украине самолеты F-16, но и также оснастить их всем необходимым и обеспечить и обучить технический персонал.

К слову, ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что ее страна передаст первые истребители F-16 Украине уже этим летом.

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Автор: 

США (26827) F-16 (557) Чарльз Браун (29)


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Та дай Боже!
Нам це вкрай потрібно! Як і вам, в НАТО, до речі, бо зараз оборона Європи і всього цивілізованого світу проходить через окопи України. Сподіваюсь, що це вже по-троху стало доходити до політиків в Європі і Штатах.
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13.06.2024 19:04 Ответить
Дякуємо, але смішно...Спочатку до нового року, потім - одразу після нового року, потім - після Пасхі...тепер до кінця літа...
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13.06.2024 19:06 Ответить
В Україні літо це три місяці, в НАТО літо буває 3, +4,5,6,...місяців !
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13.06.2024 19:15 Ответить
Ваша мета - передати F-16 не раніше кінця цього літа... та ми це вже без слів зрозуміли.
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13.06.2024 19:16 Ответить
"Нашою метою є передати Україні F-16 цього літа, - начальник штабів США Браун "

При цьому він забув, що самі США не дають жодного літака?
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13.06.2024 19:36 Ответить
Крім звиздіжу і обіцянок справа далі не йде.
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13.06.2024 20:10 Ответить
А ты тут до чого, отець Браун?
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13.06.2024 20:17 Ответить
Перший як воно там... афроамериканець, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. Це не хухри мухри. Як і його бос, теж із цих.
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13.06.2024 21:50 Ответить
З весни зробили червень, червень вже перетворився на літо. Далі буде.
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13.06.2024 21:53 Ответить
 
 