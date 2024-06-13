Наша цель - передать Украине F-16 этим летом, - начальник штабов США Браун
США как страна-сопредседатель Коалиции истребителей делают все для того, чтобы Украина получила самолеты F-16 уже этим летом.
Об этом в Брюсселе во время брифинга по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Чарльз Браун, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы работаем в онлайн-формате, чтобы убедиться, что у нас есть все то, что нужно Украине. Наша цель - предоставить эти F-16 этим летом", - сказал генерал Браун.
Он также добавил, что США вместе с другими странами, которые входят в Коалицию истребителей тренируют украинских пилотов и обеспечивают другую подготовку. По словам высокопоставленного военного США, дело заключается в том, чтобы не только передать Украине самолеты F-16, но и также оснастить их всем необходимым и обеспечить и обучить технический персонал.
К слову, ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что ее страна передаст первые истребители F-16 Украине уже этим летом.
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Нам це вкрай потрібно! Як і вам, в НАТО, до речі, бо зараз оборона Європи і всього цивілізованого світу проходить через окопи України. Сподіваюсь, що це вже по-троху стало доходити до політиків в Європі і Штатах.
При цьому він забув, що самі США не дають жодного літака?