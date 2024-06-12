ВСУ могут бить с F-16 по России только при соблюдении гуманитарного права, - глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен
Нидерланды разрешают Украине применять F-16 для ударов по России, но при одном условии - соблюдение гуманитарного права.
Об этом в интервью Общественному заявила министр обороны Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ.
"F-16 - это один из видов вооружения. Мы предоставляем и другие вооружения и всегда говорили: как именно их использовать должна решать Украина. Вы придерживаетесь международного гуманитарного права. Это единственное условие, которое мы ставим", - подчеркнула она.
По словам Оллонгрен, как именно использовать F-16 - это решение украинских военных.
"Если видите цели за пределами Украины, но их надо поразить для обороны, они законны. Я всегда отстаивала право Украины воевать так, как она считает нужным. Вижу, все больше стран сейчас занимают такую же позицию", - добавила министр обороны.
Ранее Оллонгрен заявила, что первые F-16 от Нидерландов Украина получит летом.
В Воздушных силах заявили, что часть F-16, которые передадут ВСУ, будет размещена на авиабазах не в Украине.
Нидерланды разрешили Украине наносить удары из предоставленных F-16 по военным целям на территории РФ.
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в кацапії ж людей НЕМАЄ !
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Украіна ніколи не порушувала Гуманітарне Право. Ні на кого не нападала.
А тільки захищае своїх Громадян.
Русні Шран та КНДР таких умов не ставлять.
якби СуньВисунь та Сцінавсіх
казали би фуйлу
що моцковія може бити по Україні
лише за умови дотримання гуманітарного права
Шифер відразу запросив би їх до 95 квартау
Кожен українець, хто народився на цій землі, хто має український паспорт, належить до народу України. Ми всі - частина однієї нації, єдиного народу, що несе в собі суверенітет і владу.
Відкриваємо Конституцію України і читаємо: "Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є Народ України." Тобто особисто кожен із нас є найвищим органом влади в Україні і має перш за все йти на захист своєї землі.
Стереотип про те, що має воювати тільки влада, досить старий і глибоко вкорінений у людей з рабським мисленням. Раб вважає, що він знаходиться не на своїй землі, а на плантації у свого господаря. І якщо хтось хоче у господаря цю землю відібрати, то це не проблеми раба, а проблеми господаря.
Але ж ми не раби - чи не так? Ми вільні люди на своїй землі.
І немає нічого дивного в тому, що влада краде, коли частина народу вважає Україну власністю влади, а не своєю. Вам дали Державу, вам дали право бути господарями на цій землі і це право прописано в Конституції.
Ще гірше, коли деякі думають, що Україна - це власність окупанта. Але Україна - це наша земля, наш дім, наша відповідальність. Ми повинні зрозуміти, що захист нашої країни - це не обов'язок лише чиновників чи поліції, це наш спільний обов'язок. Бо якщо ми не будемо захищати свою землю, хто тоді?
Насправді, захист України - це честь. Це можливість показати, що ми гідні нашої землі, нашої історії, нашого майбутнього. Ми всі - воїни, кожен на своєму місці. І нехай наші дії будуть прикладом для тих, хто сумнівається. Бо тільки разом ми зможемо зберегти і примножити те, що маємо.
а тут якесь чмо з бункера хрипливим пердінням вєщає "упірьод!"
***уже, чего душу тянешь?
Война. На смерть всегда гнали. Гонят и сейчас. Государство это орган насилия, и для своей безопасности положит всех.
Только не нужно при этом заставлять испытывать оргазм.
Давайте не будем трогать конституцию. Пусть книга лежит.
Ведь там такого
набуровилинаписали. А может и рыбу заворачивали.
Будет открытием для нас конституционно узаконенные права на образование, медицину, обеспеченную старость. В нашем обществе оставлено только одно право - проживать в моей стране с разрешения Власти, и одна обязанность. Сдохнуть, когда эта Власть посчитает себя в опасности.
Я не против мобилизации. Но прошу. Не заставляйте этим восхищаться
А що там по Конституції? А там є права і обов"язки, але чому своїм правом можуть скористатися якраз ті самі чиновники, а простим обов"язки? Де і що кому дали, перед тим як вимагати? Де ті корисні копалини, ресурси,прибутки Держави,що належать народу?
А давай будемо чесними, за даром нічого ніхто не дає, народу нічого в тій країні не належить, то що там кому дали? Все кругом розікрали і крадуть далі, наші ж ресурси,продають нам по цінам чи ненайвищим в світі. То ж за що ми воюємо? За землю що належить тим же чиновникам,але вони її не захищають самі? За хабарників і злодіїв які сидять в кабінетах з кондюками і вільно крадуть у військових і цивільних? То ти ще дивуєшся, чому це Вася шофер і Петя комбайнер не хоче йти помирати?
Для перемоги над Германією працював весь світ бо інакше нічого б не вийшло.
Як би не було, а в цій війні Україна буде залежати від бажання заходу дати чи не дати зброю. Це сумно, але така реальність.
Я думав, Україна вже довела, що може дотримуватись права та умов на використання наданої зброї.
Ну от місто захоплене. Що ці "щепетильні" б робили? Бомбити нізя, ракетами нізя, артилерією нізя. Що, *****, йти з автоматом та вибірково стріляти поки ворог криє і бомбами і ракетами і з артилерії і з танків і срать він хотів на будь-яке право? Чи як це має відбуватися?
Раша рівняє міста з землею. У відповідь так само робити мало того що нічим, так ще й не можна. Які дії України?
не ближче 300 м до крайньої хати(ой, вибачте, це про оприскування штанговими оприсквачами); кацапи такі ввічливо вас посилають нахр, вимагають погодитись, що вони вас будуть чекати у лісосмузі за селом; погоджуєтесь, ввічливо пропускаєте кацапів поперед себе і їбажите їх ізподтішка;потім по команді починаєте сходитись і стріляти, можна рукою прикрити серце(блін, знову понесло не в ту стєпь).
Якось так...
Получали "письма мертвого человека". Я о себе, от моей хрущевки (территория детского садика) по Пескам и аэропорту по ночам били грады. Остальное все
******.
"Солдат ребенка не обидит"
В АТО по жилым кварталам ВСУ не било.
Донецк. Кировский р-н Семашко.
Донецьк до великої війни. Сепари заїзжають в жилий квартал на арті, відпрацьовують по нашим і уїзжають.
Наші у відповідь ******** по тому кварталу.
Вы бывший житель Донецка? Попали под обстрел наших?
Назовите р-н города и квартал расхеряченый нашей артой. Трудовские, Ветка или Октябрьский?
......которые снимали чуть ли не в прямом эфире.
Я житель (бывший) Донецка, от моего дома грады обстреливали Пески.
Прямой вопрос:
Ты попадал (локация названа тобой -Донецк)
под обстрел силами АТО, или видел это чуть ли не в прямом эфире?
Можно получить однозначный ответ?
Щоб люди не постраждали!
Так в Засрашці люди не живуть!
Текст не читали. Сеофинг по заголовкам.
но при одном условии - соблюдение гуманитарного права.
Об этом в https://suspilne.media/765895-mozlivo-persi-litaki-nadijdut-cogo-lita-ollongren-pro-f-16-udari-po-teritorii-rf-zahidnou-zbroeu-ta-samit-miru/ интервью Общественному заявила министр обороны Кайса Оллонгрен Источник:
нвші ВПС накрили штаб кацапів в будинку відпочинку університету
і нічєго, не скавчать, мабуть вже звикли
Либо намеренно стрелять по школам детсадам больницам торговым центрам зная что никаких военных там нет.Все это делают путлеровцы.
А если нанести удар по по военному либо инфраструктурному обьекту и пострадают мирные -то вся ответственность за их гибель ложиться на путлеровцев .