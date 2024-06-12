ВСУ могут бить с F-16 по России только при соблюдении гуманитарного права, - глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен

Нидерланды разрешают Украине применять F-16 для ударов по России, но при одном условии - соблюдение гуманитарного права.

Об этом в интервью Общественному заявила министр обороны Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ.

"F-16 - это один из видов вооружения. Мы предоставляем и другие вооружения и всегда говорили: как именно их использовать должна решать Украина. Вы придерживаетесь международного гуманитарного права. Это единственное условие, которое мы ставим", - подчеркнула она.

По словам Оллонгрен, как именно использовать F-16 - это решение украинских военных.

"Если видите цели за пределами Украины, но их надо поразить для обороны, они законны. Я всегда отстаивала право Украины воевать так, как она считает нужным. Вижу, все больше стран сейчас занимают такую же позицию", - добавила министр обороны.

Ранее Оллонгрен заявила, что первые F-16 от Нидерландов Украина получит летом.

В Воздушных силах заявили, что часть F-16, которые передадут ВСУ, будет размещена на авиабазах не в Украине.

Нидерланды разрешили Украине наносить удары из предоставленных F-16 по военным целям на территории РФ.

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