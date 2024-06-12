ЗСУ можуть бити з F-16 по Росії лише за умови дотримання гуманітарного права, - глава Міноборони Нідерландів Оллонгрен

Нідерланди дозволяють Україні застосовувати F-16 для ударів по Росії, але за однієї умови - дотримання гуманітарного права.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ.

"F-16 - це один з видів озброєння. Ми надаємо й інші озброєння і завжди казали: як саме їх використовувати має вирішувати Україна. Ви дотримуєтеся міжнародного гуманітарного права. Це єдина умова, що ми ставимо", - наголосила вона.

За словами Оллонгрен, як саме використовувати F-16 - це рішення українських військових.

"Якщо бачите цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, вони законні. Я завжди відстоювала право України воювати так, як вона вважає за потрібне. Бачу, все більше країн зараз займають таку ж позицію", - додала міністерка оборони.

Раніше Оллонгрен заявила, що перші F-16 від Нідерландів Україна отримає влітку.

У Повітряних силах заявили, що частину F-16, які передадуть ЗСУ, буде розміщено на авіабазах не в Україні.

Нідерланди дозволили Україні завдавати ударів з наданих F-16 по військових цілях на території РФ.

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