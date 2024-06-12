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ЗСУ можуть бити з F-16 по Росії лише за умови дотримання гуманітарного права, - глава Міноборони Нідерландів Оллонгрен

Бити з F-16 по Росії можна за умови дотримання гуманітарного права

Нідерланди дозволяють Україні застосовувати F-16 для ударів по Росії, але за однієї умови - дотримання гуманітарного права.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ.

"F-16 - це один з видів озброєння. Ми надаємо й інші озброєння і завжди казали: як саме їх використовувати має вирішувати Україна. Ви дотримуєтеся міжнародного гуманітарного права. Це єдина умова, що ми ставимо", - наголосила вона.

За словами Оллонгрен, як саме використовувати F-16 - це рішення українських військових.

"Якщо бачите цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, вони законні. Я завжди відстоювала право України воювати так, як вона вважає за потрібне. Бачу, все більше країн зараз займають таку ж позицію", - додала міністерка оборони.

Раніше Оллонгрен заявила, що перші F-16 від Нідерландів Україна отримає влітку.

У Повітряних силах заявили, що частину F-16, які передадуть ЗСУ, буде розміщено на авіабазах не в Україні.

Нідерланди дозволили Україні завдавати ударів з наданих F-16 по військових цілях на території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди виділяють 60 млн євро на безпілотники для ЗСУ, - Міноборони країни

Автор: 

Нідерланди (1569) F16 F-16 (675) Оллонгрен Кайса (44)


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Топ коментарі
+31
По людям не бити. Тільки по кацапні.
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12.06.2024 17:15
+22
Сама гуманітарная міссія- вбити кацапа.
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12.06.2024 17:16
+12
Не знал, то андрофаги могут подпадать под действие международного гуманитарного права. Это какое-то извращение
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12.06.2024 17:22
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По людям не бити. Тільки по кацапні.
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12.06.2024 17:15 Відповісти
без проблем !

в кацапії ж людей НЕМАЄ !

.
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12.06.2024 18:21 Відповісти
"Буду бить сильно... Но аккуратно!"
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12.06.2024 18:28 Відповісти
Там абсолютно всі цілі законні!!!
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12.06.2024 18:28 Відповісти
Сама гуманітарная міссія- вбити кацапа.
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12.06.2024 17:16 Відповісти
Яке саме @гуманітарне Право@? Ч

Украіна ніколи не порушувала Гуманітарне Право. Ні на кого не нападала.

А тільки захищае своїх Громадян.
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12.06.2024 17:25 Відповісти
Докази негуманного використання вже підготовлені.
Русні Шран та КНДР таких умов не ставлять.
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12.06.2024 17:18 Відповісти
а чого їм ставити такі умови? вони що, цивілізовані країни з людськими цінностями? ні. там кровожерливі режими. до того ж, вони не передають кацапам зброю, як її нам передає Захід, а продають. тож тут порівнювати Іран, КНДР із Заходом в цьому контексті якось некоректно навіть.
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12.06.2024 17:28 Відповісти
А як же!!!
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12.06.2024 17:19 Відповісти
от було би смішно
якби СуньВисунь та Сцінавсіх
казали би фуйлу
що моцковія може бити по Україні
лише за умови дотримання гуманітарного права
Шифер відразу запросив би їх до 95 квартау
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12.06.2024 17:21 Відповісти
Не знал, то андрофаги могут подпадать под действие международного гуманитарного права. Это какое-то извращение
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12.06.2024 17:22 Відповісти
Чому я повинен йти на війну, коли депутати, чиновники, поліція, яких в Україні мільйони, не йдуть? Це питання можна почути повсюди, від різних людей кожного дня. Але чи задумувались ви над тим, що ці виправдання насправді нічого не значать?

Кожен українець, хто народився на цій землі, хто має український паспорт, належить до народу України. Ми всі - частина однієї нації, єдиного народу, що несе в собі суверенітет і владу.

Відкриваємо Конституцію України і читаємо: "Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є Народ України." Тобто особисто кожен із нас є найвищим органом влади в Україні і має перш за все йти на захист своєї землі.

Стереотип про те, що має воювати тільки влада, досить старий і глибоко вкорінений у людей з рабським мисленням. Раб вважає, що він знаходиться не на своїй землі, а на плантації у свого господаря. І якщо хтось хоче у господаря цю землю відібрати, то це не проблеми раба, а проблеми господаря.

Але ж ми не раби - чи не так? Ми вільні люди на своїй землі.

І немає нічого дивного в тому, що влада краде, коли частина народу вважає Україну власністю влади, а не своєю. Вам дали Державу, вам дали право бути господарями на цій землі і це право прописано в Конституції.

Ще гірше, коли деякі думають, що Україна - це власність окупанта. Але Україна - це наша земля, наш дім, наша відповідальність. Ми повинні зрозуміти, що захист нашої країни - це не обов'язок лише чиновників чи поліції, це наш спільний обов'язок. Бо якщо ми не будемо захищати свою землю, хто тоді?

Насправді, захист України - це честь. Це можливість показати, що ми гідні нашої землі, нашої історії, нашого майбутнього. Ми всі - воїни, кожен на своєму місці. І нехай наші дії будуть прикладом для тих, хто сумнівається. Бо тільки разом ми зможемо зберегти і примножити те, що маємо.
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12.06.2024 17:22 Відповісти
Захист України має починатися з очищення Печерських пагорбів від зєлєнскіх, єрмаков і татарових з подальшим винищенням корупціонерів на всій території України. На час війни потрібно відновити смертну кару, прирівняти корупцію до державної зради і розстрілювати корупціонерів цілими родинами - щоб і сліду не лишалось. Інакше захисники будуть гарматним мясом, а цивільні рабами ахмєтових і коломойскіх...
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12.06.2024 17:41 Відповісти
навіть раби йшли у бій позаду рабовласника.

а тут якесь чмо з бункера хрипливим пердінням вєщає "упірьод!"
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12.06.2024 18:02 Відповісти
Які ж ми раби - всі ми президенти , а раз президенти , то і верховні головнокомандуючі . Який висновок ? Воювати нехай іде Єрмак ((
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12.06.2024 18:09 Відповісти
Шикарний спіч. Передайте президенту - для чергового вечірнього відосика
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12.06.2024 18:52 Відповісти
*** уже, чего душу тянешь?
Война. На смерть всегда гнали. Гонят и сейчас. Государство это орган насилия, и для своей безопасности положит всех.
Только не нужно при этом заставлять испытывать оргазм.
Давайте не будем трогать конституцию. Пусть книга лежит.
Ведь там такого набуровили написали. А может и рыбу заворачивали.
Будет открытием для нас конституционно узаконенные права на образование, медицину, обеспеченную старость. В нашем обществе оставлено только одно право - проживать в моей стране с разрешения Власти, и одна обязанность. Сдохнуть, когда эта Власть посчитает себя в опасности.
Я не против мобилизации. Но прошу. Не заставляйте этим восхищаться
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12.06.2024 19:30 Відповісти
Якщо чесно, то все це туфта і популізм, це все вигадують як раз ті,хто хоче керувати масами, тримати народ в стойлі Херня на посном маслі. Для лохів заканає. Нема такого Ми, кожен сам за себе. Дуже тобі хто помагає вирішити проблеми,які в тебе є? А захворів і гроші нема, дуже вилікують? Землю свою кажеш? А землю розпродають, хтось купляє, а ти думаєш всі мають,бодай клаптик своєї землі? Земля є якраз в чиновників і хабарників, то може хай піндують захищати свою землю?
А що там по Конституції? А там є права і обов"язки, але чому своїм правом можуть скористатися якраз ті самі чиновники, а простим обов"язки? Де і що кому дали, перед тим як вимагати? Де ті корисні копалини, ресурси,прибутки Держави,що належать народу?
А давай будемо чесними, за даром нічого ніхто не дає, народу нічого в тій країні не належить, то що там кому дали? Все кругом розікрали і крадуть далі, наші ж ресурси,продають нам по цінам чи ненайвищим в світі. То ж за що ми воюємо? За землю що належить тим же чиновникам,але вони її не захищають самі? За хабарників і злодіїв які сидять в кабінетах з кондюками і вільно крадуть у військових і цивільних? То ти ще дивуєшся, чому це Вася шофер і Петя комбайнер не хоче йти помирати?
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12.06.2024 19:41 Відповісти
А якже, все буде пучком та повним дотриманням гуманітарного права. Жодна людина не постраждає. А ось сказившихся тварини з тавром "росіянін" буде знищено
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12.06.2024 17:23 Відповісти
Така залежність України від чужої зброї - фатальна. Ми ніколи не переможемо зі зв'язаними руками. А своєї зброї - нема і при владі зелених - не буде.
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12.06.2024 17:27 Відповісти
В цьому плані вже не так важливо яка влада. Про зброю треба було думати десятки років до цього, а не віддавати та пиляти. Ще й віддавати раші. А просто зараз Україна не в стані розробити та виробити стільки зброї сама та миттєво, тим паче під час такої війни. Щось звичайно можна було б робити самим, а не на 3й рік війни пишатися грілками власного виробництва, але забезпечити потреби ще й так, щоб виграти самотужки проти країни типу раші яка за ці роки перекупила та зібрала все радянське озброєння ще й нового наклепала... Це неможливо. Тим більше, якщо йдеться про авіацію. Літаки навіть раша при всьому баблі і факті, що її територія і заводи не рівняється з землею ракетами, може виробляти дуже мало і х..ві. Що вже про Україну казати.
Для перемоги над Германією працював весь світ бо інакше нічого б не вийшло.
Як би не було, а в цій війні Україна буде залежати від бажання заходу дати чи не дати зброю. Це сумно, але така реальність.
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12.06.2024 17:41 Відповісти
Сук. Ніби за 3 роки Україна з вашої зброї тільки і робила, що по мирняку гатила. Це так само образливо, як військовому з 20річним стажем дати рушницю і почати пояснювати як нею користуватися і щоб в обличчя собі не направляв.
Я думав, Україна вже довела, що може дотримуватись права та умов на використання наданої зброї.
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12.06.2024 17:27 Відповісти
Ага, згадаємо Донецьк до великої війни. Сепари заїзжають в жилий квартал на арті, відпрацьовують по нашим і уїзжають. Наші у відповідь ******** по тому кварталу. Це показують всюду, в тому числі і в Нідерландах. Чому тепер дивуватися, що до цього дуже щепетильно ставляться!
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12.06.2024 17:47 Відповісти
Цікаво, от навіть теоретично, що вже казати за "практично", як можна воювати, не стріляючи по будівлях, в яких засів ворог, а можуть бути й цивільні? Є якийсь "гуманний" спосіб про який тільки в Європі знають? Ну окрім здатися.

Ну от місто захоплене. Що ці "щепетильні" б робили? Бомбити нізя, ракетами нізя, артилерією нізя. Що, *****, йти з автоматом та вибірково стріляти поки ворог криє і бомбами і ракетами і з артилерії і з танків і срать він хотів на будь-яке право? Чи як це має відбуватися?

Раша рівняє міста з землею. У відповідь так само робити мало того що нічим, так ще й не можна. Які дії України?
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12.06.2024 17:56 Відповісти
з автоматом теж ніззя, бо можете випадково поранити цивільного. Треба ввічливо підійти, постукати в двері, попросити кацапів вийти в чисте поле не ближче 300 м до крайньої хати (ой, вибачте, це про оприскування штанговими оприсквачами); кацапи такі ввічливо вас посилають нахр, вимагають погодитись, що вони вас будуть чекати у лісосмузі за селом; погоджуєтесь, ввічливо пропускаєте кацапів поперед себе і їбажите їх ізподтішка; потім по команді починаєте сходитись і стріляти, можна рукою прикрити серце (блін, знову понесло не в ту стєпь).
Якось так...
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12.06.2024 18:12 Відповісти
Вы материалист?
Получали "письма мертвого человека". Я о себе, от моей хрущевки (территория детского садика) по Пескам и аэропорту по ночам били грады. Остальное все ******.
"Солдат ребенка не обидит"
В АТО по жилым кварталам ВСУ не било.
Донецк. Кировский р-н Семашко.
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12.06.2024 19:37 Відповісти
Я верю своим глазам. А самое главное не то что я верю, а остальной мир, который смотрит. Мы можем умничать что они сами себя долбят, может так и есть, но остальные в это не верят. Вот отсюда и повышенное внимание чтобы мы вели себя совсем уж белыми и пушистыми =(
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12.06.2024 21:03 Відповісти
Я верю своим глазам
Донецьк до великої війни. Сепари заїзжають в жилий квартал на арті, відпрацьовують по нашим і уїзжають.
Наші у відповідь ******** по тому кварталу.
Вы бывший житель Донецка? Попали под обстрел наших?
Назовите р-н города и квартал расхеряченый нашей артой. Трудовские, Ветка или Октябрьский?
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12.06.2024 21:12 Відповісти
По какой улице отряд Гиркина поднялся от Кальмиуса к обладминистрации?
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12.06.2024 21:15 Відповісти
Соберись с мыслями и напиши чего ты хочешь, я этот бред не понимаю! Моя мысль простая, во время АТО хватало прилетов по мирняку, которые снимали чуть ли не в прямом эфире и крутили во всем мире, вот тебе и озабоченность наших партнеров!
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12.06.2024 22:43 Відповісти
Я верю своим глазам...
......которые снимали чуть ли не в прямом эфире.
Я житель (бывший) Донецка, от моего дома грады обстреливали Пески.
Прямой вопрос:
Ты попадал (локация названа тобой -Донецк)
под обстрел силами АТО, или видел это чуть ли не в прямом эфире?
Можно получить однозначный ответ?
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12.06.2024 22:53 Відповісти
Звісно тільки з "гуманітарнога права" - ху*ло сам казав, що "у расєї нєт граніц".
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12.06.2024 17:27 Відповісти
Бити потрібно гуманно - наповал - шоб другии раз неперебивати
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12.06.2024 17:28 Відповісти
Обов'язково з дотриманням.
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12.06.2024 17:29 Відповісти
Все вірно, гарні слова, правильні посилання, усі рівні. Але є але, є ще рівніші, і в цьому проблема
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12.06.2024 17:30 Відповісти
А гуманітарне право це як?
Щоб люди не постраждали!
Так в Засрашці люди не живуть!
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12.06.2024 17:33 Відповісти
щоб тварини не постраждали... їжачки, ведмеді, кури...це не гуманно стріляти по тваринам, я його розумію...
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12.06.2024 17:45 Відповісти
, я його розумію
Текст не читали. Сеофинг по заголовкам.

но при одном условии - соблюдение гуманитарного права.

Об этом в https://suspilne.media/765895-mozlivo-persi-litaki-nadijdut-cogo-lita-ollongren-pro-f-16-udari-po-teritorii-rf-zahidnou-zbroeu-ta-samit-miru/ интервью Общественному заявила министр обороны Кайса Оллонгрен Источник:
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12.06.2024 19:42 Відповісти
Гуманно, конечно, было бы газом...газом..заринчиком...
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12.06.2024 17:48 Відповісти
Звичайно, звичайно... Авжеж, з дотриманням...
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12.06.2024 17:55 Відповісти
Даже пленные орки ни разу не комбатанты. Они, согласно определению их вождя - спецоператоры. А потому выполнение требований Женевской конвенции отеносительно орков в украинском плену - исключительно жест доброй воли Украины.
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12.06.2024 18:01 Відповісти
ок, ми будемо вбивати росіян з написом на ракетах "миру-мир"
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12.06.2024 18:02 Відповісти
Тобто, берегти мобілізаційний резерв людоїдів.
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12.06.2024 18:05 Відповісти
Короче по березкам не бить,а по оркам только по лицензии.
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12.06.2024 18:12 Відповісти
Даремно таке сказали. Тепер кацапи будуть розміщати солдатню по своїм дитячим садикам та школам.
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12.06.2024 18:15 Відповісти
вже...

нвші ВПС накрили штаб кацапів в будинку відпочинку університету

і нічєго, не скавчать, мабуть вже звикли
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12.06.2024 18:23 Відповісти
Стрелять по мирным это тактикой выжженой земли уничтожать города и села под ноль.
Либо намеренно стрелять по школам детсадам больницам торговым центрам зная что никаких военных там нет.Все это делают путлеровцы.
А если нанести удар по по военному либо инфраструктурному обьекту и пострадают мирные -то вся ответственность за их гибель ложиться на путлеровцев .
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12.06.2024 18:22 Відповісти
ЗСУ можуть бити з F-16 по Росії лише за умови дотримання гуманітарного права, куйню про гуманітарні права держави рашистсьеої 3,14 дерації, котра майже три роки винищує українців і руйнує Україну не варто розказувати нікому .Гуманітарне право України- адекватна відповідь рашисту.
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12.06.2024 18:49 Відповісти
Якась безпідстаано образлива заява, що ніби намагається поставити нас на один рівень із москальнею.
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12.06.2024 18:57 Відповісти
Є такий метод вирішення проблеми - доведення її до абсурду. Схоже, саме цим зайняті дурнуваті "рожеві поні".
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12.06.2024 20:05 Відповісти
На расее нет людей. То есть можно хреначить по всей территории
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12.06.2024 19:42 Відповісти
Кацапи тут же влаштують екскурсію школярів на позиції пускових установок...а потім повсіх ЛГБТ-демократичних помийках будь волати про те що Україна..ну і далі по тексту
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12.06.2024 21:54 Відповісти
коли кацапи нападать на нідерланди, я хочу побачити як вони будуть дотримуватися міжнародного гуманітарного права.
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12.06.2024 23:34 Відповісти
 
 