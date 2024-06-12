Перші F-16 Україна отримає влітку, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен
Нідерланди передадуть перші винищувачі F-16 Україні вж цього літа.
Про це в інтерв'ю ЄП заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік".
"Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це - спільний план", - пояснила Оллонгрен.
Коментуючи підготовку інфраструктури до прийому літаків міністерка заявила, що "тут ми також рухаємося за планом".
"Україна на правильному шляху, і це дуже важливо, тому що, як ви сказали, потрібні не лише пілоти. Йдеться і про технічний персонал, і про літаки, і обладнання, яке їм потрібне, а також про інфраструктуру у вашій країні. Але у нас тут справжнє партнерство та спільні зусилля. Україна дійсно готується отримати F-16", - зазначила Оллонгрен.
Очільниця Міноборони Нідерландів висловила припущення, що F-16 самі по собі не змінять хід війни, але вони "зроблять ваші повітряні сили і вашу протиповітряну оборону набагато сильнішими".
"Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше у Повітряних силах заявили, що частину F-16, які передадуть ЗСУ, буде розміщено на авіабазах не в Україні.
Нідерланди дозволили Україні завдавати ударів з наданих F-16 по військових цілях на території РФ.
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Про "цього літа- осені" у 2023.
Зараз літо 2024,а відповіді - копіюють зє! "Ти нам обіцяєш - ми тобі обіцяємо!", а гинуть ,у більшості,НЕ виборці зє і його це влаштовує,бо в Україні зє НІЧОГО не тримає(все за межами!),окрім особистого мародерства.