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Новини Війна
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Перші F-16 Україна отримає влітку, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

Коли F-16 прибудуть до України

Нідерланди передадуть перші винищувачі F-16 Україні вж цього літа.

Про це в інтерв'ю ЄП заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік".

"Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це - спільний план", - пояснила Оллонгрен.

Коментуючи підготовку інфраструктури до прийому літаків міністерка заявила, що "тут ми також рухаємося за планом".

Читайте також: Нідерланди виділять 400 млн євро на виробництво бойових машин для України, - міністерка оборони Оллонгрен

"Україна на правильному шляху, і це дуже важливо, тому що, як ви сказали, потрібні не лише пілоти. Йдеться і про технічний персонал, і про літаки, і обладнання, яке їм потрібне, а також про інфраструктуру у вашій країні. Але у нас тут справжнє партнерство та спільні зусилля. Україна дійсно готується отримати F-16", - зазначила Оллонгрен.

Очільниця Міноборони Нідерландів висловила припущення, що F-16 самі по собі не змінять хід війни, але вони "зроблять ваші повітряні сили і вашу протиповітряну оборону набагато сильнішими".

"Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах заявили, що частину F-16, які передадуть ЗСУ, буде розміщено на авіабазах не в Україні.

Нідерланди дозволили Україні завдавати ударів з наданих F-16 по військових цілях на території РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди виділяють 60 млн євро на безпілотники для ЗСУ, - Міноборони країни

Автор: 

Нідерланди (1569) F16 F-16 (675) Оллонгрен Кайса (44)


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Топ коментарі
+14
Це ж було вже… мало бути на початку червня .
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12.06.2024 10:35
+12
А зараз мабуть зима,чи не те літо.😮
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12.06.2024 10:38
+5
Обіцяли перші в кінці зими, пізніше весною, потім говорили в перший місяць літа і зараз на літо. І так безкінечно.
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12.06.2024 11:00
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Це ж було вже… мало бути на початку червня .
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12.06.2024 10:35 Відповісти
Написано ж - "При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це - спільний план", - пояснила .
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12.06.2024 10:40 Відповісти
А зараз мабуть зима,чи не те літо.😮
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12.06.2024 10:38 Відповісти
А якщо буде в липнi, то вже не лiто?
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12.06.2024 10:41 Відповісти
навчились обіцяти як і зеленський- він їм, вони нам
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12.06.2024 10:41 Відповісти
Забули уточнити - якого року...
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12.06.2024 10:41 Відповісти
У першому реченні після заголовка уточнили
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12.06.2024 10:42 Відповісти
астрономічне влітко починається 22 червня, а закінчується 22 вересня. чекати 2-3 місяці не більше.
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12.06.2024 10:41 Відповісти
Слово "цього" - бодрить
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12.06.2024 10:44 Відповісти
А ця фраза ще бiльше - "і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік".
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12.06.2024 10:46 Відповісти
Вже 12 червня
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12.06.2024 10:48 Відповісти
"я тєбє канєшна вєрю, развє могут бить самненья..."
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12.06.2024 10:54 Відповісти
Влітку. А якого року?
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12.06.2024 10:56 Відповісти
Обіцяли перші в кінці зими, пізніше весною, потім говорили в перший місяць літа і зараз на літо. І так безкінечно.
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12.06.2024 11:00 Відповісти
Щось подібне про початок навчаня чули у 2022.
Про "цього літа- осені" у 2023.
Зараз літо 2024,а відповіді - копіюють зє! "Ти нам обіцяєш - ми тобі обіцяємо!", а гинуть ,у більшості,НЕ виборці зє і його це влаштовує,бо в Україні зє НІЧОГО не тримає(все за межами!),окрім особистого мародерства.
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12.06.2024 11:01 Відповісти
Скажіть їм, що літо вже повним ходом!
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12.06.2024 11:20 Відповісти
20 вересня.
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12.06.2024 11:35 Відповісти
рік забули вказати
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12.06.2024 11:46 Відповісти
Так вже ж літо...
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12.06.2024 11:55 Відповісти
Це вже дратує українців. Є хороша приказка: менше пиз.д.іть - більше робіть.
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12.06.2024 12:11 Відповісти
"Не было печали, просто уходило лето..."
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12.06.2024 12:43 Відповісти
Та на нашому аеродромі їх вже з два десятки. І нічого. Навіть маскування не потрібно. Кацапи б'ють по цивільним - їм не до літаків зараз.
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12.06.2024 13:52 Відповісти
літо вже скоро закінчиться.
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12.06.2024 23:55 Відповісти
 
 