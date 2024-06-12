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Новости Война
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Первые F-16 Украина получит летом, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен

Коли F-16 прибудуть до України

Нидерланды передадут первые истребители F-16 Украине уже этим летом.

Об этом в интервью ЕП заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток".

"Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы... Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, но это - совместный план", - пояснила Оллонгрен.

Комментируя подготовку инфраструктуры к приему самолетов министр заявила, что "здесь мы также движемся по плану".

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"Украина на правильном пути, и это очень важно, потому что, как вы сказали, нужны не только пилоты. Речь идет и о техническом персонале, и о самолетах, и оборудовании, которое им нужно, а также об инфраструктуре в вашей стране. Но у нас здесь настоящее партнерство и совместные усилия. Украина действительно готовится получить F-16", - отметила Оллонгрен.

Глава Минобороны Нидерландов высказала предположение, что F-16 сами по себе не изменят ход войны, но они "сделают ваши воздушные силы и вашу противовоздушную оборону намного сильнее".

"Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит Воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему превосходству в воздухе. Но это не может произойти сразу, как только вы получите первые F-16. Поэтому, если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично", - подытожила она.

Напомним, ранее в Воздушных силах заявили, что часть F-16, которые передадут ВСУ, будет размещена на авиабазах не в Украине.

Нидерланды разрешили Украине наносить удары из предоставленных F-16 по военным целям на территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия готова помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen, - министр обороны Чернохова

Автор: 

Нидерланды (1585) F-16 (554) Оллонгрен Кайса (37)


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Топ комментарии
+14
Це ж було вже… мало бути на початку червня .
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12.06.2024 10:35
+12
А зараз мабуть зима,чи не те літо.😮
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12.06.2024 10:38
+5
Обіцяли перші в кінці зими, пізніше весною, потім говорили в перший місяць літа і зараз на літо. І так безкінечно.
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12.06.2024 11:00
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Правила форума Совет форумчан
Це ж було вже… мало бути на початку червня .
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12.06.2024 10:35 Ответить
Написано ж - "При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це - спільний план", - пояснила .
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12.06.2024 10:40 Ответить
А зараз мабуть зима,чи не те літо.😮
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12.06.2024 10:38 Ответить
А якщо буде в липнi, то вже не лiто?
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12.06.2024 10:41 Ответить
навчились обіцяти як і зеленський- він їм, вони нам
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12.06.2024 10:41 Ответить
Забули уточнити - якого року...
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12.06.2024 10:41 Ответить
У першому реченні після заголовка уточнили
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12.06.2024 10:42 Ответить
астрономічне влітко починається 22 червня, а закінчується 22 вересня. чекати 2-3 місяці не більше.
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12.06.2024 10:41 Ответить
Слово "цього" - бодрить
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12.06.2024 10:44 Ответить
А ця фраза ще бiльше - "і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік".
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12.06.2024 10:46 Ответить
Вже 12 червня
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12.06.2024 10:48 Ответить
"я тєбє канєшна вєрю, развє могут бить самненья..."
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12.06.2024 10:54 Ответить
Влітку. А якого року?
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12.06.2024 10:56 Ответить
Обіцяли перші в кінці зими, пізніше весною, потім говорили в перший місяць літа і зараз на літо. І так безкінечно.
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12.06.2024 11:00 Ответить
Щось подібне про початок навчаня чули у 2022.
Про "цього літа- осені" у 2023.
Зараз літо 2024,а відповіді - копіюють зє! "Ти нам обіцяєш - ми тобі обіцяємо!", а гинуть ,у більшості,НЕ виборці зє і його це влаштовує,бо в Україні зє НІЧОГО не тримає(все за межами!),окрім особистого мародерства.
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12.06.2024 11:01 Ответить
Скажіть їм, що літо вже повним ходом!
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12.06.2024 11:20 Ответить
20 вересня.
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12.06.2024 11:35 Ответить
рік забули вказати
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12.06.2024 11:46 Ответить
Так вже ж літо...
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12.06.2024 11:55 Ответить
Це вже дратує українців. Є хороша приказка: менше пиз.д.іть - більше робіть.
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12.06.2024 12:11 Ответить
"Не было печали, просто уходило лето..."
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12.06.2024 12:43 Ответить
Та на нашому аеродромі їх вже з два десятки. І нічого. Навіть маскування не потрібно. Кацапи б'ють по цивільним - їм не до літаків зараз.
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12.06.2024 13:52 Ответить
літо вже скоро закінчиться.
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12.06.2024 23:55 Ответить
 
 