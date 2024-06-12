Первые F-16 Украина получит летом, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен
Нидерланды передадут первые истребители F-16 Украине уже этим летом.
Об этом в интервью ЕП заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток".
"Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы... Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, но это - совместный план", - пояснила Оллонгрен.
Комментируя подготовку инфраструктуры к приему самолетов министр заявила, что "здесь мы также движемся по плану".
"Украина на правильном пути, и это очень важно, потому что, как вы сказали, нужны не только пилоты. Речь идет и о техническом персонале, и о самолетах, и оборудовании, которое им нужно, а также об инфраструктуре в вашей стране. Но у нас здесь настоящее партнерство и совместные усилия. Украина действительно готовится получить F-16", - отметила Оллонгрен.
Глава Минобороны Нидерландов высказала предположение, что F-16 сами по себе не изменят ход войны, но они "сделают ваши воздушные силы и вашу противовоздушную оборону намного сильнее".
"Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит Воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему превосходству в воздухе. Но это не может произойти сразу, как только вы получите первые F-16. Поэтому, если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично", - подытожила она.
Напомним, ранее в Воздушных силах заявили, что часть F-16, которые передадут ВСУ, будет размещена на авиабазах не в Украине.
Нидерланды разрешили Украине наносить удары из предоставленных F-16 по военным целям на территории РФ.
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Про "цього літа- осені" у 2023.
Зараз літо 2024,а відповіді - копіюють зє! "Ти нам обіцяєш - ми тобі обіцяємо!", а гинуть ,у більшості,НЕ виборці зє і його це влаштовує,бо в Україні зє НІЧОГО не тримає(все за межами!),окрім особистого мародерства.