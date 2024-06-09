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Чехия (1658) F-16 (518) пилот (74)

Чехия готова помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen, - министр обороны Чернохова

F-16

Чехия может помочь обучать украинских пилотов на самолетах F-16 и Gripen.

Чехия присоединилась к германской инициативе по усилению противовоздушной обороны Украины. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Речь идет не только о предоставлении противоракетных систем, но и о самолетах и обучении пилотов на этих самолетах. Мы можем предложить странам обучение на F-16 и на самолетах Gripen", - сказала чешский министр обороны.

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По словам Черноховой, чешское государственное предприятие LOM Praha имеет возможности для помощи с подготовкой украинских пилотов и неоднократно предлагало это Украине.
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Дякуємо чеським друзям! Що більше пілотів навчаться, то менше буде у союзників відмазок в наданні літаків.
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09.06.2024 01:14 Ответить
давно пора...
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09.06.2024 01:18 Ответить
Тобто, Чехія давно пропонувала навчання, але, "чомусь", ми не навчаємо там пілотів. Робимо вигляд, що нам це, мовляв, "не потрібно". Та й "Гріпени" в Швеції теж брати не поспішаємо - ну на що воно нам? - в нас же F-16 буде.
І по факту, замість підготовити якнайбільше пілотів, техніків, набрати більше літаків, хай навіть це буде не одна платформа, а декілька, але так, щоби кількісно вони повністю задовольнили наші потреби - ми знову будемо мати "пшик". Так виходить?
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09.06.2024 07:25 Ответить
Франция передаёт 2 эскадрильи Миражей - 24 истребителя уже щас - летом... голландия передаёт тоже 2 эскадрильи ф-16 щас - летом
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09.06.2024 08:59 Ответить
Шведы задумались о передаче эскадрильи Грипенов, на которых наши пилоты уже обучены летать
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09.06.2024 09:04 Ответить
Бельгия будет поставлять нам ф-16, по мере поступления от штатов ф-35
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09.06.2024 09:15 Ответить
Австралия, после модернизации, подкинет нам ф-18
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09.06.2024 09:16 Ответить
а на Миражах? а на Тайфунах и Торнадо?
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09.06.2024 08:56 Ответить
Щира подяка чехам..Підготовка пілотів і техніків це те що зараз архі необхідно для ВПС ЗСУ
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09.06.2024 13:27 Ответить
 
 